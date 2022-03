RKI meldet fast 300.000 Corona-Neuinfektionen: Bald keine kostenlosen Schnelltests mehr?

Von: Anna Lorenz

Die Corona-Pandemie nimmt wieder an Fahrt auf: Das RKI meldet am Freitag neue Rekordwerte bei Neuinfektionen und 7-Tage-Inzidenz. Der News-Ticker.

Zahl der Neuinfektionen steigt im Vergleich zur Vorwoche um 17,8 %

Neuer Höchststand von 1706,3 Fällen bei 7-Tage-Inzidenz

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie wird fortlaufend aktualisiert

Update vom 18. März, 12 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die geplanten rechtlichen Neuregelungen in der Corona-Pandemie erneut verteidigt. Es handele sich um einen „schweren Kompromiss“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Bundestag bei der abschließenden Beratung über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, durch die viele Corona-Maßnahmen demnächst auslaufen werden. „Das ist aber nicht der Kompromiss zwischen Team Freiheit und Team Vorsicht“, sagte Lauterbach. Man müsse die rechtliche Lage beachten. „Wir können nicht weiter das gesamte Land unter Schutz stellen, um eine kleine Gruppe von Impfunwilligen und denjenigen, die nicht bereit sind die Maßnahmen mitzutragen, um diese zu schützen, die Balance wird geändert.“

Durch die Omikron-Variante sei eine flächendeckende Überlastung der Kliniken nicht mehr zu befürchten. Lauterbach wies darauf hin, dass in Gebieten wo dies zu erwarten sei, die sogenannte Hotspot-Lösung mit schärferen Maßnahmen zum Einsatz kommen kann. Das sei der richtige Kompromiss. Sollte sich die Lage ändern sei man jederzeit bereit das Infektionsschutzgesetz erneut anzupassen. Lauterbach mahnte, die Pandemie sei leider noch nicht vorbei und man brauche weitere Schutzmaßnahmen. „Wir sind nicht an dem Punkt, wo schon ein Freedom-Day kommen könnte.“

Corona in Deutschland: Bundesregierung plant offenbar Frist-Verlängerung für kostenlose Schnelltests

Update vom 18. März, 10.45 Uhr: Die Bundesregierung plant einem Bericht zufolge, die Frist für kostenlose Corona-Schnelltests zu verlängern. Zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und dem Bundesfinanzministerium sei im Gespräch, die Finanzierung der sogenannten Bürgertests durch den Bund für mindestens vier weitere Wochen zu gewährleisten, berichtete das Portal Business Insider am Donnerstagabend.

Die aktuelle Corona-Testverordnung, in der auch die Finanzierung der Bürgertests durch den Bund geregelt ist, läuft am 31. März aus. Zuletzt hatte etwa Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) angekündigt, dass es ohne diese Finanzierung keine Bürgertests mehr geben könne.

Wie lange die Frist für die kostenlosen Schnelltests verlängert wird, hänge am Bundesfinanzministerium, berichtete Business Insider aus Kreisen des Gesundheitsministeriums. Im Finanzministerium gebe es Skepsis gegenüber einer allzu großen Verlängerung. Seit ihrer erstmaligen Einführung im vergangenen Frühjahr kosteten die Bürgertests den Staat dem Bericht zufolge bereits 10,7 Milliarden Euro.

RKI meldet fast 300.000 Corona-Neuinfektionen - Zwei weitere Werte ziehen ebenfalls stark an

Ursprungsmeldung vom 18. März 2022: Berlin - Dem Freedom-Day wurde von Ministerpräsident Söder eine klare Absage erteilt - leider zurecht, wie die nun gemeldeten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) belegen. Diese weisen neue Rekordwerte in der Pandemie aus. Die Zahlen im Überblick:

Corona-Pandemie: RKI meldet 297.845 Corona-Neuinfektionen - 7-Tage-Inzidenz bei 1 706,3

Das Robert Koch-Institut meldet mehrere Höchststände im Rahmen der Corona-Pandemie (Stand: Freitag, 5.00 Uhr). So liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei 297.845 Fällen innerhalb von 24 Stunden; im Vergleich zur Vorwoche (252.836) bedeutet das mit einem Plus von 45.009 einen Anstieg von 17,8 %.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich laut RKI auf 1 706,3. Dieser Rekordstand bedeutet im Vergleich zum Vortag (1 651,4) einen Anstieg von 3,32 % (54,9). Vor einer Woche lag der Wert bei 1 439,0, also 18,58 % (267,3) niedriger. Verglichen mit den Zahlen vor einem Monat (1 371,7) ist ein Anstieg von 24,39 % (334,6) zu verzeichnen.

Die Zahl der in Kliniken erfassten Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 7,58 an (Mittwoch: 7,45). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Seit Pandemiebeginn sind 18.287.986 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 verzeichnet, die Zahl der Genesenen liegt bei 14.323.500. Binnen 24 Stunden wurden dem RKI zufolge 226 Todesfälle verzeichnet, letzte Woche lag die Zahl bei 249 Todesfällen. Die Zahl der Todesfälle wegen oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 beträgt 126.646.

Die Dunkelziffer nicht erfasster Infektionen liegt Experten zufolge mutmaßlich um einiges höher.