Corona und Grippe: Einschränkungen in Kliniken erwartet – Altenpflege-Situation „nach wie vor verheerend“

Von: Patrick Huljina

Viele Probleme in Krankenhäusern und der Altenpflege sind auch vor dem dritten Corona-Winter weiterhin präsent. Experten äußern ihre Sorgen.

München – Der dritte Winter seit Beginn der Coronavirus-Pandemie steht vor der Tür. Für breite Teile der Bevölkerung hat das Virus seinen großen Schrecken verloren. Viele Probleme sind allerdings weiterhin präsent. Kliniken warnen aufgrund von Personalausfällen vor Einschränkungen. Auch in der Altenpflege sehen Patientenschützer weiterhin große Mängel beim Schutz der wirklich gefährdeten Gruppen.

Corona und die Grippe: Personalausfälle sorgen für Engpässe in Kliniken

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis warnt vor Einschränkungen der regulären Krankenhausversorgung in den kommenden Wochen und Monaten. „Unser Hauptproblem im Gesundheitswesen sind aktuell die vielfältigen Personalausfälle und die damit verbundenen Bettensperrungen“, sagte Karagiannidis, Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung, der Rheinischen Post. Die Personalausfälle treffen zudem auf ein „chronisch krankes System“, das keine Möglichkeit der Kompensation mehr habe, so der Experte. In München spielen sich in Wartebereichen der Notaufnahmen teils groteske Szenen ab.

„Vor Corona lagen viele Mitarbeiter einmal im Jahr nach Karneval mit einem Virus im Bett, der Grippe. Aktuell laufen mehrere schwere Infektionswellen durch das Personal in kurzen zeitlichen Abständen, und wir befürchten, dass sich zu Corona auch noch die Grippe gesellen wird“, sagte Karagiannidis.

Intensivmediziner Christian Karagiannidis warnt vor Einschränkungen der Krankenhausversorgung in den kommenden Wochen und Monaten. (Symbolbild) © Barbara Gindl/dpa

Das führe zu erheblichen Einschränkungen und unter anderem dazu, dass man aktuell die niedrigste Zahl der mit Personal betreibbaren Intensivbetten habe, weil die Ausfälle nicht mehr kompensierbar seien. Karagiannidis befürchtet: „Wenn im Winter die Zahl der Patienten deutlich steigt, wird das System unter extrem starke Belastung geraten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ohne Einschränkung der regulären Versorgung vonstattengeht.“

Patientenschützer bemängeln Corona-Schutz in Altenpflege: Situation „nach wie vor verheerend“

Ein weiteres Problem der Corona-Pandemie bleibt laut Patientenschützer weiterhin der Schutz der wirklich gefährdeten Gruppen. „Das Thema brennt uns unter den Nägeln. Die Situation für Menschen, die sich in der stationären und ambulanten Altenpflege nicht selbst schützen können, ist nach wie vor verheerend“, sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, der Deutschen Presse-Agentur.

Bund und Länder unternähmen bei dem Thema präventiv nicht genug. „Insofern sehe ich keine nennenswerten Verbesserungen im Vergleich zu bisherigen Wintern“, sagte Brysch. Um vor die Welle zu kommen, hält der Patientenschützer in der Altenpflege ein bundesweites Testregime mit täglichen Schnelltests und zwei wöchentlichen PCR-Tests für angebracht, um Virus-Einschleppungen durch Personal und Besucher zu vermeiden.

Brysch fordert Fokus auf gefährdete Gruppen: „Müssen nicht alles tun, sondern das Richtige“

Zudem brauche es für den Fall von Corona-Ausbrüchen in Heimen externe Pflege-Teams, die unterstützend hinzugezogen werden, und Ausweichquartiere für Nicht-Infizierte. „Wir müssen bei der Pandemiebekämpfung nicht alles tun, sondern das Richtige“, forderte Brysch. „Die Gruppe, auf deren Schutz es ganz besonders ankommt, umfasst rund drei Millionen Menschen.“

Angesichts des zu erwartenden Anstiegs der Infektionszahlen im Winter wird in den Ländern derzeit vor allem über eine Maskenpflicht in Innenräumen diskutiert. Der Virologe Hendrik Streeck riet zuletzt ausdrücklich von einer solchen allgemeinen Maßnahme ab. Die Maske als „wunderbare präventive Methode“ gegen Infektionen darzustellen, sei falsch, sagte er der Bild am Sonntag. Die meisten Menschen steckten sich in Privaträumen an. Stattdessen müsse man den Fokus auf die besonders vulnerablen Gruppen legen, forderte Streeck. (ph/dpa)