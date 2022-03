Corona: Infektionszahlen ziehen wieder an - Sieben-Tage-Inzidenz steigt immer weiter

Von: Markus Hofstetter

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt zum Start in die Woche deutlich. Das schlägt sich auch in der Inzidenz nieder. Die aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

7-Tage-Inzidenz erhöht sich zum fünften Mal in Folge (Update vom 7. März, 6.50 Uhr).

Die FDP besteht auf Zurückfahren von Corona-Maßnahmen im Frühling. (Siehe Update um 12.49 Uhr)

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 7. März, 6.58 Uhr: In Bayern startet ab diesem Montag das zweite Schulhalbjahr. Schülerinnen und Schüler müssen im Unterricht weiter eine Maske tragen, nur im Sportunterricht entfällt die Maskenpflicht. Andere Bundesländer dagegen heben die Maskenpflicht an den Schulen teilweise komplett auf. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise fällt die Maskenpflicht im Unterricht am Sitzplatz weg. Auch auf dem Pausenhof müssen die Schülerinnen und Schüler weder keine Maske tragen noch einen Mindestabstand einhalten. Auch in Hessen gibt es Lockerungen.

RKI meldet Corona-Inzidenz bei 1.259,2 - Infektionszahlen steigen deutlich zum Wochenvergleich

Update vom 7. März, 6.50 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 78.428 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 16.079 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt von 1231,1 (Vortag) auf 1259,2 am Montagmorgen an. Das geht aus den Daten des Covid-19-Dashboards hervor. 24 Menschen starben in Verbindung mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf 124.126.

Update vom 6. März, 15.47 Uhr: Corona führt offenbar zu mehr Depressionen bei Jugendlichen, die in Folge anfällig für Alkohol- und Drogenmissbrauch sind. Das zeigt eine Auswertung der Krankenkasse DAK Bayern für das Pandemiejahr 2020, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Basis sind Daten von knapp 104.000 Kindern und Jugendlichen aus Bayern, die bei der Kasse versichert sind.

Demnach wurde bei 6,7 Prozent aller 10- bis 17-Jährigen mit diagnostizierter Depression wenigstens einmal innerhalb eines Jahres eine Suchterkrankung diagnostiziert. Demgegenüber wurde nur bei 0,6 Prozent der Schülerinnen und Schüler ohne Depression eine Suchterkrankung dokumentiert. Das Risiko für depressiv erkrankten Nachwuchs, wegen Suchtmittelmissbrauchs behandelt zu werden, ist damit rund 13 Mal höher. Zudem stieg der Zusammenhang zwischen Depression und Suchterkrankung gegenüber dem Vorjahr signifikant um 21 Prozent an.

Wegfall von Corona-Einschränkungen: Deutsche wollen wieder in die Ferne

Update vom 6. März, 15.01 Uhr: Mit dem Wegfall zahlreicher Corona-Einschränkungen verzeichnet der weltgrößte Reisekonzern Tui nach Angaben seines Deutschland-Chefs Stefan Baumert einen starken Buchungseingang. „Unsere Kunden haben Nachholbedarf“, sagte Baumert der Funke-Mediengruppe. Man sei überzeugt davon, dass man an das Niveau von 2019 herankomme.

Laut Tui sind vor allem Spanien, Griechenland und die Türkei nachgefragt. Mallorca wird laut Baumert als beliebtestes Ziel der Deutschen für Flugreisen zurückkommen. Er rechne auch mit einem Revival der klassischen Fernreiseziele wie Thailand, Mexiko, Dominikanische Republik, Kuba und Indonesien. Ein großes Comeback wird für die USA* erwartet.

Corona-Lage in Deutschland: FDP drängt auf Ende der Corona-Maßnahmen

Update vom 6. März, 12.49 Uhr: Das schrittweise Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland hat eine Debatte über das weitere Vorgehen in der Pandemie entfacht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach* (SPD) warnte vor einem Anstieg der Corona-Zahlen im Sommer und forderte die Beibehaltung weitreichender Schutzmöglichkeiten über den 20. März hinaus.

Widerspruch bekam Lauterbach von der FDP, sie drängt auf ein weitgehendes Ende von Alltagsbeschränkungen. „Wenn sich die Gefahrenlage entspannt, müssen auch Maßnahmen zurückgefahren werden“, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). „Man kann nicht bloß präventiv auf Dauer millionenfach Grundrechte beschränken.“ Darauf müsse jede Lösung Rücksicht nehmen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte den Funke-Zeitungen, er sei sicher, dass sich die Vorstellungen Lauterbachs zu weiteren tiefgreifenden Maßnahmen über den 20. März hinaus nicht realisieren würden. Es sei niemandem zu erklären, warum Deutschland in der Corona-Bekämpfung in Europa „als Geisterfahrer“ auftrete.

Corona-Inzidenz steigt weiter an - Novavax ist Ladenhüter

Erstmeldung: Berlin - Das Robert Koch-Institut (RKI)* meldet den vierten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Demnach lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen bei 1231,1. Am Vortag hatte der Wert noch bei 1220,8 gelegen.

Coronavirus in Deutschland: Über 116.000 Neuinfektionen verzeichnet

Die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Neuinfektionen belief sich in den vergangenen 24 Stunden auf 116.889. Am Tag zuvor waren es noch 192.210 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland stieg seit Beginn der Corona-Pandemie auf 15.790.989.

Corona-Fallzahlen in Deutschland Sonntag 6. März 2022 Corona-Inzidenz 1231,1 Corona-Neuinfektionen 116.889 Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2 51 Gesamtzahl der Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2 124.102

Experten gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Eine Ursache ist, dass wegen der begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt werden können. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test* bestätigt wird. Diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Coronavirus in Deutschland: Gesamtzahl der Toten steigt auf über 124.000

Bundesweit wurden binnen 24 Stunden laut RKI 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Vor einer Woche waren es 57 Todesfälle. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 124.102. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte jedoch weit höher sein, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,35 an. Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Sonntag mit 12.119.200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 124.102.

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus erhält durch Novavax keinen Schub © Stefan Zeitz/imago

Impfkampagne gegen Coronavirus: kein Run auf Novavax

Die Corona-Impfkampagne hat unterdessen laut dem Deutschen Städtetag deutlich an Fahrt verloren. Auf den neuen Novavax-Impfstoff* gebe es in den Impfzentren „noch keinen Run“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er warnte vor zu großen Impflücken in der Bevölkerung. Damit riskiere man wieder viele schwere Verläufe mit der nächsten Corona-Welle.

Dedy ist dennoch zuversichtlich, dass zögerliche Menschen noch von einer Impfung überzeugt werden könnten. Der neu zugelassene Novavax-Impfstoff habe das „Potenzial, jene Menschen zu erreichen, die skeptisch gegenüber den bisherigen Corona-Impfstoffen sind". Wichtig sei vor allem, jene Menschen zu erreichen, die zur Versorgung und Pflege im Gesundheitsbereich dringend gebraucht würden.