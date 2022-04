Corona in Deutschland: Vergleich von Tageswerten wird immer schwieriger

Von: Patrick Huljina

Die Corona-Inzidenz in Deutschland ist am Mittwoch gesunken. Ein Hotspot hebt noch vor Ostern die 3G-Regeln in vielen Bereichen auf. Der News-Ticker.

Update vom 13. April, 7.56 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1044,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1087,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1322,2 (Vormonat: 1526,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 176.303 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 214.985 registrierte Ansteckungen.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig.

Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 361 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 340 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 23.017.079 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 6,36 an (Montag: 6,27). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwoch mit 19.179.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 132.378.

Corona in Deutschland: Kurz vor Ostern – Hotspot hebt 3G in fast allen Bereichen auf

Erstmeldung vom 12. April, 14.18 Uhr: München - Nach einem deutlichen Rückgang der Corona-Zahlen in den vergangenen Tagen ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag (12. April) wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 1087,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1080,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz allerdings noch bei 1394,0 (Vormonat: 1496,0).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 162.790 Corona-Neuinfektionen und 289 Todesfälle. Vor einer Woche waren es noch 180.397 Ansteckungen und 316 Todesfälle. Die Hospitalisierungs-Inzidenz gab das RKI am Dienstag mit 6,36 an (Montag: 6,27).

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Corona-Hotspot hebt 3G in fast allen Bereichen auf – noch vor Ostern

Im Corona-Hotspot Mecklenburg-Vorpommern wird die 3G-Regel von diesem Donnerstag (14. April) an weitgehend aufgehoben. Neben der Gastronomie betreffe dies zum Beispiel Kultur- und Freizeiteinrichtungen, körpernahe Dienstleistungen, Messen und Veranstaltungen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin. Dort gelten ihr zufolge dann nur noch Masken- und Abstandspflicht. Touristen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssten aber weiterhin bei der Anreise im Hotel einen negativen Corona-Test vorlegen. In Clubs und Diskotheken gelte weiter 2G-Plus.

Mecklenburg-Vorpommern hebt pünktlich zum Oster-Urlaub die 3G-Regeln in fast allen Bereichen auf. (Archivbild) © Stefan Sauer/dpa

Der Landtag hatte das Bundesland am 24. März flächendeckend zum Corona-Hotspot erklärt .Dies ermöglichte es der Landesregierung, die bis dahin geltenden Corona-Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Die Hotspot-Regelung gilt zunächst bis zum 27. April.

Der Wegfall der 3G-Regel – geimpft, getestet, genesen – war für Gaststätten in Mecklenburg-Vorpommern bereits am vergangenen Dienstag zum Gründonnerstag, also pünktlich vor Ostern, beschlossen worden. Da die Zahl der Corona-Infektionen und auch die Patientenzahlen in den Krankenhäusern sowie auf den Intensivstationen weiter gesunken seien, könne man diese Lockerung nun auf weitere Bereiche ausdehnen, erklärte Schwesig. Die Pflicht zum Corona-Test bei der Touristen-Anreise hält sie nicht für eine große Beeinträchtigung des Ostergeschäfts. Die Branche erwarte 300.000 Gäste in Mecklenburg-Vorpommern, das entspreche einer Auslastung von 75 Prozent. Innerhalb der EU gelten für Urlauber diverse Corona-Regeln. (ph mit dpa)