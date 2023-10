Corona-Test positiv, aber keine Symptome – was tun?

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Der Corona-Test ist positiv, aber die Symptome bleiben aus. Was tun? Muss ich bei einer symptomlosen Infektion arbeiten gehen oder nicht? Ein Überblick.

Frankfurt – Ein beträchtlicher Anteil der Corona-Infektionen verläuft ohne Symptome. Laut einer im Fachjournal JAMA Network Open veröffentlichten Meta-Studie zeigen etwa 40 Prozent aller Infizierten trotz positivem Testergebnis keine der für die Krankheit Covid-19 typischen Beschwerden, obwohl sie sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen positiven Corona-Test in der Hand hält, sich aber gesund fühlt, ist also gar nicht so gering. Auch, weil die Infektionszahlen zurzeit wieder steigen. Was aber soll man im Fall einer symptomfreien Infektion tun? Muss man trotzdem arbeiten gehen?

Corona-Infektion ohne typische Symptome – Was das für die Arbeit bedeutet

Klar ist der Fall, wenn jemand eindeutige Krankheitssymptome hat: Kopfschmerzen, Husten, Heiserkeit und Abgeschlagenheit gehören zu den allgemeinen Beschwerden bei einer Corona-Infektion. Bei der aktuell kursierenden Virusvariante „Pirola“ können noch einige neue Symptome wie Hautausschlag, juckende Augen oder wunde Zehen auftreten. Aber was gilt, wenn man sich trotz nachgewiesener Infektion völlig beschwerdefrei fühlt? Müssen Beschäftigte dann trotzdem zu Hause bleiben oder zur Arbeit erscheinen?

Wer ohne Krankschreibung zu Hause bleibt, riskiert eine Kündigung

Eine rechtlich nicht ganz klare Situation, in der man genau abwägen sollte, wie man sich verhält – sonst können schlimme Folgen drohen. Denn: „Durch einen positiven Test ist man nicht automatisch arbeitsunfähig. Und wer nicht krankgeschrieben ist, muss eigentlich arbeiten. Daher ist der Arbeitnehmer hier in einer schwierigen Situation“, erklärt Rechtsanwalt Alexander Bredereck der Nachrichtenagentur dpa.

Ein positiver Corona-Test, aber keine Symptome? Wie sich Beschäftigte richtig verhalten. (Symbolbild) © K. Schmitt/IMAGO

Wer ohne Krankschreibung einfach zu Hause bleibt, der riskiere im schlimmsten Fall sogar eine Abmahnung oder eine Kündigung. Doch wer infiziert ist und zur Arbeit geht, gefährdet unter Umständen seine Kolleginnen und Kollegen, da sie sich anstecken könnten. Ein klassisches Dilemma – denn es gibt hier keine eindeutige Regelung mehr, seit die Arbeitsschutzverordnungen zu Corona im Februar 2023 ausgelaufen sind. Dabei war es verpflichtend, dem Arbeitsplatz bei einer Corona-Infektion fernzubleiben.

Beschäftigte sollten Vorgesetzte über die Corona-Infektion informieren und offen reden

Doch auch jetzt sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Regel dazu verpflichtet, die Infektion bei ihrem Arbeitgeber zu melden, auch wenn es „derzeit keine gesetzlichen Vorgaben, an die sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber halten müssen“ mehr gibt, so Bredereck.

Die Empfehlungen des Bundesarbeitsministeriums, die die Arbeitsschutzverordnung abgelöst haben und an die sich Arbeitgeber zum Schutz ihrer Mitarbeitenden halten können, sehen vor, dass Betriebe nach wie vor ein Hygieneschutzkonzept haben müssen. Bei hohem Infektionsgeschehen sind sie dazu angehalten, dafür zu sorgen, dass zusätzlich zu den üblichen Hygienemaßnahmen Personenkontakte reduziert und Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko geschützt werden.

Auch bei symptomloser Corona-Infektion besteht Ansteckungsgefahr

Eine Lesart dieser Empfehlung: Es soll also verhindert werden, dass erkrankte Mitarbeitende andere gefährden. Was wiederum so gedeutet werden kann, dass es besser ist, nicht arbeiten zu gehen, auch, wenn man keine Symptome hat. Der Rechtsanwalt rät Arbeitnehmern zum offenen Gespräch mit der Chefin oder dem Chef. „Gehen Sie kein unnötiges Risiko oder Ärger ein. Fragen Sie Ihren Arbeitgeber, was Sie tun sollen.“

Denn schließlich sollten Vorgesetzte auch den aktuellen Stand des innerbetrieblichen Hygieneschutzkonzepts kennen und daher wissen, welches Verhalten das richtige ist. Wer auf der sicheren Seite sein will, könne auch die Hausärztin oder den Hausarzt um eine Krankschreibung bitten, rät der Arbeitsrechtler, oder anbieten, erst einmal im Homeoffice zu arbeiten, sofern das möglich ist, und aus sicherem Abstand zu den Kolleginnen und Kollegen darauf zu warten, bis der Corona-Test wieder negativ ist.