Corona in Deutschland: Inzidenz sinkt zum ersten Mal seit langem - Experten mahnen dennoch zur Vorsicht

Von: Momir Takac, Patrick Mayer, Anna Lorenz

Die deutschlandweite Inzidenz ist zum ersten Mal seit längerem gesunken. Experten geben ein Detail zu bedenken.

Corona-Pandemie in Deutschland : Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erstmals seit Längerem leicht (siehe Update vom 20. März, 10.58 Uhr)

: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erstmals seit Längerem leicht (siehe Update vom 20. März, 10.58 Uhr) Virologe Hendrik Streeck berichtet über Morddrohungen im Netz und Anfeindungen auf offener Straße (siehe Update vom 19. März, 9.03 Uhr).

Niedersachsens Ministerpräsident bekommt wegen der Maskenpflicht in Clubs in einer Diskothek Hausverbot (siehe Update vom 19. März, 16.30 Uhr).

Update vom 20. März, 10.58 Uhr: Täglich grüßt das Murmeltier: Jeden Tag stiegen die Corona-Zahlen in den letzten Wochen ein bisschen mehr an. Nun ist die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz* erstmals nach einer längeren Phase des Anstiegs wieder leicht gesunken. Wie das Robert Koch-Insititut* (RKI) bekannt gibt, liegt der Wert am Sonntagmorgen (20. März) bei 1708,7. Am Samstag hatte er noch 1735,0 betragen, die Woche davor 1526,8.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 131 792 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.04 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 146 607 Ansteckungen.

Corona-Inzidenz in Deutschland: Experten gehen von hoher Dunkelziffer aus

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten, etwa von Gesundheitsämtern. Oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 49 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 50 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie* 18 553 100 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Update vom 19. März, 21.55 Uhr: Wie das Magazin „Business Insider“ berichtet, will die Ampel-Bundesregierung weiterhin die kostenlosen Corona-Schnelltests finanzieren. Derzeit würden sich das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesfinanzministerium darüber beraten. In dem Bericht ist von weiteren vier Wochen die Rede.

Corona-Pandemie in Deutschland: Christian Lindner (FDP) plant weitere Unterstützung der Gastronomie

Update vom 19. März, 20.55 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie für einen dauerhaften Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen in der Gastronomie ausgesprochen. Bisher ist besagter Mehrwertsteuersatz befristet bis Ende 2022 von zuvor 19 auf sieben Prozent gesenkt.

„Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der gastronomischen Betriebe infolge der Covid-19-Pandemie halte ich es für angezeigt, dass der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen auch nach diesem Datum unbefristet anwendbar ist“, schrieb Lindner in einem an den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) adressierten Schreiben. Er werde sich deshalb innerhalb der Bundesregierung für die Entfristung einsetzen. Für Getränke soll der ermäßigte Steuersatz jedoch nicht gelten.

Corona-Pandemie in Deutschland: Berlin verlängert Maßnahmen bis zum 31. März

Update vom 19. März, 19.55 Uhr: Berlin behält die bisher geltenden Corona-Maßnahmen bis zum 31. März bei, anschließend fallen sie dann bis auf wenige Ausnahmen weg. Der Senat beschloss die Verlängerung laut Mitteilung am Nachmittag. Eigentlich hatten sich Bund und Länder grundsätzlich darauf geeinigt, dass alle tiefgreifenderen Beschränkungen bereits zum Sonntag (20. März) wegfallen. Berlin macht nun jedoch wie andere Länder von einer Übergangsfrist Gebrauch.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey begründete dies mit der Corona-Lage. So steigen die Infektionszahlen bundesweit seit geraumer Zeit wieder. Ab 1. April soll es dann nur noch wenige sogenannte Basis- Schutzmaßnahmen geben. Dazu zählen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Für bestimmte Bereiche soll auch eine Testpflicht fortbestehen, etwa an Schulen.

Corona-Pandemie in Deutschland: Karl Lauterbach wirbt eindringlich für Booster-Impfungen

Update vom 19. März, 18.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rät älteren Menschen in Deutschland dringend zur Booster-Impfung gegen das Coronavirus.

„Ältere Menschen, die jetzt noch nicht geboostert sind, sollten das sofort tun. Risiko, trotz 2 Impfungen intensivmedizinisch versorgt werden zu müssen, ist bei hoher Fallzahl jetzt nicht gering. Nach 3. Impfung sind auch Ältere fast komplett geschützt“, erklärte Lauterbach an diesem Samstag mittels eines Postings bei Twitter.

Corona-Pandemie in Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Baden-Württemberg ungebremst

Update vom 19. März, 17.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Südwesten weiter angestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt an diesem Samstag in Stuttgart (Stand: 16 Uhr) mitteilte, wurden innerhalb einer Woche 1952,6 Ansteckungen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner nachgewiesen.

Am Vortag hatte dieser Wert bei 1932,8 gelegen. Vor einer Woche betrug er noch 1833,6. Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Im Vortagsvergleich meldete die Stuttgarter Behörde 26.565 neue Infektionen. Die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 2.702.647. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.786 Menschen gestorben. Das heißt, seit dem Vortag starben 13 weitere Menschen.

Corona-Pandemie in Deutschland: Wegen Maskenpflicht - Diskothek erteilt Ministerpräsident Hausverbot

Update vom 19. März, 16.30 Uhr: Eine ostfriesische Diskothek hat dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) Hausverbot erteilt. Grund dafür ist, dass in Niedersachsen in Diskos und Clubs im Stehen, Gehen und sogar beim Tanzen eine Maskenpflicht gilt.

Niedersachsen stehe mit dieser Regelung ziemlich alleine da, erklärte der Betriebsleiter von „Deckers Disco“ in Großefehn, Hendrick Becker, der „Ostfriesen-Zeitung“. Der Bund habe die Hilfen für Unternehmen bei freiwilliger Schließung ab März aufgehoben, erzählte er weiter: „Das bedeutet, das Land möchte uns zur Umsetzung seines Kurses dazu zwingen, unwirtschaftlich zu öffnen.“

Corona-Pandemie in Deutschland: Handelsverband wirbt für Impfpflicht

Update vom 19. März, 15.55 Uhr: Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, spricht sich erneut für eine Impfpflicht aus. „Noch lässt sich verhindern, dass wir in einigen Monaten erneut vor erheblichen Einschränkungen mit dramatischen Folgen stehen“, sagte Genth der „Passauer Neuen Presse“.

Notwendig dafür sei eine Steigerung der Impfquote. „Freiwilligkeit war leider offenbar kein zielführender Weg. Daher muss nun endlich eine allgemeine Impfpflicht beschlossen und umgesetzt werden“, meinte er.

Corona-Pandemie in Deutschland: Bei der Deutschen Bahn gilt kein 3G mehr

Update vom 19. März, 14.41 Uhr: Trotz vieler Warnungen wegen immer noch steigender Infektionszahlen fallen an diesem Sonntag erste bundesweite Corona-Schutzauflagen weg. Fürs Zugfahren mit der Deutschen Bahn werden keine 3G-Nachweise als Geimpfte, Genesene oder Getestete mehr benötigt, wie nun gesetzlich festgelegt wurde. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gilt aber weiter. Von Ländern und Kommunen kommt anhaltende Kritik am Vorgehen der Ampel-Koalition, künftig nur noch deutlich weniger flächendeckende Schutzregeln im Alltag zu ermöglichen. Das Nachbarland Österreich kehrt angesichts vieler Neuinfektionen zur Maskenpflicht in Innenräumen zurück.

Fahrgäste der Bahn können die Züge von Sonntag an wieder ohne 3G-Nachweise nutzen. Der Konzern setzt damit die neuen Vorgaben zum Infektionsschutz um, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. In Fern- und Nahverkehrszügen gilt demnach aber weiter die Pflicht, FFP2-Masken oder medizinische Masken zu tragen. In der Bordgastronomie bleibt die 3G-Regel zudem bundesweit bestehen.

Update vom 19. März, 9.03 Uhr: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat durch seine Expertise zum Coronavirus seit Beginn der Pandemie einen gewissen Bekanntheitsgrad in Deutschland erlangt. Er hat daher die Anonymität zu schätzen gelernt. „In Ruhe gelassen zu werden, hat Vorteile“, sagte er der Augsburger Allgemeinen (Samstag). Sein Leben habe sich nicht nur beruflich, sondern auch privat um 180 Grad gedreht.

Corona: Virologe Streeck hat mit Anfeindungen auf offener Straße zu kämpfen

Seit das Coronavirus Deutschland erreicht hat, ist der Virologe des Uniklinikums Bonn einer der gefragtesten Experten. Früh schon hatte er sich auf die Fährte des Virus gemacht, als er begann, im Kreis Heinsberg zu forschen, einem der ersten Corona-Hotspots der Republik. „Ich wurde auch schon mal auf der Straße angepöbelt - von Menschen aus dem Querdenkerspektrum“, sagte Streeck. Der positive Zuspruch sei aber im Vergleich viel größer. „Manchmal rufen Leute aus dem Auto heraus mir zu: ‚Kopf hoch, Herr Streeck, machen Sie weiter so‘, mir werden Blumen oder Bücher ins Büro geschickt.“

In den Sozialen Medien habe er sich daran gewöhnt, dass dort Beschimpfungen und Drohungen an der Tagesordnung seien. „Man muss sich aber bewusst machen, dass dies nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung ist. Zweimal erhielt ich Morddrohungen, da habe ich dann Bekanntschaft mit dem Staatsschutz gemacht.“

Corona in Deutschland: Inzidenz erreicht Höchststand - 221 neue Todesfälle

Update vom 19. März, 8.28 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat laut RKI einen neuen Höchstwert erreicht. Sie liegt am Samstag bei 1735,0. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert 1706,3 betragen, vor einer Woche bei 1496,0 (Vormonat: 1350,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 260.239 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 237.086 Ansteckungen gewesen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten, etwa von Gesundheitsämtern. So werden Kontakte oft nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 221 Todesfälle verzeichnet.

Corona: Zwei Ärzte wegen falschen Attests zur Maskenpflicht angeklagt

Update vom 18. März, 18.11 Uhr: Weil sie ohne medizinischen Grund massenhaft Patienten mit Attesten von der Maskenpflicht befreit haben sollen, sind zwei Ärzte von der Staatsanwaltschaft Fulda angeklagt worden. Den Ermittlungen zufolge stellten die 53 und 83 Jahre alten Mediziner die Dokumente in ihrer Praxis in Gersfeld in der Rhön zwischen Mai 2020 und Mai 2021 aus.

Dabei sollen sie ihre Patienten in vielen Fällen noch nicht einmal näher untersucht haben. Die Staatsanwaltschaft geht außerdem davon aus, dass die beiden Ärzte auch Menschen ein Attest gaben, die keine entsprechende Krankheit hatten - nur damit diese die zu Beginn der Corona-Pandemie angeordnete Pflicht zum Tragen einer Maske umgehen konnten.

Update vom 18. März, 17.26 Uhr: Wegen der anhaltenden Infektionsgefahr mit dem Coronavirus kann man sich noch bis zum 31. Mai bei leichten Atemwegsinfekten vom Hausarzt telefonisch krankschreiben lassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss verlängerte die entsprechende Sonderregeln um weitere zwei Monate.

Corona-Lockerungen beschlossen: Ministerpräsidenten sprechen von Wortbruch und unsäglichem Verfahren

Update vom 18. März, 15.47 Uhr: Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Sobald es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterschreibt, tritt es in Kraft. Damit werden künftig deutlich weniger allgemeine Corona-Schutzregeln im Alltag ermöglicht.

Doch damit ist der Streit über das neue Gesetz nicht beendet. Länder-Minister protestierten vor der Billigung heftig. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier kritisierte das Vorgehen der Ampelkoalition heftig und nannte das Verfahren „unsäglich und schlichtweg unwürdig“. Zur Hotspot-Regelung sagte der CDU-Politiker im Bundesrat: Wer sich das in Ruhe durchlese und anschließend erkläre, dies sei eine Lösung - „dem kann ich nicht mehr helfen“. Laut Bouffier gibt es etwa keine klaren Kriterien für die Definition eines Hotspots. „Juristisch ist das Murks.“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow warf Bundeskanzler Olaf Scholz indirekt Wortbruch vor. Der Kanzler habe ausdrücklich zugesichert, eine Zusammenarbeit mit den Ländern beim neu gefassten Infektionsschutzgesetz sei selbstverständlich, sagte der Linken-Politiker. Dann aber habe es keine Beteiligung der Länder gegeben. Das Gesetz sei „ohne unser Fachwissen“ geändert worden.

Bayern nennt Infektionsschutzgesetz „prozedurale Unverschämtheit“

Dann hätten Vertreter der Regierung in Medien gesagt, die Länder könnten sich nun nicht mehr hinter dem Bund verstecken. „Das ist, als wenn ich noch eine Ohrfeige dazu kriege. Ich will mich hinter niemandem verstecken, ich will Pandemieabwehr betreiben“, sagte Ramelow. Den Ländern würden die Möglichkeiten dazu weitgehend genommen.

Der bayerische Minister für Bundesangelegenheiten, Florian Herrmann (CSU), sagte: „Das ist alles eine prozedurale Unverschämtheit.“ Die Länder müssten es nun im Eiltempo regeln, wenn sie eine Übergangsfrist nutzen wollten vor dem grundsätzlich beschlossenen Auslaufen bundesweiter Vorgaben. Das gelte aber auch für die Bürgerinnen und Bürger: „Es blickt ja auch niemand mehr durch, welche Regelung wann gilt.“ Große Rechtsunsicherheit sei entstanden. Dies sei verantwortungslos.

Corona: Gesundheitsminister Lauterbach verteidigt neues Infektionsschutzgesetz

Update vom 18. März, 12 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die geplanten rechtlichen Neuregelungen in der Corona-Pandemie erneut verteidigt. Es handele sich um einen „schweren Kompromiss“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Bundestag bei der abschließenden Beratung über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, durch die viele Corona-Maßnahmen demnächst auslaufen werden. „Das ist aber nicht der Kompromiss zwischen Team Freiheit und Team Vorsicht“, sagte Lauterbach. Man müsse die rechtliche Lage beachten. „Wir können nicht weiter das gesamte Land unter Schutz stellen, um eine kleine Gruppe von Impfunwilligen und denjenigen, die nicht bereit sind die Maßnahmen mitzutragen, um diese zu schützen, die Balance wird geändert.“

Durch die Omikron-Variante sei eine flächendeckende Überlastung der Kliniken nicht mehr zu befürchten. Lauterbach wies darauf hin, dass in Gebieten wo dies zu erwarten sei, die sogenannte Hotspot-Lösung mit schärferen Maßnahmen zum Einsatz kommen kann. Das sei der richtige Kompromiss. Sollte sich die Lage ändern sei man jederzeit bereit das Infektionsschutzgesetz erneut anzupassen. Lauterbach mahnte, die Pandemie sei leider noch nicht vorbei und man brauche weitere Schutzmaßnahmen. „Wir sind nicht an dem Punkt, wo schon ein Freedom-Day kommen könnte.“

Corona in Deutschland: Bundesregierung plant offenbar Frist-Verlängerung für kostenlose Schnelltests

Update vom 18. März, 10.45 Uhr: Die Bundesregierung plant einem Bericht zufolge, die Frist für kostenlose Corona-Schnelltests zu verlängern. Zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und dem Bundesfinanzministerium sei im Gespräch, die Finanzierung der sogenannten Bürgertests durch den Bund für mindestens vier weitere Wochen zu gewährleisten, berichtete das Portal Business Insider am Donnerstagabend.

Die aktuelle Corona-Testverordnung, in der auch die Finanzierung der Bürgertests durch den Bund geregelt ist, läuft am 31. März aus. Zuletzt hatte etwa Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) angekündigt, dass es ohne diese Finanzierung keine Bürgertests mehr geben könne.

Wie lange die Frist für die kostenlosen Schnelltests verlängert wird, hänge am Bundesfinanzministerium, berichtete Business Insider aus Kreisen des Gesundheitsministeriums. Im Finanzministerium gebe es Skepsis gegenüber einer allzu großen Verlängerung. Seit ihrer erstmaligen Einführung im vergangenen Frühjahr kosteten die Bürgertests den Staat dem Bericht zufolge bereits 10,7 Milliarden Euro.

RKI meldet fast 300.000 Corona-Neuinfektionen - Zwei weitere Werte ziehen ebenfalls stark an

Ursprungsmeldung vom 18. März 2022: Berlin - Dem Freedom-Day wurde von Ministerpräsident Söder eine klare Absage erteilt - leider zurecht, wie die nun gemeldeten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) belegen. Diese weisen neue Rekordwerte in der Pandemie aus. Die Zahlen im Überblick:

Corona-Pandemie: RKI meldet 297.845 Corona-Neuinfektionen - 7-Tage-Inzidenz bei 1.706,3

Das Robert Koch-Institut meldet mehrere Höchststände im Rahmen der Corona-Pandemie (Stand: Freitag, 5.00 Uhr). So liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei 297.845 Fällen innerhalb von 24 Stunden; im Vergleich zur Vorwoche (252.836) bedeutet das mit einem Plus von 45.009 einen Anstieg von 17,8 %.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich laut RKI auf 1.706,3. Dieser Rekordstand bedeutet im Vergleich zum Vortag (1 651,4) einen Anstieg von 3,32 % (54,9). Vor einer Woche lag der Wert bei 1.439,0, also 18,58 % (267,3) niedriger. Verglichen mit den Zahlen vor einem Monat (1.371,7) ist ein Anstieg von 24,39 % (334,6) zu verzeichnen.

Die Zahl der in Kliniken erfassten Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 7,58 an (Mittwoch: 7,45). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Seit Pandemiebeginn sind 18.287.986 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 verzeichnet, die Zahl der Genesenen liegt bei 14.323.500. Binnen 24 Stunden wurden dem RKI zufolge 226 Todesfälle verzeichnet, letzte Woche lag die Zahl bei 249 Todesfällen. Die Zahl der Todesfälle wegen oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 beträgt 126.646.

Die Dunkelziffer nicht erfasster Infektionen liegt Experten zufolge mutmaßlich um einiges höher.