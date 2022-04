Corona in Deutschland: Experten für kürzere Quarantäne – „Gipfel der Welle erreicht“

Von: Patrick Huljina

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind erneut leicht gesunken. Die Quarantäne soll laut einem Vorschlag des Gesundheitsministeriums verkürzt werden. Der News-Ticker.

Corona in Deutschland: Das RKI meldet leicht sinkende Zahlen.

Die Quarantäne-Regelung soll gelockert werden – Ärzte begrüßen den Vorschlag.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin - „Der Gipfel der Welle ist wahrscheinlich erreicht“, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Wochenbericht vom Donnerstag (31. März). Der Infektionsdruck bleibe allerdings weiterhin hoch. Das zeigt auch ein Blick auf die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Deutschland. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag zwar erneut leicht gesunken, liegt aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Das RKI gab den Wert mit 1586,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1625,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz noch bei 1756,4 (Vormonat: 1213,0).

Corona in Deutschland: RKI meldet erneut mehr als 250.000 Fälle – Quarantäne soll verkürzt werden

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 252.530 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es noch 296.498 Ansteckungen. Bei den Werten ist allerdings zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg und Brandenburg nicht. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Nach einem vom Bundesgesundheitsministerium an die Länder geschickten Vorschlag soll die Quarantäne generell auf fünf Tage verkürzt werden. Zudem soll bei Isolierungen, wenn man selbst mit Corona infiziert ist, empfohlen werden, freiwillig Kontakte zu reduzieren und – beginnend nach fünf Tagen – wiederholt Tests oder Selbsttests zu machen. Es solle „keine strenge Isolierung“ mehr vorgegeben werden. Auch die Quarantäne für Kontaktpersonen von Infizierten soll demnach noch fünf Tage dauern. Bisher dauern die Absonderungen in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test frühestens nach sieben Tagen beendet werden.

Quarantäne-Lockerung: Ärzte begrüßen Vorschlag – „ein guter Zeitpunkt“

Die Bundesärztekammer hat den Vorschlag zur Lockerung der Corona-Quarantäneregeln begrüßt. „Trotz der aktuell hohen Infektionszahlen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Isolations- und Quarantäneregeln zu lockern“, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die vorgeschlagene Verkürzung sei ein pragmatischer Schritt, um einen Stillstand des öffentlichen Lebens zu verhindern und die Personalsituation gerade in Gesundheits- und Pflegeberufen etwas zu entspannen.

Ähnlich sieht es der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen: „Wir würden ansonsten Gefahr laufen, dass wichtige Infrastruktur in Deutschland lahmgelegt werden würde.“ Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte der dpa: „Wenn es wissenschaftlich nachvollziehbar und gesundheitlich unbedenklich ist, ist eine Verkürzung der Quarantäne und Isolationszeit auf jeden Fall richtig.“ Es müsse alles getan werden, damit Personalausfälle gerade in der kritischen Infrastruktur reduziert würden. „Gleichzeitig gilt aber unser Hauptinteresse natürlich auch der Gesundheit der Patienten und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ (ph mit dpa)