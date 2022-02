Schützt die Corona-Impfung auch vor Erkältung? Deutsche Studie klärt auf

Zwei Dutzend Probanden

Die Corona-Impfung gilt bei vielen Experten als der Ausweg aus der Pandemie. Forscher der Universität Ulm haben nun untersucht, ob sie auch vor Erkältungen schützt.

Ulm - Die Omikron-Welle sorgt aktuell für Corona-Zahlen in nie dagewesener Höhe. Am Freitag (11. Februar) meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) erneut knapp 240.000 Neuinfektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1472,2. Die Rufe nach Lockerungen werden lauter. Ein viel zitierter Ausweg aus der Pandemie: die Corona-Impfung. Wie Forscher der Universität Ulm am Donnerstag (10. Februar) mitteilten, könnte sie auch noch weitere Erkrankungen ausbremsen.

Schützt die Corona-Impfung vor Erkältung? Deutsche Studie klärt auf

Die Corona-Impfung könnte demnach auch gegen Erkältungen helfen. Die Impfstoffe hemmen laut den Forschern Coronaviren, die mit dem Pandemie-Auslöser Sars-CoV-2 verwandt sind. Diesen Effekt wiesen Wissenschaftler an einer allerdings kleinen Gruppe von zwei Dutzend Probandinnen und Probanden nach.

Neben dem Pandemieerreger Sars-CoV-2 gibt es mindestens sechs weitere Coronaviren, die Menschen infizieren. Darunter sind die Auslöser der lebensbedrohlichen Erkrankungen Sars und Mers, aber auch relativ harmlose und weit verbreitete Erkältungsviren. Die unterschiedlichen Coronaviren ähneln sich demnach im Aufbau des Spike-Proteins, das an menschliche Zellen bindet und somit deren Infektion ermöglicht. Alle Covid-Impfungen nutzen dieses Protein zur Immunisierung.

Corona-Impfung: Häufigkeit, Dauer und Schwere von Erkältungen günstig beeinflusst

Für die Studie spendeten 24 Menschen zweimal Serum – die erste Blutabnahme erfolgte vor einer Kreuzimpfung mit den Impfstoffen von Astrazeneca und Biontech, die zweite zwei Wochen nach der vollständigen Impfung. Die Forschenden untersuchten anschließend, wie effektiv die Seren die Infektion von Zellen durch verschiedene Coronaviren hemmen.

Insgesamt zeigten die Seren aller Studienteilnehmer bereits vor der ersten Impfung eine neutralisierende Aktivität gegenüber zwei Arten von Erkältungs-Coronaviren sowie eine schwächere Hemmung eines weiteren Erkältungsvirus. Nach der Kreuzimpfung steigerte sich die neutralisierende Wirkung gegen diese Coronaviren um das Anderthalb- bis Vierfache.

Letztlich glauben die Forschenden zwar nicht, dass Covid-19-Impfungen saisonale Erkältungen wirksam verhindern können – dafür ist die erworbene Immunität wahrscheinlich zu schwach und zu kurzfristig. Allerdings könnte die Schutzimpfung Häufigkeit, Dauer und Schwere solcher Atemwegsinfektionen günstig beeinflussen. (ph mit afp)