Corona in Deutschland: Inzidenz sinkt erneut - Gaststätten-Gewerkschaft fordert weiter Maskenpflicht

Von: Kai Hartwig

Teilen

Die Corona-Zahlen in Deutschland bleiben hoch. Die Inzidenz sinkt, doch die Neuinfektionen steigen. Gastgewerbe und Handel erwägen weitere Maskenpflicht. Der News-Ticker.

Die Corona-Lage in Deutschland bleibt angespannt.

Zwar sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI erneut, doch die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder an.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert eine Beibehaltung der Maskenpflicht in Restaurants (siehe Erstmeldung vom 30. März, 11.12 Uhr).

Auch in Supermärkten könnte der Mund-Nasen-Schutz bleiben (siehe Update vom 30. März, 11.58 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Corona-Situation in Deutschland wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 30. März, 11.58 Uhr: Ab Montag (4. April) fällt die bundesweite Maskenpflicht beim Einkaufen in weiten Teilen Deutschlands weg. Trotzdem könnten gewisse Schutzvorkehrungen bestehen bleiben. „Der Gesetzgeber hat mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes entschieden, dass die Pflicht zum Tragen von Masken nur noch in Ausnahmefällen und in besonderen Hotspots angeordnet werden kann“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Mittwoch (30. März). Dennoch sei davon auszugehen, dass viele Kundinnen und Kunden freiwillig auch weiterhin beim Gang in den Supermarkt eine Maske tragen.

Zudem sei nicht auszuschließen, dass auch die Händler von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Masken beim Einkauf vorschrieben. Und zwar auch dann, wenn ihr Supermarkt außerhalb von Corona-Hotspots liegt. „In welchem Umfang dies praktiziert wird, werden die nächsten Wochen zeigen“, meinte Genth.

Corona in Deutschland: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut

Erstmeldung vom 30. März, 11.12 Uhr: Berlin – Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen geht weiter nach unten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Mittwochmorgen (30. März) an, dass der Wert bei 1663,0 liege.

Noch am Vortag hatte die Inzidenz 1703,3 betragen, eine Woche zuvor 1734,2. Der Inzidenz-Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Corona in Deutschland: RKI meldet einen Anstieg der Neuinfektionen

Unter Berufung auf die Daten der Gesundheitsämter in Deutschland teilte das RKI mit, dass die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden am Mittwoch (30. März) bei 268.477 lag. Einen Tag zuvor waren 237.352 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, in der Vorwoche waren es 283.732. Damit wurden seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland insgesamt 20.829.608 Ansteckungsfälle registriert.

Binnen 24 Stunden wurden laut RKI zudem 348 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der bundesweit verzeichneten Corona-Toten stieg damit auf 129.112.

In Gaststätten soll es nach dem Wunsch der Gewerkschaft weiter Maskenpflicht geben. © Jens Büttner/dpa

Corona in Deutschland: Gewerkschaftsboss des Gastgewerbes fordert Beibehaltung der Maskenpflicht

Trotz der hohen Corona-Zahlen laufen am 2. April in den meisten Bundesländern die Übergangsregeln beim Infektionsschutz aus. Viele Corona-Beschränkungen, unter anderem die Maskenpflicht in Geschäften, Supermärkten und Restaurants, fallen dann weg. Die Länder können das nur noch mit sogenannten Hotspot-Regelungen verhindern.

Von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kam nun ein Aufruf an das Gastgewerbe. „Schon aus eigenem Interesse sind die Arbeitgeber dringend aufgefordert, weiterhin alles zum Schutz ihrer Beschäftigten und Gäste zu tun“, sagte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und setzte sich für eine weitere Maskenpflicht in Gaststätten ein.

Zudem appellierte der Gewerkschaftschef an die Arbeitgeber im Gastgewerbe, den Beschäftigten weiterhin kostenlose Corona-Tests zur Verfügung zu stellen. Weitere Ausfälle im Team könnten die meisten Arbeitgeber kaum verkraften. (kh/afp/dpa)