Corona in Deutschland: Krankenhäuser befürchten steigende Intensiv-Belegung – „Pandemie noch nicht vorbei“

Von: Momir Takac

Lauterbach würde freiwillige Maskenvorgaben in Innenräumen unterstützen. Die Krankenhausgesellschaft fordert eine steigende Belegung der Intensivbetten. Der News-Ticker.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach skizziert die ernste Corona-Lage in Deutschland (Update vom 25. März, 10.44 Uhr).

Lauterbach würde freiwillige Corona-Maßnahmen begrüßen (Update vom 25. März, 16.50 Uhr).

Steigende Intensivbettenbelegung befürchtet - Krankenhäuser müssen teils Versorgung einschränken (siehe Update vom 25. März, 09.51 Uhr).

Corona in Deutschland: Steigende Intensivbettenbelegung befürchtet

Update vom 26. März, 09.51 Uhr: Am Samstag hat die Gesamtzahl der Infektionen die 20-Millionen-Marke überstiegen: Laut RKI wurden offiziell in Deutschland seit Pandemiebeginn 20.145.054 Infektionen nachgewiesen, die Inzidenz liegt aktuell bei 1758,4 (Vorwoche: 1735,0).

Die deutsche Krankenhausgesellschaft berichtet von einer „hoch problematischen Situation“ in den Kliniken, wegen zahlreicher Personalausfälle durch Infektionen, Quarantänen und Betreuung infizierter Kinder im Haushalt der Angestellten. In drei von vier Häusern müssten aktuell geplante Eingriffe verschoben werden.

„Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte der Vorsitzende Gerald Gaß. Er geht davon aus, dass wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen auch die Zahl der durch Corona-Infektionen belegten Intensivbetten wieder ansteigen wird.

Corona in Deutschland: Polizei wegen hoher Infektionszahlen von Personalengpass betroffen

Update vom 25. März, 19.36 Uhr: Die Polizei ist offenbar von einem coronabedingten Personalengpass betroffen. Nach einem Spiegel-Bericht stieg die Zahl der Ausfälle wegen Corona-Infektionen bei der Bundespolizei deutlich an. Demnach sind aktuell (Stand: 25. März) 2.235 Polizeimitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, gab die Behörde an.

Damit wären 4,1 Prozent aller rund 54.000 Beschäftigten der Bundespolizei betroffen. Im Vergleich zum Januar hätte sich die Zahl der Corona-Infektionen unter den Polizisten so mehr als verdoppelt. Zudem befinden sich laut Bundespolizei 1.646 Beamten wegen eines Corona-Verdachts oder Kontakts zu einer erkrankten Person in häuslicher Isolation oder Quarantäne.

Trotzdem verwies die Bundespolizei darauf, dass die Arbeitsfähigkeit trotz der vielen Ausfälle sichergestellt sei. Man habe seit Beginn der Corona-Pandemie „umfangreiche Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft“ getroffen, hieß es.

Corona in Deutschland: Lauterbach hofft auf freiwillige Maskenpflicht in Supermärkten

Update vom 25. März, 16.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach würde es befürworten, wenn Supermarktketten oder große Veranstalter nach Hausrecht weiterhin Maskenvorgaben für ihre Innenräume machen. Dies könne bei der derzeit hohen Zahl von Corona-Infektionen eine Ergänzung zu Schutzregeln der Länder in Hotspot-Regionen mit kritischer Lage sein, machte der SPD-Politiker auf eine entsprechende Frage am Freitag in Berlin deutlich. Er würde eine solche Initiative begrüßen.

Nach Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ist eine allgemeine Pflicht zum Tragen von Masken in Innenräumen wie Geschäften nach einer Übergangsfrist ab dem 3. April nicht mehr als bundesweite Alltagsregel möglich. Für einen solchen weiteren Basisschutz hatten sich Mediziner eingesetzt, SPD und Grüne konnten dies in der Ampel-Koalition nicht durchsetzen.

Lauterbach zuversichtlich bei Mehrheit für allgemeine Corona-Impfpflicht

Update vom 25. März, 14.47 Uhr: Karl Lauterbach geht davon aus, dass im Bundestag eine Mehrheit für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht erreicht wird. Die Frage sei, ob die Union endgültig mitstimme und ob man vorliegende Anträge zusammenbringe, sagte der Bundesgesundheitsminister.

In der Union gebe es auch viele Befürworter. „Daher glaube ich schon, dass wir zum Schluss, da bin ich optimistisch, eine allgemeine Impfpflicht hinbekommen werden.“ Sein Eindruck sei, dass es im Parlament eine Mehrheit dafür gebe. Gespräche fänden auf allen Ebenen statt, um das zu bewerkstelligen. Über die Impflicht soll nach bisheriger Planung in der übernächsten Woche im Bundestag abgestimmt werden.

Lauterbach führte erneut die Impfquote in Deutschland an. „Die Impfquote, die wir jetzt haben, ist zu niedrig, um bei allen Varianten, die wir bisher kennen, im Herbst ohne einschneidende Maßnahmen durchzukommen.“ Es würden dann wieder nennenswerte Maßnahmen notwendig werden.

Virologin Protzer: „Wichtiger als die reinen Corona-Infektionszahlen ist doch die Krankheitslast“

Update vom 25. März, 12.51 Uhr: Die Virologin Ulrike Protzer hält Lockerungen der Corona-Maßnahmen auch angesichts steigender Infektionszahlen für richtig. „Ich glaube, dass man Lockerungen nun durchaus in Erwägung ziehen muss. Denn wir haben mittlerweile eine sehr gute Immunitätslage in der Bevölkerung, die uns erlaubt, mit der Omikron-Variante (...) umzugehen“, sagte die Münchner Expertin der Augsburger Allgemeinen. „Daher finde ich, dass wir jetzt anfangen müssen, in die Normalität zurückzufinden.“

„Wie lange die Zahlen steigen und wann der Peak der Welle erreicht sein wird, kann man im Moment auch nicht sagen.“ Das sei allerdings auch gar nicht so entscheidend. Denn: „Man weiß, dass sich das Infektionsgeschehen irgendwann von selbst limitieren wird. Und wichtiger als die reinen Infektionszahlen ist doch die Krankheitslast. Und die ist ja zum Glück nicht mehr so hoch“, erklärte Protzer.

Protzer: „Gerade durch Omikron wird die Immunität noch einmal breit geboostert“

Omikron sei „etwa 40 Prozent weniger pathogen als die bisherigen Varianten“. Der große Unterschied aber sei, dass die Bevölkerung inzwischen eine gute Immunität aufgebaut habe. „Gerade durch Omikron, das zwar hoch ansteckend ist, aber auch überwiegend nicht so schwere Krankheitsverläufe auslöst, wird die Immunität noch einmal breit geboostert“, sagte die Virologin.

„Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass wir noch gefährlichere Varianten sehen werden, da unser Immunsystem nun darauf vorbereitet ist. Das heißt nicht, dass wir uns nicht weiter anstecken können, aber sehr viele sehr schwere Krankheitsverläufe werden seltener“, äußerte die Professorin an der Technischen Universität München zu einer möglichen Rückkehr gefährlicher Mutationen des Coronavirus‘.

Lauterbach: „Von einem Freedom Day kann keine Rede sein - im Gegenteil“

Update vom 25. März, 10.44 Uhr: Karl Lauterbach hat eine ernste Corona-Lage in Deutschland skizziert. „Von einem Freedom Day kann keine Rede sein - im Gegenteil“, sagte der Bundesgesundheitsminister auf einer Pressekonferenz mit RKI-Chef Lothar Wieler in Berlin. Die Infektionszahlen steigen, Todeszahlen seien hoch, in den Krankenhäusern sei die Lage ernst.

„Wir müssen jetzt handeln“, forderte Lauterbach. Der SPD-Politiker appellierte an die Bundesländer, die Hotspot-Regeln nach dem Vorbild von Mecklenburg-Vorpommern durchzusetzen. Angesichts sehr hoher Infektionszahlen sei eine Situation entstanden, in der man nicht einfach abwarten könne, bis besseres Wetter die Lage entspanne. „Wir können es nicht lassen, wie es derzeit ist.“

Wieler betonte, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. „Jede Woche sterben 1.000 Menschen an einer Omikron-Infektion“, sagte er. Menschen über 60 Jahre hätten ein besonders hohes Risiko, schwer an Omikron zu erkranken und zu sterben. Besonders zum Schutz von Risikopatienten legte der RKI-Chef jedem die Basis-Corona-Regeln ans Herz.

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek: Infektionsschutzgesetz „nicht praktikabel und untauglich“

Erstmeldung vom 25. März

Berlin/München - Bayern fordert rasche Nachbesserungen beim neuen bundesweiten Rechtsrahmen für Corona-Schutzmaßnahmen in den Bundesländern. „Aus meiner Sicht ist das Gesetz nicht praktikabel und untauglich, den Schutz der Bevölkerung tatsächlich zu gewährleisten“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek der Deutschen Presse-Agentur. Auch um die Rechtsschwierigkeiten zu umgehen, hatte Ministerpräsident Markus Söder den „Freedom Day“ gestrichen und Corona-Maßnahmen beibehalten.

„Die Hotspot-Bestimmungen sind viel zu unbestimmt und lassen es einfach nicht zu, rechtssicher Regelungen umzusetzen.“ Es sei ja auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern schwierig zu sagen: „Na ja, wir probieren mal, ob das hält oder nicht“, zeigte sich Holetschek skeptisch. Das von der Ampel-Koalition geänderte Infektionsschutzgesetz war auf breiten Protest der Länder gestoßen.

Der CSU-Politiker warb dafür, eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg zu bringen. „Kompromisse zu suchen und zu finden, ist sicher nicht verkehrt bei so einer wichtigen Frage. Wir sollten nicht in der Endlosschleife verharren, wenn es im Herbst wieder um neue Auflagen geht“, so Holetschek. Die Diskussion über eine Corona-Impfpflicht hatte in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen.

Bundesweite Corona-Inzidenz erneut gestiegen - Fast 300.000 Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen und hat erneut einen Höchstwert erreicht. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1756,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1752,0 gelegen.

Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1706,3 (Vormonat: 1259,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 296.498 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 297.845 Ansteckungen.

Corona in Deutschland: Fast 20 Millionen nachgewiesene Infektionen seit Pandemie-Beginn

Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 288 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 226 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 19.893.028 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 7,28 an (Mittwoch: 7,23). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Die Zahl der Genesenen gab das Robert-Koch-Institut mit 15.518.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 128.110.