Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt: Bundestag debattiert über Impfpflicht - der Vorschlag im Detail

Von: Michelle Brey

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz während der Debatte im Bundestag. © JOHN MACDOUGALL/AFP

Die Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt. Am Donnerstag fällt im Bundestag die Entscheidung über eine Impfpflicht. Es stehen mehrere Vorschläge zur Debatte. News-Ticker.

Dieser News-Ticker zur Corona-Lage in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 7. April 2022, 10.40 Uhr: Seit 9 Uhr läuft die Impfpflicht-Debatte im Bundestag. Dort wies Karl Lauterbach (SPD) die Darstellung zurück, die Impfpflicht sei deshalb unnötig, weil die Omikron-Variante des Coronavirus weniger gefährlich sei. Omikron verlaufe deshalb milder, weil viele Menschen geimpft seien, sagte Lauterbach. Hätten sich weniger Menschen impfen lassen, „dann hätten wir jetzt eine lupenreine Katastrophe und wären im völligen Lockdown, das muss man verstehen“, sagte er.

Es seien im Herbst auch durchweg sehr gefährliche Varianten möglich, hielt Lauterbach etwa dem Impfpflicht-Gegner Wolfgang Kubicki von der FDP entgegen. Kubicki hatte gesagt, eine deutlich gefährlichere Variante im Herbst sei „nicht das wahrscheinlichste Szenario“. Lauterbach entgegnete: „Sie sollten nicht vortäuschen, als wenn Sie wüssten, dass das im Herbst nicht der Fall ist.“ Nicht gewöhnen sollte sich das Land daran, „dass jeden Tag 200 bis 300 Menschen sterben“. Die zur Abstimmung stehende Impfpflicht ab 60 würde 90 Prozent der Todesfälle verhindern.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki warb für seinen Antrag, auf eine Impfpflicht zu verzichten. „Wir hatten keine Überlastung des Gesundheitssystems und werden voraussichtlich auch keine bekommen“, sagte er in der Debatte. „Es ist nicht die Aufgabe des Staates, erwachsene Menschen gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu zwingen.“

Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt: Bundestag debattiert über Impfpflicht - der Vorschlag im Detail

Erstmeldung vom 7. April: Berlin/München - Kommt die Impfpflicht oder kommt sie nicht? Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie war eine allgemeine Impfpflicht lange über Parteigrenzen hinweg ausgeschlossen worden. Gegen Ende 2022 sprachen sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten dann doch dafür aus. Hintergrund war eine schleppende Impfkampagne. Nach monatelangem Ringen fällt der Bundestag am Donnerstag die Entscheidung über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland. Wenn der Bundestag die Impfpflicht beschließt, müsste der Bundesrat zustimmen.

Corona-Impfpflicht in Deutschland: Mehrere Vorschläge liegen zur Abstimmung vor

Vor der mit Spannung erwarteten Abstimmung - weitgehend ohne die sonst üblichen Fraktionsvorgaben - zeichneten sich zunächst keine klaren Mehrheitsverhältnisse ab. Als einziger ausgearbeiteter Gesetzentwurf liegt ein Kompromissvorschlag für eine Impfpflicht zunächst für Menschen ab 60 Jahre vor. Darauf hatten sich zwei Gruppen von Abgeordneten aus SPD, FDP und Grünen verständigt. Zwei Anträge wenden sich gegen eine Impfpflicht, die Union fordert in einem Antrag zuerst den Aufbau eines Impfregisters.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte am Mittwochabend in der ARD, er glaube, dass der Kompromissvorschlag aus den Ampel-Fraktionen eine Mehrheit bekomme. Sollte die von ihm unterstützte Impfpflicht scheitern, denke er aber „natürlich nicht“ über einen Rücktritt nach. Scholz hatte sich zunächst für eine Impfpflicht für alle Erwachsenen starkgemacht. Eine so große Lösung ist aber nicht mehr realistisch. Um doch noch ein mehrheitsfähiges Modell zu erreichen, weichten die Befürworter einer Impfpflicht ab 18 ihren Vorschlag auf und einigten sich mit einer Abgeordnetengruppe, die für eine mögliche Impfpflicht ab 50 eintrat, auf eine gemeinsame Initiative.

Corona-Impfpflicht ab 60? Das ist der Vorschlag im Detail

Pflichten: Für alle ab 60 Jahre soll eine Pflicht kommen, bis zum 15. Oktober über einen Impf- oder Genesenennachweis zu verfügen. Für alle von 18 bis 59 Jahre, die nicht geimpft sind, kommt zunächst eine Beratungspflicht - sie müssen bis dahin „eine individuelle ärztliche Beratung“ nachweisen. Über die Pflichten, Beratungs- und Impfangebote sollen die Krankenkassen bis 15. Mai die Bürger informieren.

Ausnahmen: Von den Pflichten ausgenommen sind Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, und Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel.

Kontrollen: Die Nachweise muss man Behörden ab 15. Oktober zusammen mit einem Lichtbildausweis vorlegen können. Zum Durchsetzen sollen im Notfall nur Zwangsgelder zulässig sein, keine Ersatzhaft. Unabhängig von Kontrollen müssen Nachweise bis 15. Oktober der Krankenkasse vorgelegt werden, die Kassen sollen dies zum 1. September anfordern.

Zusätzliche Stufen: Der Bundestag soll im Licht des aktuellen Infektionsgeschehens beschließen können, dass die Nachweispflicht noch ausgesetzt wird. Ab dem 1. September kann das Parlament zudem beschließen, dass die Impfpflicht auch für 18- bis 59-Jährige kommt. Die gesamten Regelungen sollen bis 31. Dezember 2023 gelten.

Register: Bis Ende 2023 soll ein Register eingerichtet werden, das erhaltene Impfungen gegen bestimmte übertragbare Krankheiten oder eine vorliegende Immunität erfasst.

Coronavirus in Deutschland: Die aktuellen Fallzahlen im Überblick

Zuletzt sorgte besonders eine Kehrtwende von Gesundheitsminister Lauterbach bezüglich der Isolationspflicht und der Corona-Quarantäne für großen Wirbel. Die Corona-Inzidenz ist indes unter 1300 gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1251,3 (Vortag: 1322,2; Vorwoche: 1625,1).

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Donnerstag bei 201.729 - nach 214.985 am Vortag und 274.901 Neuinfektionen vor einer Woche. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 328 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 131.036. (mbr mit dpa und AFP)