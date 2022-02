Corona in Deutschland: Reinhardt warnt vor Lockerungen – „Vorsicht geboten“

CDU-Ministerin sorgt mit Corona-Tweet für Aufsehen - sogar Rücktritt wird gefordert

Von: Magdalena Fürthauer, Patrick Huljina, Christina Denk, Jennifer Lanzinger

Teilen

Die Corona-Zahlen steigen weiter stark an. Währenddessen weist Karl Lauterbach die Kritik an seiner Person zurück. Lockerungen sind nicht in Sicht. Der News-Ticker.

Der Präsident der Bundesärztekammer warnt vor schnellen Lockerungen (siehe Update vom 11. Februar, 9.28 Uhr).

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz fordert Lockerungen an Schulen. (Update vom 12. Februar, 08.36 Uhr).

Gesundheitsminister Karl Lauterbach weist Kritik an seiner Person entschieden von sich (siehe Update vom 11. Februar, 18.30 Uhr).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Präsidentin der Kultusministerkonferenz sorgt mit Tweet für wütende Reaktionen

Update 12. Februar, 08.36 Uhr: Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Karin Prien, fordert Lockerungen der Corona-Maßnahmen an Schulen. „Wir müssen raus aus einer Kultur der Angst an den Schulen“, sagte die schleswig-holsteinische CDU-Bildungsministerin der Bild-Zeitung (Samstag). „Das Testen muss schrittweise enden. Spätestens Ende März reichen wahrscheinlich auch zwei Tests pro Woche“, so Prien. Auch die Maskenpflicht müsse nach und nach fallen, zuerst im Klassenraum am Platz, dann im Gebäude. Ihre Begründung: Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei in ersten Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen und Hamburg bereits überschritten, so Prien.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hatte der Deutschen Presse-Agentur hingegen gesagt, die Omikronwelle habe den Schulbetrieb nach wie vor fest im Griff. Die Infektionszahlen dürften nicht durch zu frühe Lockerungen nochmals hochgetrieben und dadurch der flächendeckende Präsenzunterricht erneut gefährdet werden. Zahlen der Kultusministerkonferenz zufolge waren in der vergangenen Woche in Deutschland etwa sechs Prozent der Schülerinnen und Schüler und rund drei Prozent der Lehrkräfte entweder infiziert oder in Quarantäne.

Auf Twitter sorgte derweil eine weitere Äußerung der KMK-Präsidentin im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für Wirbel. Auf den Tweet einer Nutzerin „Wir haben in den letzten 4 Wochen 17 tote Kinder gehabt. 17 - in VIER Wochen. Und es geht immer schneller. Bis Oktober 21 hatten wir 27 tote Kinder, seit Oktober 38. Also in 4,5 Monaten mehr als in 18 Monaten. Insgesamt sind 65 Kinder verstorben. FÜNFUNDSECHZIG“ erwiderte Prien am Freitagabend bei dem Kurznachrichtendienst: „Bitte differenzieren: Kinder sterben. Das ist extrem tragisch. Aber sie sterben mit COVID_19 und nur extrem selten wegen COVID_19.“ Diese Antwort zog zahlreiche - teils auch beleidigende - Reaktionen nach sich. Viele warfen der Politikerin Empathielosigkeit vor und verlangten eine Entschuldigung. „Treten Sie nun endlich zurück“, fordert beispielsweise eine Person. Jemand anderes spricht von einer „Grundsätzlichen Widerlichkeit dieses Tweets“.

Corona-Inzidenz bei 1474, PCR-Tests ab jetzt mit neuen Regelungen

Update vom 12. Februar, 08.15 Uhr: Das RKI meldet heute Morgen wieder einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche liegt bei 1474,3. Am Vortag hatte der Wert bei 1472,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1388,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 209 789 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben.

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Ab heute gelten außerdem die neuen Regelungen für PCR-Tests*.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 198 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,46 an.

Update vom 11. Februar, 21.55 Uhr: Erst seit Kurzem empfiehlt die Stiko das neue proteinbasierte Vakzin. Nun wurde Novavax auch an Jugendlichen getestet. Die Wirksamkeit überrascht dabei.

Corona in Deutschland: Lauterbach weist Kritik am Corona-Kurs zurück

Update vom 11. Februar, 18.30 Uhr: Gesundheitsminister Lauterbach weht momentan für seinen strikten Corona-Kurs ein heftiger Wind entgegen. Erst am Donnerstag nannte Hamburgs CDU-Vorsitzender Christoph Ploß Lauterbach im Bild-Interview einen „Angstminister“. „Bei allem Respekt ist für mich die Einschätzung der Bild-Zeitung, ob ich ein Angstminister sei oder nicht, nicht maßgeblich. Ich muss mit den Fakten arbeiten, und ich muss die Leute schützen, die mir auch anvertraut sind“, so der Gesundheitsminister am Freitag in einem Pressestatement.

Erneut verwies der Minister dabei auf aktuelle Rekordzahlen an Infizierten und täglich zwischen 150 und 200 Toten. Mit Blick auf den Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch sehe er zwar, „dass wir eine Lockerungsperspektive benötigen“, der Spielraum für schnelle Maßnahmen-Entspannung sei jedoch nicht gegeben.

Zur Kritik äußerte sich Lauterbach auch auf Twitter. „Wie stark heute protestiert wird, wenn man das nicht gerne Gehörte, aber Offensichtliche, sagt: würde unsere Inzidenz deutlich steigen hätten wir deutlich mehr Tote“, schreibt er am Donnerstag nach der Pressekonferenz. Ein „Wunschdenken“ hinsichtlich Omikron helfe in der aktuellen Corona-Lage auch nichts.

Corona: Scholz spricht plötzlich von „Öffnungsschritten“ - Verfassungsgericht verkündet Impfpflicht-Entscheidung

Update vom 11. Februar, 14.35 Uhr: Die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie sind weiterhin hoch. Trotzdem wünscht sich ein Großteil der Bürger laut einer aktuellen Umfrage baldige Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen. 23 Prozent der Befragten finden, es sollte jetzt zu Lockerungen kommen, 38 Prozent würden das in zwei bis drei Wochen begrüßen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ hervorgeht. Ebenfalls 38 Prozent sagen hingegen, dass mit Lockerungen noch länger gewartet werden sollte.

Die Forschungsgruppe Wahlen hatte für die Umfrage in den vergangenen Tagen über 1200 Wahlberechtigte nach ihrer Meinung gefragt. Demnach ist die Angst vor dem Virus bei den Bürgern auch nicht mehr so hoch. Mit 40 Prozent halten weniger Befragte als noch Mitte und Ende Januar (53 und 42 Prozent) ihre Gesundheit durch das Virus gefährdet. Für nicht gefährdet halten sich 57 Prozent.

Inzwischen wird aus Sicht vieler Experten immer klarer, dass eine Infektion mit der hochansteckenden Omikron-Variante in vielen Fällen einen eher milden Krankheitsverlauf auslöst. Die Umsetzung der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich ab dem 15. März ist umstritten: Gut ein Drittel (34 Prozent) ist dafür, diese Impfpflicht zunächst auszusetzen, so dass auch Ungeimpfte weiter arbeiten dürfen. Eine Mehrheit von 63 Prozent will allerdings daran festhalten.

Corona in Deutschland: Höhepunkt der Omikron-Welle bald erreicht?

Update vom 11. Februar, 12.11 Uhr: Der Physiker und Corona-Modellierer Dirk Brockmann rechnet damit, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle demnächst erreicht wird. „Der Verlauf dieser Omikron-Welle scheitelt jetzt und wir rechnen damit, dass dann die nächsten Tage das Maximum erreicht ist“, sagte der Professor der Berliner Humboldt-Universität am Freitagmorgen im Deutschlandfunk.

Brockmann verwies darauf, dass Omikron einen klassischen Verlauf aufweise, der an andere Corona-Wellen erinnere. Nach einem exponentiellen Wachstum sehe man, „dass der Anstieg langsam zurückgeht. Das heißt die Zahlen steigen zwar noch sehr, aber es wird weniger“. Nach seinen Prognosen sei Mitte Februar das Maximum erreicht, sagte der Physiker, der Infektionskrankheiten modelliert.

Zu möglichen Lockerungen sagte er, dass sie bald möglich seien, allerdings dennoch Vorsicht geboten sei. „Wenn man sich die Dynamik dieser Pandemie anschaut, dann weiß man, dass man Geduld haben sollte, bis die Zahlen wieder runtergegangen sind“. Daher sollte die Politik nicht „in die fallenden Fallzahlen reinlockern, weil das nur nach hinten verzögert“. In der Vergangenheit habe man gesehen, dass die Pandemie immer für Überraschungen gut gewesen sei.

Corona in Deutschland: Scholz spricht plötzlich von „Öffnungsschritten“

Update vom 11. Februar, 10.08 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will beim nächsten Bund-Länder-Treffen am Mittwoch einen ersten Öffnungsschritt in der Corona-Pandemie angehen. „Die wissenschaftlichen Prognosen zeigen uns, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht ist“, sagte Scholz am Freitag in einer Ansprache vor dem Bundesrat. „Das erlaubt uns, beim Bund-Länder Treffen in der nächsten Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen.“

Im Weiteren verteidigte Scholz den aktuellen Corona-Kurs seiner Ampel-Regierung. Die Maßnahmen brächten Deutschland „gut durch die Omikron-Krise“, das Gesundheitssystem habe trotz großer Lasten für Ärzte und Pfleger Stand gehalten. Die Pläne für einrichtungsbezogene und allgemeine Impfpflicht verteidigte der Kanzler. Es gehe jetzt um den Schutz der Verletzlichsten, sagte Scholz mit Blick auf die Pflege. Gerade mit Blick auf den kommenden Herbst mache aber auch die allgemeine Impfpflicht weiter Sinn.

Olaf Scholz kündigt erste Corona-Lockerungen an. © Christophe Gateau/dpa

Corona-Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal: Entscheidung des Verfassungsgerichts gefallen

Update vom 11. Februar, 9.42 Uhr: Die Corona-Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal kann aus rechtlicher Sicht wie geplant ab Mitte März umgesetzt werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte es im Eilverfahren ab, die Vorschriften vorläufig außer Kraft zu setzen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit im eigentlichen Verfahren steht noch aus - dies muss noch im Hauptverfahren geprüft werden.



Die Nachteile, die den überwiegend im Gesundheitswesen tätigen Antragstellern durch die Impfpflicht drohten, seien weniger schwer als die Nachteile, die bei einem Aussetzen der Regelung für vulnerable Menschen zu befürchten seien, begründete das Gericht in Karlsruhe seinen Beschluss.

Corona in Deutschland: Reinhardt warnt vor Lockerungen – „Vorsicht geboten“

Update vom 11. Februar, 9.28 Uhr: Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat angesichts der unklaren Corona-Datenlage vor verfrühten Lockerungen gewarnt. Zwar hätten die Bürger nach vielen Monaten der Disziplin ein Anrecht auf eine Öffnungsperspektive, über die nun nachgedacht werden müsse. „Trotzdem ist Vorsicht geboten“, sagte Reinhardt der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Uns fehlen nach wie vor verlässliche und umfassende Daten zum aktuellen Infektionsgeschehen. Das macht es schwer, die Lage klar einzuschätzen.“

Dabei verwies er etwa auf die Zahl der Genesenen in Deutschland. Es sei unklar, wie viele Menschen sich tatsächlich mit Corona infiziert hätten und damit immun seien. „Wir sollten uns Länder wie Großbritannien zum Vorbild nehmen, die regelmäßig Stichproben erheben, um die Verbreitung bestimmter Virusvarianten sowie die Immunitätsentwicklung in der Bevölkerung genau zu analysieren“, forderte der Ärztepräsident.

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, warnt vor vorschnellen Lockerungen. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Omikron-Welle hinterlässt deutliche Spuren im Handwerk

Update vom 11. Februar, 7.55 Uhr: Die Omikronwelle hat deutliche Spuren im Handwerk hinterlassen. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Es ist zu massiven Quarantäne- und krankheitsbedingten Ausfällen von Beschäftigten in unseren Handwerksbetrieben gekommen und die Umsätze und Auftragsbestände sind wieder bei deutlich mehr Betrieben als noch im Sommer und Herbst zurückgegangen.“

Jeder zweite Betrieb sei von Personalausfällen betroffen und „zwingend“ weiter auf Unterstützung angewiesen. Die im vergangenen Herbst noch durchaus optimistische Stimmung im Handwerk habe sich mit der Omikronwelle merklich eingetrübt. Laut der Umfrage ist absehbar, dass das erste Quartal von wirtschaftlichen Rückschlägen gekennzeichnet sein wird. Hohe Anteile von Betrieben mit Umsatzeinbußen gibt es demnach vor allem bei persönlichen Dienstleistern des Handwerks wie Friseuren und Kosmetikern, aber auch bei Kfz-, Lebensmittel- und Gesundheitshandwerken.

Corona-Inzidenz auf neuen Rekordwert

Update vom 11. Februar, 6.29 Uhr: Die Inzidenz in Deutschland liegt jetzt bei 1472,2 - ein neuer Höchstwert. 240.172 Corona-Neuinfektionen sind binnen eines Tages von den Gesundheitsämtern an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet worden. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Viele Infektionsfälle werden gar nicht erfasst. Gesundheitsämter kommen mit dem Melden der Corona-Fälle kaum mehr hinterher. Nordrhein-Westfalen (NRW) hat die Erfassung der Zahlen für das RKI schon infrage gestellt. Dazu sind die Testkapazitäten am Limit.

226 Todesfälle in Verbindung mit Corona sind zudem verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es 170 Todesfälle gewesen.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 6,23 an (Mittwoch: 6,07). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Intensivmediziner gibt Hoffnung auf „Super-Sommer“ - Experten bleiben wegen weiteren Mutationen angespannt

Update vom 10. Februar: 22.30 Uhr: Intensivmediziner Christian Karagiannidis sieht bereits den „Super-Sommer“ kommen. Die EU-Gesundheitsminister sehen die Gefahr durch die Corona-Pandemie noch nicht gebannt. „Es ist zu früh, um die Pandemie wie eine Endemie anzusehen“, sagte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag nach einem Treffen in Grenoble. Auch EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides betonte, die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei. Die Pandemie habe gezeigt, dass es „viele Drehungen und Wendungen“ gebe.

„Wir blicken mit Optimismus in die Zukunft, aber gleichzeitig bleiben wir realistisch und müssen vorbereitet sein, um Varianten entgegenzutreten“, sagte die EU-Kommissarin. Sie verwies auf die weiterhin hohe Bedeutung von Corona-Impfungen. „Seit heute sind 70 Prozent der EU-Bevölkerung vollständig geimpft und mehr als 45 Prozent haben einen Booster erhalten“, so Kyriakides. Dies seien „ermutigende Zahlen, aber wir müssen weiterhin impfen“.

„Super-Sommer“ trotz Corona? Intensivmediziner gibt Progonose ab

Update vom 10. Februar, 20.52 Uhr: Immer wieder wird aktuell über den richtigen Zeitpunkt für Lockerungen diskutiert. Karl Lauterbach hält Öffnungen vor Ostern für wahrscheinlich. Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis macht indes Hoffnung. Er sieht das Ende der Corona-Pandemie in Reichweite. „Ich glaube, insgesamt befinden wir uns am Ende eines Marathons“, sagte er am Donnerstag im SWR. „Wir merken, dass die Ungeduld unglaublich steigt, was für mich nicht ganz nachvollziehbar ist, wenn man schon Kilometer 41 erreicht und das Ziel eigentlich vor Augen hat.“

Karagiannidis, der auch Mitglied im Corona-Expertenrat der Regierung ist, äußerte die Hoffnung auf „ein sehr gutes Frühjahr und einen Super-Sommer“. Wichtig sei jetzt aber ein gründliches Aufarbeiten dessen, was in den vergangenen zwei Jahren passiert ist, um vorbereitet für den Winter zu sein. Es bräuchte beispielsweise ein Monitoring, das jederzeit einen Überblick etwa über Bettenzahlen und -belegung sowie verfügbares Medizin-Personal erlauben würde.

Coronafälle in Schulen: Sechs Prozent der Schüler in Deutschland in Quarantäne

Update vom 10. Februar, 19.56 Uhr: Die Zahl der Corona- und Quarantänefälle an Schulen steigt. Deutschlandweit waren in der vergangenen Woche etwa sechs Prozent der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder selbst mit Corona infiziert, so dpa. Demnach waren bei 275 000 Schülerinnen und Schülern Corona-Infektionen bekannt (Vorwoche 226 000). Darüber hinaus waren 273 000 in Quarantäne (Vorwoche 270 000). In der aktuellen Statistik wurden 9,4 Millionen Schüler berücksichtigt.

Debatte um die Abitur-Anforderungen: Erleichterungen in Corona-Zeiten?

Schwere Zeiten vor allem für Abiturienten. Für sie gelten auch in diesem Jahr Erleichterungen wie längere Bearbeitungszeiten pro Klausur oder eine größere Auswahl an Prüfungsaufgaben. Die von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) vorgesehene coronabedingte Möglichkeit, nach einer verpatzten schriftlichen Prüfung noch mit einem Punkt in einer mündlichen Nachprüfung durchzukommen, soll jedoch nur das laufende Schuljahr gelten. Anschließend sind wieder drei Punkte, wie vor Corona, nötig. „Wir wollen keine Niveau-Absenkung beim schriftlichen Abitur“, sagte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Alexander Becker. Ein Senken der Standards führe zu einem nicht mehr allseits akzeptierten „Abi light“, so auch Bildungsexperte der FDP Timm Kern.

Kultusministerin Schopper hält die Debatte über das Qualitätsniveau in diesem Zusammenhang für überzogen. „Es hat doch nichts mit einem Niveauverlust zu tun, wenn für deutlich unter 0,1 Prozent der Prüflinge die Mindestanforderung einer einzigen Prüfung minimal geändert wird.“ Im Übrigen müssten die Schülerinnen und Schüler über mehrere Jahre hohe Leistungshürden überwinden, um überhaupt zum Abitur zugelassen zu werden.

Wann kommen die Corona-Lockerungen? Mathematiker berechnet den Tag

Update vom 10. Februar, 17.50 Uhr: Wann gibt es Lockerungen in Deutschland? Gesundheitsminister Karl Lauterbach betonte am Rande eines EU-Treffens im französischen Grenoble: „Wir haben nach wie vor steigende Fallzahlen, so wie wir sie noch nie gehabt haben.“ Wenn man nun so stark lockert, dass die Fallzahlen deutlich steigen, verlängerte man unnötig die Pandemie. Dies sei weder gut für die Wirtschaft, noch für die Gesundheit. Für Lockerungen in Zeiten von steigenden Inzidenzen habe Deutschland „einfach nicht die Impfquote.“ Im Blick stehen vor allem viele Ungeimpfte bei besonders gefährdeten Älteren.

Indes hat sich Mathematiker Kristan Schneider mit dem richtigen Zeitpunkt für Lockerungen befasst. Viele Faktoren seien bei Omikron noch unklar, stellte der Mathematiker bei focus.de dar. Den Höhepunkt der aktuellen Welle prognostiziert er auf Anfang März. „Lockerungen ab dem 15. März sind sinnvoll“, so das Fazit von Schneider. Ein Freedom Day Mitte Mai (15. Mai) sei am vernünftigsten. Nach einem klaren Abwärtstrend über zwei bis drei Wochen hinweg seien Öffnungen demnach sinnvoll. Lockerungen bereits Anfang März könnten einen Abwärtstrend stattdessen wieder umkehren. Karl Lauterbach hatte zuletzt von Lockerungen vor Ostern gesprochen. Ostern fällt dieses Jahr auf den 17. April.

Corona in Deutschland: Große Unterschiede der Booster-Impfungen zwischen den Bundesländern

Update vom 10. Februar, 15.05 Uhr: Nach Angaben des RKI vom Donnerstag haben bisher mindestens 45,7 Millionen Personen oder 55 Prozent der Bevölkerung (Stand Mittwoch) eine Booster-Impfung erhalten. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. An der Spitze liegt weiter Schleswig-Holstein, wo bereits 63,3 Prozent der Menschen einen Booster erhielten. Das Schlusslicht bildet Sachsen mit 44,6 Prozent.

Insgesamt wurden am 9. Februar 260.000 Impfdosen verabreicht. Es gab jedoch nur wenige Erstimpfungen: 187.000 Dosen wurden als Auffrischungsimpfungen gespritzt, 55.000 Dosen führten zum Grundschutz, für den meist zwei Spritzen nötig sind. Den Grundschutz haben 62,1 Millionen Menschen oder 74,6 Prozent der Bevölkerung. Mindestens eine Impfdosis haben 63,2 Millionen Menschen oder 76,0 Prozent der Bevölkerung bekommen. Eine große Gruppe von 19,9 Millionen Menschen bleibt ungeimpft. Das entspricht 24 Prozent der Bevölkerung. Für vier Millionen von ihnen (4,8 Prozent) ist allerdings bisher kein Corona-Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind.

Das RKI weist seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Eine hundertprozentige Erfassung durch das Meldesystem könne nicht erreicht werden. Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt als auf dem Dashboard angegeben.

Corona in Deutschland: Bundestag ändert umstrittene Regel zum Genesenen-Status

Update vom 10. Februar, 12.25 Uhr: Der Bundestag ändert die umstrittene Genesenen-Regelung für den Zugang zum Plenarsaal und zu Ausschusssitzungen. Vom kommenden Montag (14. Februar) an wird auch dort der Genesenen-Status auch nur noch drei und nicht mehr sechs Monate gelten, wie die Bundestagsverwaltung den 736 Abgeordneten am Donnerstag mitteilte. Der Nachweis einer vorherigen Corona-Infektion muss demnach durch einen PCR-Test erfolgen.

Trotz der Verkürzung des Genesenen-Status von sechs auf drei Monate für die Bürger galt im Bundestag in der vergangenen Sitzungswoche noch die alte Frist für den Zugang zum Plenum und zu den Ausschüssen. Dies hatte für Unverständnis und Kritik gesorgt. Die neue Regelung soll nun zunächst bis zum 13. März gelten.

Kontrolle der Corona-Impfpflicht: „Wollen den Weg über die Krankenkassen gehen“

Update vom 10. Februar, 11 Uhr: Die gesetzlichen Krankenkassen sehen sich nicht für die Kontrolle einer möglichen allgemeinen Corona-Impfpflicht zuständig. Diesem Vorstoß einer Gruppe von Abgeordneten aus SPD, Grünen und FDP, die einen Gesetzentwurf vorbereiten, erteilte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) eine deutliche Absage. Ein GKV-Sprecher sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe , dass die Kassen bereit seien, ihrem Auftrag zur Information und Beratung der Versicherten nachzukommen. „Die Durchsetzung und Kontrolle einer eventuellen gesetzlichen Impfpflicht wäre dagegen die Aufgabe des Staates.“

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte den Funke-Zeitungen dagegen, man wolle den Plan beibehalten. „Wir wollen den Weg über die Krankenkassen gehen. Dies ist aus unserer Sicht sinnvoll, rechtlich zulässig und auch durchführbar.“ Die Parlamentariergruppe wolle den Gesetzentwurf noch „vor der kommenden Woche“ veröffentlichen.

Den Abgeordneten schwebt vor, eine ab dem 1. Oktober geltende allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren in der zweiten Märzhälfte im Bundestag zu beschließen. Die Krankenkassen sollten dann ihre Versicherten informieren, über ein Impfportal den Impfstatus abfragen und diesen speichern. Dann sollten die Kassen diejenigen Personen an die Kommunen melden, die keinen Impfnachweis vorgelegt haben, hatte die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann erläutert. Die Gesundheitsämter würden dann einen Impftermin anbieten. Wer ihn verstreichen lasse, müsse mit einem Bußgeld rechnen, sofern er sich nicht innerhalb von vier Wochen doch noch impfen lasse.

Corona in Deutschland: RKI meldet fast 250.000 Neuinfektionen - Zwei weitere Werte steigen rasant an

Erstmeldung vom 10. Februar: Berlin - Die Corona*-Zahlen steigen weiter an und auch die Inzidenz erreicht einen neuen Höchstwert. Fast 250.000 Menschen wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet. Wirklich Aussagekraft haben die Zahlen jedoch nur noch begrenzt, Experten gehen bereits von einem viel höheren Infektionsgeschehen aus.

Mit einer bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 1465,4 erreicht der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstag, 10. Februar 2022, einen erneuten bisherigen Rekord. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1450,8 gelegen, vor einer Woche bei 1283,2 (Vormonat: 362,7). Und auch die Zahl der Neuinfektionen klettert erneut über 200.000, insgesamt 247.862 Corona-Neuinfektionen zählt das RKI am Donnerstag. Vor einer Woche waren es 236.120 Ansteckungen.

Corona: Auch die Zahl der Todesfälle und die Hospitalisierungsinzidenz steigen stark an

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - so dass sie nicht in die offizielle Statistik einfließt.

Die Zahl der Todesfälle steigt im Vergleich zur Vorwoche stark an. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 238 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 164 Todesfälle gewesen. Und auch die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen steigt stark an, das RKI gab den Wert am Mittwoch mit 6,02 an (Dienstag: 5,60). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben. *Merkur.de und tz.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA