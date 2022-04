Neue Omikron-Variante XE in Großbritannien entdeckt: Möglicherweise „zehn Prozent ansteckender als BA.2“

Von: Patrick Huljina

Die Corona-Zahlen in Deutschland nehmen weiter ab. In Großbritannien wurden bereits Hunderte Fälle einer neuen Omikron-Variante gemeldet. Der News-Ticker.

Update vom 5. April, 15.58 Uhr: In Großbritannien wurde eine neue Omikron-Variante entdeckt: Omikron XE. Dabei handelt es sich um eine Kombination der Omikron-Varianten BA.1 und BA.2, die möglicherweise noch ansteckender ist. „Nach ersten Schätzungen ist XE noch einmal zehn Prozent ansteckender als BA.2“, schreibt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem wöchentlichen Covid-19-Bericht (29. März 2022). Das müsse jedoch noch weiter bestätigt werden.

Bislang wurden in Großbritannien seit Januar über 600 Fälle von XE sequenziert. Das geht aus einem Bericht der UK Health Security Agency (UKHSA) hervor. Auf der ganzen Welt seien demnach bereits XE-Fälle gemeldet worden, die meisten davon in Frankreich, so die britische Gesundheitsbehörde.

Ende der Quarantäne-Pflicht ab 1. Mai: Experten äußern heftige Kritik - „Die Infektion wird verharmlost“

Update vom 5. April, 12.18 Uhr: Das zum 1. Mai geplante Ende der Isolations- und Quarantänepflicht für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen stößt bei einigen Experten auf Widerspruch. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sieht große Gefahren für besonders gefährdete Menschen. „Für die Hochrisikogruppe wird es immer gefährlicher. Diese Menschen leben mitten unter uns“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Gleich den Corona-Leugnern wird die Infektion verharmlost“, kritisierte der Patientenschützer.

Der Epidemiologe Hajo Zeeb forderte eine Beibehaltung der Quarantänepflicht für Infizierte. „Wenn eine Person Symptome aufweist, dann sollte sie zu Hause die Corona-Infektion aussitzen, anstatt noch mehr Menschen anzustecken“, sagte Zeeb dem RND. Gerade bei der Omikron-Variante sei die Gefahr einer sehr schnellen Weitergabe des Virus gegeben. Eine Isolationspflicht von fünf Tagen sollte daher unbedingt eingehalten werden. Eine Quarantäne für Kontaktpersonen hält Zeeb jedoch nicht mehr für notwendig.

Corona in Deutschland: Inzidenz sinkt erneut

Erstmeldung vom 5. April: Berlin - Ein weiterer Höhepunkt der Omikron-Welle scheint überschritten. Ein Großteil der Corona-Beschränkungen ist am vergangenen Wochenende weggefallen. Die Impfpflicht ab 18 Jahren ist vom Tisch. Ab dem 1. Mai gibt es laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zudem nur noch eine „dringende Empfehlung“ für eine fünftägige Quarantäne nach einer Infektion mit dem Coronavirus.

Die aktuellen Zahlen bestätigen den Trend. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut dem Robert Koch-Institut (RKI) erneut gesunken. Der bundesweite Wert lag am Dienstagmorgen bei 1394,0. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1424,6 gelegen. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 1703,3 (Vormonat: 1220,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 180.397 Corona-Neuinfektionen und 316 Todesfälle. Die Hospitalisierungs-Inzidenz gab das RKI zuletzt am Montag mit 6,61 an (Sonntag: 6,97).

Bei den Werten ist allerdings zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Dunkelziffer aus – wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Corona in Deutschland: Stiko-Chef Mertens begrüßt Impfpflicht-Aus

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat das vorläufige Aus für eine allgemeine Impfpflicht begrüßt. „Für eine allgemeine Impflicht ab 18 Jahre wäre der Schutz vor weiterer Ausbreitung des Virus das wichtigste Argument. Da man dies aber derzeit mit einer Impfung nicht erreichen kann, fehlt aus meiner Sicht das Hauptargument für diese Impfpflicht. Deswegen halte ich es für konsequent, dass man das aufgibt“, sagte Mertens der Schwäbischen Zeitung.

Der Stiko-Chef befürwortete allerdings die Pläne für eine Impflicht für ältere Menschen. „Aus meiner Sicht ist es vernünftiger, die Impfpflicht auf die vulnerablen Gruppen zu begrenzen“, so Mertens. Am Montag legte die Abgeordnetengruppe, die sich bisher für eine Impfpflicht ab 18 ausgesprochen hatte – darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Gesundheitsminister Lauterbach – einen entschärften Vorschlag vor. Sie plädiert nur noch für eine Impfpflicht ab 50 Jahren, die je nach Pandemielage durch einen späteren Bundestagsbeschluss auch auf jüngere Bürger ausgedehnt werden könnte. (ph mit dpa)