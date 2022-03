Putzfimmel nach Corona-Infektion: Muss man alles waschen und desinfizieren? Experten geben Tipps

Von: Jennifer Battaglia

Muss nach einer Corona-Infektion alles desinfiziert werden? Bei wieviel Grad wasche ich meine Wäsche? Experten klären auf. (Symbolbild) © Imago//xFotostandx/xSchmittx

Eine Person im Haushalt ist positiv auf Corona getestet worden. Wie verhält man sich richtig? Und was macht man, wenn die Person wieder genesen ist? Experten klären auf.

Weilheim-Schongau - Derzeit infizieren sich mehr Menschen denn je mit dem Coronavirus. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut teils mehr als 300.000 Neuinfektionen innerhalb eines einzigen Tages. Im eigenen Umfeld ist das meist deutlich zu spüren: Entweder es erwischt einen selbst, oder aber Familienangehörige, enge Freunde, Arbeitskollegen und Bekannte.

Aber was macht man, wenn Corona plötzlich in die eigenen vier Wänden einzieht? Wie verhält man sich richtig? Und wie agiert man danach, wenn der oder die Erkrankte wieder genesen ist? Das ganze Haus blitze blank schrubben, am besten mit literweise Desinfektionsmittel oder kann man die Sache entspannter angehen? Experten geben unterschiedliche Tipps.

Coronavirus: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät zum täglichen Saubermachen

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rät auf Nachfrage von Merkur.de dazu, mit einem haushaltsüblichen Putzmittel häufig berührte Oberflächen täglich zu reinigen. Dazu zählen beispielsweise Türklinken, Lichtschalter, Bad- und Toilettenoberflächen, Smartphones sowie andere Telefone oder Fernbedienungen. Im Falle einer Corona-Infektion werde das Virus laut BZgA zwar hauptsächlich über die Luft übertragen, jedoch könnten virushaltige Partikel auch auf Oberflächen haften bleiben - besonders in der unmittelbaren Nähe eines erkrankten Menschen.

Mit Desinfektionsmittel müssten die Oberflächen deshalb aber nicht gereinigt werden. Nur zum Schutz besonders gefährdeter Menschen sollte auch desinfiziert werden. Dafür eignen sich dann Mittel mit den Bezeichnungen „viruzid“, „begrenzt viruzid“, oder „begrenzt viruzid PLUS“.

Ein Haushaltsmitglied erkrankt an Corona: Was tun? Wenn ein Haushaltsangehöriger an Corona erkrankt, haben alle weiteren im Haushalt lebenden Personen durch den engen Kontakt ein erhöhtes Infektionsrisiko. „Kontakte zu minimieren ist in den eigenen vier Wänden gar nicht mal so einfach“, sagt Dr. Stefan Günther, Leiter des Gesundheitsamtes Weilheim-Schongau Mitte, im Gespräch mit Merkur.de. „Der Erkrankte muss schließlich auch versorgt werden.“ Falls aber möglich sollte der Infizierte sich räumlich getrennt aufhalten. „Schlafen Sie in zwei verschiedenen Zimmern“, rät der Arzt. Mahlzeiten sollten am besten auch nicht gemeinsam eingenommen werden. „Waschen Sie sich außerdem regelmäßig die Hände.“ Das gilt vor allem dann, wenn Gegenstände berührt wurden, die auch der Erkrankte benutzt hat, wie beispielsweise Teller oder Besteck. Zusätzliches Desinfizieren ist laut dem Arzt aber nicht nötig. Im Umgang miteinander sollte eine Mund-Nasen-Bedeckung wie zum Beispiel eine FFP2-Maske getragen werden. „Regelmäßiges Lüften kann zudem die Infektionsgefahr senken“, so Dr. Günther. Trotzdem bieten nach Worten des Arztes auch die besten Maßnahmen keinen hundertprozentigen Schutz vor Ansteckung. Günther rät deshalb allen im Haushalt lebenden Personen, die eigenen Symptome täglich zu dokumentieren. „Haushaltsmitglieder, die noch nicht infiziert sind, sollten besonders darauf achten, ob und welche Symptome sie entwickeln“, sagt Günther. Bei Unwohlsein sollte umgehend der Hausarzt kontaktiert und ein PCR-Test gemacht werden.

Coronavirus: Alles desinfizieren? Hygienefachkraft gibt Entwarnung

Sebastian Kassel sieht das ganz ähnlich. Er ist staatlich anerkannte Hygienefachkraft und arbeitet in den Krankenhäusern Weilheim und Schongau. Kontaktübertragungen, im Volksmund auch „Schmierinfektionen“ genannt, kommen laut Kassel bei Sars-CoV-2-Viren grundsätzlich selten vor. „Hier steckt man sich hauptsächlich über die Luft und nicht durch kontaminierte Gegenstände an.“ Deshalb müsse man um die Hausreinigung während oder nach einer Corona-Infektion auch „keinen großen Aufriss machen“, so der Experte zu Merkur.de

Zur Reinigung würden Wasser und Seife, sowie herkömmliche Putzmittel völlig ausreichen. „Bei Coronaviren handelt es sich um behüllte Viren“, erklärt Kassel. Putzmittel greifen die Hülle des Virus an und machen es damit unschädlich. Desinfektionsmittel braucht man dafür also nicht unbedingt - außer im Haushalt leben auch Personen, die einer Risikogruppe angehören. „Stark vorerkrankte Menschen sind generell empfänglicher für Infektionen“, sagt Kassel. Der Einsatz von Desinfektionsmittel würde sich in diesem Fall also anbieten. Bei anderen Viren und Erregern, wie beispielsweise Noroviren oder Salmonellen, sollte grundsätzlich desinfiziert werden, denn hier ist die Gefahr einer Kontaktübertragung gegeben.

Coronavirus: Wie wasche ich meine Wäsche richtig?

Und wie schaut‘s im Badezimmer aus? Ist das Risiko dort höher, sich anzustecken? Die Hygienefachkraft gibt auch hier Entwarnung. Es würde völlig ausreichen, das Badezimmer zeitlich versetzt und nicht mit dem Erkrankten gleichzeitig zu benutzen. „Einfach um sich nicht über die Luft anzustecken“, sagt er. Wolle man sich über das Waschbecken anstecken, müsste man sich „schon wirklich anstrengen.“ Heißt konkret: In infizierte Körperflüssigkeit greifen, die dann anschließend sofort mit den eigenen Schleimhäuten in Kontakt kommt. „Wir sollten hier wirklich die Kirche im Dorf lassen“, so Kassel weiter.

Beim Wäschewaschen sieht er ebenfalls keine Sonderbehandlung nötig - das gelte sowohl während als auch nach einer Infektion. „Waschen Sie Ihre Wäsche wie immer“, rät die Hygienefachkraft. Außer, es sind wiederum Menschen betroffen, die stark vorerkrankt sind. Dann sollte man auch hier besondere Vorsicht walten lassen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt beispielsweise, von Infizierten benutzte Handtücher und Bettwäsche bei mindestens 60 Grad zu waschen und gründlich zu trocknen. Die Wäsche einer erkrankten Person sollte laut BZgA im besten Fall getrennt gesammelt und von Gesunden nicht berührt oder geschüttelt werden. (jb)