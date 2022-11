„Wir sollten weiter vorsichtig sein“: Diese Corona-Langzeitfolgen machen Experten Sorgen

Von: Patrick Huljina

Die Sorge vor einer Corona-Infektion sinkt und das Virus verliert an Schrecken. Doch mögliche Spätfolgen bereiten einigen Experten Sorgen.

München - Das Coronavirus begleitet uns in Deutschland inzwischen seit knapp drei Jahren. Im alltäglichen Leben ist es mittlerweile beinahe zu einer Randerscheinung geworden. Es gelten nur noch wenige Maßnahmen zur Eindämmung, in Bayern wurde Mitte November sogar die Isolationspflicht für Infizierte abgeschafft. „Es ist der Absprung aus der Pandemie in Richtung Normalität“, sagte der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU).

Nach Ansicht von Corona-Experte Hendrik Streeck befinden „wir uns gerade in einer schwer greifbaren Übergangsphase von einer Pandemie zur Endemie.“ Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnte zuletzt erneut vor einer Winterwelle. Die Angst, an Corona zu erkranken, geht in Deutschland Umfragen zufolge allerdings immer weiter zurück. Das Virus verliert an Schrecken. Doch Experten warnen davor, es zu unterschätzen – gerade mit Blick auf mögliche Spät- und Langzeitfolgen.

Long Covid: Gesundheitliche Langzeitfolgen einer Corona-Infektion

Die gesundheitlichen Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion werden unter dem Oberbegriff „Long Covid“ zusammengefasst. Sie umfassen „Beeinträchtigungen der körperlichen, geistigen und psychischen Gesundheit, welche die Funktionsfähigkeit im Alltag und die Lebensqualität einschränken“, schreibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf ihrer Homepage. Zu den häufigsten Symptomen zählen demnach:

Müdigkeit, Erschöpfung und eingeschränkte Belastbarkeit (Fatigue)

Kurzatmigkeit

Konzentrations- und Gedächtnisprobleme

Schlafstörungen

Muskelschwäche und -schmerzen

depressive Verstimmungen und Ängstlichkeit

Störungen von Geschmack und Geruch

Corona-Spätfolgen: Erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen

Zahlreiche Studien deuten zudem darauf hin, dass noch mindestens ein Jahr nach der Corona-Infektion ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, eine Herzschwäche oder einen plötzlichen Herztod bestehen kann. „Selbst bei milden Fällen von Covid-19 ist eine langfristige und engmaschige Überwachung erforderlich, um späte kardiovaskuläre Komplikationen zu diagnostizieren“, schreiben Wissenschaftler des Texas Tech University Health Sciences Center in den USA und der Universität von Alexandria in Ägypten in einem Fallbericht.

Darin berichten sie über eine 58-jährige Frau ohne Vorerkrankungen, die ihre Corona-Infektion gut überstanden hatte. Sie klagte allerdings über Brustschmerzen bei Belastung. Drei Monate nach ihrer Infektion hatte die Frau akute Schmerzen hinter dem Brustbein, die in den linken Arm ausstrahlten. Die Ärzte stellten einen Herzinfarkt fest, für den es keine plausible Erklärung gab – bis auf die vorangegangene Corona-Infektion.

Die Spät- und Langzeitfolgen von Corona-Infektionen werden oft unterschätzt. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Herzerkrankungen als Spätfolge: „Gibt kein Krankheitsbild, das nicht vermehrt auftritt“

Weitere Vergleichsstudien zeigen deutlich, dass Herzerkrankungen zu den möglichen Corona-Spätfolgen zählen. In einer Arbeit, die in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht wurde, untersuchten Forscher 153. 760 US-Veteranen, die eine Covid-19-Infektion überstanden haben. Die Ergebnisse belegen, dass das Risiko für neu auftretende Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den ersten zwölf Monaten nach der Corona-Infektion erhöht ist – insbesondere bei schweren Verläufen.

„Es gibt kein kardiologisches Krankheitsbild, das nach Covid nicht vermehrt auftritt“, sagte auch Carsten Tschöpe, Kardiologe und Leiter der Kardiomyopathie-Einheit an der Berliner Charité, dem Spiegel. Seine Ambulanz sei voll „bis zum Gehtnichtmehr“, berichtete er. „Und die Patienten, die sowieso schon ein krankes Herz haben, haben oft einfach keine Reserve mehr“. Tschöpe sieht einen klaren Zusammenhang zwischen vorangegangenen Corona-Infektionen und der Übersterblichkeit in den vergangenen Monaten.

Nach Corona-Infektion: Erhöhtes Risiko für Demenz und weitere psychische Erkrankungen

Spätfolgen von Corona-Infektionen können auch die geistige und psychische Gesundheit belasten. Forscher verglichen in einer Studie, die in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, Covid-19-Patienten und Personen, die sich mit Erkältungs- oder Grippeviren angesteckt hatten. Die Ergebnisse zeigten unter anderem, dass ein halbes Jahr nach der Corona-Infektion das Risiko für eine Demenz um 33 Prozent erhöht war, das Risiko für ein kognitives Defizit sogar um 36 Prozent. Zudem war demnach bei Covid-Genesenen auch das Risiko für Psychosen, Angststörungen, epileptische Anfälle, Schlafstörungen und Depressionen erhöht.

Paul Harrison ist Professor am Department of Psychiatry der University of Oxford und einer der Autoren der Studie. Er sieht aufgrund der Ergebnisse keinen Grund zur Panik. „Es ist keine Epidemie von psychischen Erkrankungen, die da auf uns zukommt“, sagte er dem Spiegel. Der großen Mehrheit der Covid-­Patienten blieben solche Spätfolgen erspart. Aber: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Zahl der Demenzerkrankungen in den kommenden Jahren höher sein wird, als wir vor der Pandemie angenommen hatten“, sagte er.

Spätfolgen der Corona-Infektion: „Wir sollten weiter vorsichtig sein“

Viele der Spät- und Langzeitfolgen einer Corona-Infektion sind weiterhin unterschätzt, bemängelt die Virologin Isabella Eckerle vom Zentrum für neuartige Viruserkrankungen an den Universitätskliniken Genf. „In der Öffentlichkeit hat man ja oft das Gefühl, dass Sars-CoV-2 jetzt kein Problem mehr ist und man nun eine Bilanz der vergangenen drei Jahre ziehen kann“, sagte sie dem Spiegel.

In einigen Jahren werde man diese Bilanz vermutlich im Hinblick auf Spätkomplikationen prüfen müssen, glaubt die Virologin. „Wir sollten weiter vorsichtig sein und Sars-CoV-2 nicht einfach bei den endemischen Erkältungskrankheiten einordnen“, mahnte Eckerle. Um sich vor Spät- und Langzeitfolgen zu schützen, lautet der Rat der Expertin: „Es ist klüger, sich nicht oder nur möglichst selten zu infizieren.“ (ph)