Corona-Hinweis im Supermarkt warnt Kunden vor häufigem Fehler - „Abartig, wie viele das tun“

Von: Raffaela Maas

Ein skurriles Hinweisschild im Supermarkt sorgte im Netz für den ein oder anderen Lacher - doch insgesamt wurde die Ansage vor allem mit Verständnis aufgefasst.

Wuppertal - Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich für viele Menschen einiges verändert. Auch der Umgang miteinander und das Verhalten in der Öffentlichkeit wurden durch die Pandemie geprägt, da viel mehr als bis dato auf Hygiene geachtet wird. Trotzdem musste ein Supermarkt in Wuppertal nun mit einem Hinweisschild seine Kunden an ein hygienisches Miteinander erinnern.

Supermarkt weist Kunden auf unhygienischen Fehler hin

Ein Hinweisschild im Wuppertaler Supermarkt „akzenta“ sorgte bei einem Kunden für Aufsehen. Der Schnappschuss aus dem Laden wurde bereits im vergangenen Jahr von einem aufmerksamen Kunden entdeckt und auf einer Seite auf Instagram gepostet, doch offenbar hängt das Schild noch immer. Die große Instagramseite „notesofgermany“ teilte nun ein neues Foto vom Hinweisschild. „Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, aus hygienischen Gründen bitten wir Sie, den Pfandbon nicht in den Mund zu nehmen“, steht gut leserlich auf dem Zettel.

Scherzhaft schrieb eine Userin: „Dann halt wieder in die Unterhose“. Doch obwohl sich auch einige User über den skurrilen Hinweis lustig machten, war sich die Mehrheit in den Kommentaren einig: „Abartig, wie viele das tun. Genauso wie Finger schlecken, um Geldscheine aus der Börse zu holen“, begleitet von kotzenden Emojis, kommentierte eine Nutzerin.

Auf die Frage, was denn vorgefallen sei, damit solch ein Schild im Supermarkt nötig ist, kommentierte ein Nutzer: „Kunden haben ständig den Pfandbon zwischen den Lippen, weil sie gerade Einkäufe verräumen oder im Portemonnaie wühlen. Kassierer finden es dann zur recht eklig, ständig diese angesabberten Zettel anfassen zu müssen“. Den Hinweis empfand er als berechtigt und die Zahl der Likes auf seinen Kommentar zeigt, dass auch die anderen User das Hinweisschild als nachvollziehbar bewerteten.

