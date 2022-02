Corona in Deutschland: Inzidenz erreicht erneut Rekordwert - doch Rufe nach Lockerungen werden laut

Von: Katarina Amtmann

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter, die Inzidenz erreicht einen neuen Höchstwert. Das Gastgewerbe fordert Club-Öffnungen und das Ende der Sperrstunde. Alle News im Ticker.

Update vom 6. Februar, 12.44 Uhr: Omikron breitet sich weiter rasant aus. Tag für Tag werden in Deutschland derzeit neue Inzidenz-Rekorde geknackt. Immer lauter werden gleichzeitig die Rufe nach Lockerungen. Auch der Gastgewerbe-Verband Dehoga fordert nun von der Politik einen für ganz Deutschland einheitlichen Öffnungsplan, für die Gastronomie und andere Branchen.

Corona in Deutschland: Gastgewerbe fordert einheitlichen Öffnungsplan

„Da sich abzeichnet, dass Omikron trotz hoher Inzidenzwerte das Gesundheitssystem nicht überfordert, sollten Bund und Länder rasch, möglichst schon Mitte Februar bei ihrer nächsten Konferenz, einen bundesweit einheitlichen Öffnungsplan vereinbaren“, äußert sich Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges gegenüber der Rheinischen Post. Sie plädiert für die Aufhebung der 2G-Plus-Regel in Restaurants und Cafés.

Corona-Lockerungen gefordert: Öffnung von Clubs, Aufhebung der 2G-Plus-Regel

„Auch Clubs und Diskotheken sollten nun sehr bald wieder geöffnet werden, denn seit Pandemiebeginn waren sie nur wenige Wochen geöffnet“, fordert Hartges weiter. Auch die in sechs Bundesländern geltenden Sperrzeiten am Abend, sollten sofort abgeschafft werden.

Ursprüngliche Meldung vom 6. Februar:

München - Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Deutschland erstmals die Schwelle von 1400 überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 1400,8 an. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 1388,0 gelegen, in der Vorwoche bei 1156,8 und im Vormonat bei 285,9.

Corona in Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz steigt - Zahl der Neuinfektionen zieht an

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 133.173 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 118.970 Ansteckungen. Experten gehen jedoch von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind.

Innerhalb eines Tages wurden den RKI-Angaben nach 41 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 59 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 11.022.590 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Corona in Deutschland: Klinik-Wert steigt ebenfalls

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag mit 5,45 an (Donnerstag: 5,00). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab die Behörde am Sonntag mit 8.058.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 118.717. (kam/dpa)