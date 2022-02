Stufenplan als Corona-Ausweg: Das große Lockern läuft - Ein Ministerpräsident will sogar noch weiter gehen

Von: Andreas Schmid

Karl Lauterbach sieht keinen Spielraum für „massive Lockerungen“. Andere Politiker äußern sich offensiver. © Leon Kuegeler/Imago

Per Stufenmodell soll Deutschlands Weg aus der Corona-Pandemie gelingen. Kommt es nach dem Corona-Gipfel zu großen Lockerungen? Alle Infos im News-Ticker.

In Deutschland gibt es wenige Tage vor dem nächsten Corona-Gipfel Rufe nach Lockerungen.

Die Bundesregierung arbeitet an einem Stufenplan zur Aufhebung vieler Maßnahmen.

Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit Dezember gesunken.

München - Nahezu täglich gibt es derzeit Corona-Lockerungen in Europa. In Italien öffnen Clubs, in den Niederlanden kehren Zuschauer zu Großveranstaltungen zurück, in Spanien entfällt die Maskenpflicht an der frischen Luft. Selbst im für seinen strikteren Corona-Kurs bekannten Österreich fallen Maßnahmen wie die 2G-Regel. Darüber hinaus haben mehrere Länder bereits den sogenannten „Freedom Day“ gefeiert. Den Tag, an dem nahezu alle Corona-Maßnahmen fallen. In Großbritannien oder Schweden gab es einen solchen „Feiertag“ bereits.

Und in Deutschland? Dort deutet wenige Tage vor dem nächsten Corona-Gipfel am 16. Februar zwar einiges auf Lockerungen hin. Mit dem umfassenden Lockerungen der Marke „Freedom Day“ tut sich die deutsche Politik jedoch schwer. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erkennt keinen Spielraum für „massive Lockerungen“, spricht lieber von einer, „Lockerungsperspektive“. Andere Politiker äußern sich allerdings offensiver.

Corona: Ampel arbeitet an Stufenplan - Günther will auch Maskenpflicht kippen

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) schwebt eine Art Stufenmodell vor. Die Ampel-Regierung erarbeitet aktuell Pläne, die eine weitestgehende Abschaffung der Vorschriften ab dem 19. März vorsehen. An diesem Tag würden die bis dato geltenden Regelungen aktuell auslaufen. Der Plan solle sich an der Hospitalisierungsrate und der Belegung der Intensivstationen orientieren. Denkbar sind Lockerungen im Bereich der Regelungen für Großveranstaltungen und Einzelhandel. Abstandsregelungen und Maskenpflicht sollen aber wohl weiterhin gelten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geht das nicht weit genug.

Günther hat ein Ende der Maskenpflicht in Aussicht gestellt. Das sei zwar erst der letzte Lockerungsschritt, und einen genauen Zeitpunkt könne man noch nicht nennen, „weil diese Schutzfunktion gerade gegenüber vulnerablen Gruppen schon eine wichtige ist“, sagte der CDU-Politiker dem Fernsehsender Welt. „Aber auch das ist ein Weg, den wir jetzt beschreiten müssen - und je heller es wird, je mehr Ostern auch naht, glaube ich, können wir auch solche Schritte ins Auge fassen.“

Daniel Günther (CDU), seit 2017 Ministerpräsident von Schleswig Holstein. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Corona in Deutschland: die aktuellen Zahlen

Die Lockerungs-Pläne stoßen in eine Zeit von weiterhin sehr hohen Infektionszahlen. Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut 125.160 neue Fälle. Aber: Erstmals seit Ende Dezember ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken. Sie liegt aktuell bei 1466,5 (Vortag: 1474,3). Es ist schwer zu beurteilen, ob sich damit der Gipfel der Omikronwelle andeutet und der rasante Anstieg bei den Ansteckungen in Deutschland gebremst ist. Es könnte auch sein, dass der Inzidenzrückgang nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegelt, sondern Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems ist.

Der Corona-Modellierer Dirk Brockmann hatte mit dem Höhepunkt der Infektionen in diesen Tagen gerechnet. „Der Verlauf dieser Omikron-Welle scheitelt jetzt und wir rechnen damit, dass dann die nächsten Tage das Maximum erreicht ist“, sagte der Physiker der Berliner Humboldt-Universität am Freitag im Deutschlandfunk. Schon am 16. Februar könnte es beim nächsten Corona-Gipfel daher zu großflächigen Lockerungen kommen. (as)