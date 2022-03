Corona in Deutschland: Drosten mit bitterer Sommer-Prognose - Entschärfte Regeln für Reiserückkehrer

Von: Michelle Brey

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken. Dennoch blickt Virologe Christian Drosten mit Sorgen in Richtung Sommer. Der News-Ticker.

Coronavirus: Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt bundesweit (siehe Erstmeldung).

Virologe Christian Drosten geht nicht von einem Sommer ohne Corona-Sorgen aus (siehe Erstmeldung).

Das Impftempo in Deutschland lässt nach (siehe Update vom 2. März, 13.25 Uhr). Die Corona-Regeln für Reiserückkehrer werden angepasst (siehe Update vom 2. März, 14.45 Uhr).

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 2. März, 21.42 Uhr: Das erste Corona-Jahr 2020 hat nach einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit zu 25 Prozent mehr Angststörungen und Depressionen geführt als zuvor. Die vorliegenden Informationen seien wahrscheinlich nur die Spitze eines Eisbergs, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Dies ist ein Weckruf für alle Länder, sich mehr um die mentale Gesundheit zu kümmern“, teilte er am Mittwoch in Genf mit.

Einer der Hauptgründe sei der erhebliche Stress, der mit der sozialen Isolation durch die Corona-Maßnahmen einherging, berichtet die WHO. Es habe Einschränkungen bei der Arbeit gegeben und Menschen hätten weniger Unterstützung in der Familie suchen und sich weniger in Vereinen und Gruppen in ihrem Umfeld engagieren können. Andere Stressfaktoren seien Einsamkeit, Angst vor einer Infektion, Krankheit oder dem Tod für einen selbst oder Verwandte, Trauer nach Todesfällen und finanzielle Sorgen gewesen. Bei Gesundheitspersonal sei Erschöpfung dazugekommen. Besonders betroffen gewesen seien demnach junge Leute und Frauen. Die Situation habe sich bis Ende 2021 leicht gebessert, so die WHO.

Corona in Deutschland: Erleichterung für Urlaubsrückkehrer - 3G-Regel gilt weiterhin

Update vom 2. März, 14.43 Uhr: Die Einreise nach Deutschland wird für Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland leichter. Von Donnerstag (3. März) an sollen vorerst keine Staaten mehr als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen wie Quarantänepflichten bei der Einreise ausgewiesen sein. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Hintergrund sind auch ab Donnerstag greifende Änderungen der Einreiseverordnung. Als Hochrisikogebiete sollen demnach künftig nur noch Gebiete eingestuft werden, in denen Varianten mit „besorgniserregenderen Eigenschaften“ grassieren als die hierzulande dominierende Omikron-Variante.

Das Bundesgesundheitsministerium betonte am Mittwoch, dass für alle Einreisen nach Deutschland aber weiterhin die 3G-Regel gelte: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Test haben. Diese Nachweispflicht gilt künftig ab dem Alter von zwölf statt ab sechs Jahren. So sieht es die neue Einreiseverordnung vor. Das RKI weist auf seiner Internetseite außerdem darauf hin, dass sich die Einstufung von Risikogebieten weiterhin kurzfristig ändern könne. Bis Mittwoch standen rund 60 Staaten auf der RKI-Liste. Sie sollen ab Donnerstag nicht mehr als Hochrisikogebiete gelten.

Generell gilt für Einreisende: Wer aus Hochrisikogebieten kommt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach Einreise mit einem negativen Test daraus befreien. Für Familien mit Kindern gelten nach der neuen Verordnung künftig Erleichterungen: Kinder unter zwölf Jahren sollen sich bei Rückkehr direkt aus der Quarantäne frei testen können, für Kinder unter sechs soll sie für diese Gebiete entfallen.

Laut Ministerium gilt der Wegfall einer Absonderung für Kinder unter sechs Jahren aber nicht bei Rückkehr aus „Virusvariantengebieten“. So können weiterhin Länder eingestuft werden, in denen Varianten mit besonders bedrohlichen Eigenschaften auftreten - etwa mit weitreichender Umgehung des Impfschutzes. Laut RKI-Liste gelten vorerst aber auch keine Länder als Virusvariantengebiete.

Corona: Tempo bei Impfungen lässt nach

Update vom 2. März, 13.25 Uhr: Das Impftempo gegen das Coronavirus lässt in Deutschland weiterhin nach. Am Dienstag wurden 104.000 Impfdosen verabreicht. Das aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Zum Vergleich: Am Dienstag vor einer Woche waren es noch rund 150.000 Dosen.

Mittlerweile haben 75,5 Prozent der Bevölkerung (mindestens 62,8 Millionen Menschen) einen Grundschutz erhalten, für den meist zwei Spritzen nötig sind. 57,1 Prozent (47,5 Millionen) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung bekommen. Mindestens einmal geimpft sind 76,3 Prozent (63,5 Millionen).

Corona-Impfung in Deutschland: Rund 20 Millionen Menschen weiterhin ungeimpft

Eine große Gruppe von 23,7 Prozent der Bevölkerung (19,7 Millionen Menschen) ist laut dem Impfdashboard des Gesundheitsministeriums weiterhin ungeimpft. Für 4,8 Prozent (vier Millionen) ist allerdings bisher kein Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind. Das RKI weist seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt als auf dem Dashboard angegeben.

Coronavirus-Podcast vor dem Ende: Drosten und Ciesek verabschieden sich vorerst

Indes steht der Coronavirus-Podcast des NDR vor dem Aus. Die Virologen Sandra Ciesek und Christian Drosten teilten im Podcast „Coronavirus-Update“ stets die neuesten Erkenntnisse rund um die Coronavirus-Pandemie. Am 15. März wird Ciesek noch ein weiteres Mal zu Gast sein. Am 29. März werden die beiden Experten dann ihr vorläufiges Schlusswort sprechen, informierte der NDR. „Ich habe das Gefühl, dass die Orientierung in der Pandemie da ist“, so Drosten. Vielleicht, so der Virologe weiter, gebe es gegen Ende des zweiten Quartals wieder Informationsbedarf hinsichtlich der Update-Impfung. Bis dahin bleibe jedoch nicht mehr viel zu sagen.

Corona in Deutschland: Drosten äußert bittere Sommer-Prognose - und verweist mahnend auf Südafrika

Erstmeldung vom 2. März: Berlin / München - Die Sieben-Tage-Inzidenz und die Corona-Neuinfektionen sind in Deutschland erneut gesunken. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen mit. Die aktuellen Zahlen im Überblick:

Sieben-Tage-Inzidenz: 1171,9 (Vortag: 1213,0; Vorwoche 1278,9).

Neuinfektionen: 186.406 (Vorwoche: 209.052).

Todesfälle: 301 (Vorwoche: 299).

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Neuansteckungen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten, etwa von Gesundheitsämtern. Oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird. Diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Coronavirus in Deutschland: Drosten blickt mahnend auf den Sommer 2022

In Deutschland scheint sich das Infektionsgeschehen langsam zu entspannen. Steht uns also ein sorgenfreier Sommer bevor? Virologe Christian Drosten mahnt. Von einem Sommer gänzlich frei von Corona-Sorgen geht der Experte nicht aus. Zum einen sei der jetzige Impffortschritt nicht ausreichend, zum anderen sei die Infektionstätigkeit durch die Omikron-Variante weiter hoch. Das sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. „Deshalb gehe ich davon aus, dass es keinen infektionsfreien Sommer geben wird.“

Drosten gab zu bedenken, dass beispielsweise in Südafrika die Omikron-Welle mitten im Hochsommer steil gestiegen sei. Er gehe im Sommer in Deutschland zwar nicht davon aus, dass man eine „ungebändigte“ Welle sehen werde, aber „man wird sich auch im Sommer mit diesem Omikron-Virus anstecken können“. Entsprechend halte er es im Sommer für ratsam, weiterhin in Innenräumen Masken zu tragen. Das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen sei auf lange Sicht „die effizienteste Maßnahme überhaupt“.

Coronavirus: Omikron-Subtyp BA.2 als Unsicherheitsfaktor

Des Weiteren geht Drosten von einer weiteren Winterwelle des Coronavirus aus. Diese werde zwar nach seiner Hoffnung nicht mit einer schweren Krankheitslast in der Bevölkerung einhergehen, die Gefahr von Arbeitsausfällen im großen Stil werde es aber weiter geben. „Die Pandemie ist nicht nur vorbei, wenn durch die Impfung die Krankheitsschwere abgeschnitten ist, sondern wenn durch bestimmte Modifikationen in der Bevölkerung auch diese hohe Übertragbarkeit beendet ist“, mahnte der Virologe.

Sorgen bereitet indes weiterhin der Omikron-Subtyp BA.2. Aus bisherigen Studiendaten aus mehreren Ländern lasse sich zunächst nicht sicher ableiten, ob die Corona-Mutation zu schwereren Krankheitsverläufen führe. Die Daten hätten einen noch sehr vorläufigen Charakter. Allerdings hoffe er auf Erkenntnisse aus Hongkong, wo viele Ältere sehr zögerlich mit der Impfung gewesen seien und sich unter Omikron in dieser Gruppe nun eine schwere Krankheitslast zeige.

Indes änderten sich die Corona-Regeln in Deutschland im März. Die Maßnahmen und weitere bundesweite Änderung finden Sie hier im Überblick. (mbr mit dpa)