Corona-Inzidenz sinkt wieder: Lauterbach warnt vor „Spielchen“ bei Impfpflicht - und nennt Herbst-Sorge

Laut RKI gehen die Corona-Zahlen wieder nach unten. Gesundheitsminister Lauterbach hofft auf die Impfpflicht und warnt vor dem Herbst. Alle News zum Coronavirus.

Die Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt laut Robert Koch-Institut wieder(siehe Update vom 22. Februar, 9.30 Uhr).

Gesundheitsminister Lauterbach glaubt an eine Mehrheit für die Impfpflicht - die sei besonders für kommenden Herbst entscheidend (siehe Update vom 22. Februar, 10.18 Uhr).

In der Ampel-Koalition kommt es wegen einer möglichen Impfpflicht zu Spannungen (siehe Update vom 21. Februar, 8.00 Uhr).

Update vom 22. Februar, 10.18 Uhr: Eine mögliche Corona-Impfpflicht wird in der Bevölkerung wie auch der Politik kontrovers diskutiert. SPD-Politiker Karl Lauterbach appellierte nun an seine Kollegen, das Thema losgelöst von Parteipolitik zu behandeln. Andernfalls könnte aufgrund „parteipolitischer Spielchen“ ein schwieriger Herbst bevorstehen, warnte der Gesundheitsminister im ZDF-„Morgenmagazin“.

Lauterbach rechnet mit einer Mehrheit für einen der im Bundestag eingereichten Anträge zur Impfpflicht. Dabei könne auch ein Kompromissantrag mehrheitlich befürwortet werden, ergänzte er. Von einer Corona-Impfpflicht erhofft sich Lauterbach weniger die Bekämpfung der Omikron-Welle. Vielmehr helfe sie Deutschland, sich bestmöglich auf den Herbst vorzubereiten: „Da zählen andere Varianten zu den Hauptsorgen“, bekräftigte der Bundesgesundheitsminister.

Experten halten es für sehr wahrscheinlich, dass ab Herbst neue Corona-Varianten auftreten werden. Lauterbach mahnte deshalb die vergleichsweise niedrige Impfquote älterer Bundesbürger an. Daher müsse Deutschland für den kommenden Herbst wieder über geeignete Schutzmaßnahmen nachdenken. Andere Länder würden dank höherer Impfquoten wohl ohne diese auskommen, meinte Lauterbach.

Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt laut RKI wieder - doch Zahl der Todesfälle geht hoch

Update vom 22. Februar, 9.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist bundesweit erneut gesunken. Laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) betrug der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Dienstagmorgen (22. Februar) 1306,8 (Vortag: 1346,8). Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz noch bei 1437,5. In Deutschland meldeten die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 125.902 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 159.217). Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben.

In der Bundesrepublik wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 306 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 243 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 13.762.895 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber viel höher liegen, viele Infektionen werden nicht erkannt.

Corona-Maßnahmen ab 20. März: SPD-Chef Klingbeil fürchtet kein Gezerre

Update vom 21. Februar, 16.03 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich zuversichtlich über ein zügiges Einvernehmen in der Koalition über die Corona-Maßnahmen nach dem 20. März gezeigt. „Ich fürchte kein Gezerre, sondern ich bin mir sehr sicher, dass wir innerhalb der Regierung, aber dann auch mit den Ministerpräsidenten abgestimmt, schnell einen Weg finden werden und dass es dann eben auch geeignete Maßnahmen gibt, die nach dem 20. März greifen“, sagte Klingbeil am Montag in Berlin auf die Frage, ob er nun wochenlanges Ampel-Gezerre über die künftigen Maßnahmen fürchtet.

Hintergrund ist, dass über das geplante Gesetz für den künftigen Corona-Basisschutz erst am 16. März erstmals im Bundestag beraten werden soll. Am 9. März sollen die Eckpunkte für das Gesetz im Kabinett beraten werden. Am 18. März soll in Bundestag und Bundesrat entschieden werden. Vergangene Woche hatten Bund und Länder den Wegfall der meisten Corona-Auflagen ab 20. März vereinbart.

Kanzler Scholz setzt auf Zustimmung zur allgemeinen Corona-Impfpflicht

Update vom 21. Februar, 14.23 Uhr: Kanzler Olaf Scholz (SPD) setzt trotz skeptischer Äußerungen aus Reihen der mitregierenden FDP auf Zustimmung zu einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. Das Ziel erstrecke sich nicht allein über die Ampel-Parteien, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin.

Die Länder hätten dies am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz abermals betont, wobei die Regierungen von Linke, CDU, CSU, Grünen und SPD geführt würden. Der Kanzler habe seinen Willen erläutert, dass man - wenn es eine so breite Zustimmung gebe - „die Klugheit besitzen sollte, im parlamentarischen Verfahren auch diese Mehrheit in eine parlamentarische Mehrheit umzumünzen“.

Impftempo sinkt weiter - 24.000 Impfungen am Sonntag

Update vom 21. Februar, 12.38 Uhr: Beim Impfen gegen das Coronavirus geht es immer langsamer voran. Am Sonntag wurden in Deutschland mindestens 24.000 Impfdosen verabreicht, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag (Stand 11.52 Uhr) hervorgeht. Am Sonntag vor einer Woche hatten sich inklusive Nachmeldungen 31.888 Menschen impfen lassen. Die aktuelle Tageszahl verabreichter Impfungen ist immer vorläufig, da nicht alle verabreichten Impfdosen sofort gemeldet werden.

Mittlerweile haben 75,2 Prozent der Bevölkerung (mindestens 62,5 Millionen Menschen) einen Grundschutz erhalten, für den meist zwei Spritzen nötig sind. 56,3 Prozent (46,8 Millionen) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung bekommen. Mindestens einmal geimpft sind 76,2 Prozent (63,4 Millionen).

Eine große Gruppe von 23,8 Prozent der Bevölkerung (19,8 Millionen Menschen) ist laut dem Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums weiterhin ungeimpft. Für 4,8 Prozent (vier Millionen) ist allerdings bisher kein Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind.

Großbritannien: Kritik an Johnsons Plan für Ende der Isolationspflicht

Update vom 21. Februar, 10.38 Uhr: In Großbritannien sind die Pläne für ein Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte am Montag bereits vor ihrer Veröffentlichung in der Kritik. Experten bezeichneten die geplanten Schritte als voreilig und nicht auf wissenschaftlichen Einschätzungen beruhend. Die oppositionelle Labour-Partei zeigt sich insbesondere über den Wegfall kostenloser Tests besorgt. Premierminister Boris Johnson will das Vorhaben am Montag (16.30 Uhr MEZ) im Parlament erläutern. Am Sonntag hatte der Buckingham-Palast bekanntgegeben, dass Queen Elizabeth II. (95) positiv auf das Virus getestet wurde.

Erwartet wird, dass die konservative Regierung Corona-Infizierten mit Beginn des nächsten Monats freistellen wird, ob sie sich isolieren wollen. Zudem könnte es schwieriger werden, Infektionen überhaupt nachzuweisen, weil die bislang kostenlosen Tests sollen Berichten zufolge nicht mehr frei verfügbar sein sollen. In der BBC hatte Johnson das Vorhaben am Wochenende verteidigt. Man habe einen Punkt erreicht, an dem man statt staatlicher Regeln an die Eigenverantwortung der Bürger appellieren könne.

Australien öffnet nach zwei Jahren seine Grenzen für Touristen

Update vom 21. Februar, 9.17 Uhr: Australien hat zwei Jahren nach der coronabedingten Abschottung des Landes seine Grenzen wieder geöffnet und empfängt seit Montag erstmals wieder Touristen aus aller Welt. Zweifach geimpfte Besucher dürfen ab sofort quarantänefrei Urlaub im Traumland vieler Fernreisender machen. „Das Warten hat ein Ende“, sagte Premierminister Scott Morrison. „Meine Botschaft an Touristen auf der ganzen Welt lautet: Packen Sie ihre Koffer, kommen Sie und machen Sie eine der großartigsten Erfahrungen, die Sie sich vorstellen können - die Erfahrung, auf die Sie gewartet haben.“

Ampel streitet über allgemeine Corona-Impfpflicht

Update 21. Februar, 8.00 Uhr: Der Streit über eine allgemeine Corona-Impfpflicht sorgt auch für Spannungen innerhalb der Ampel-Koalition. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese kritisierte Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, nachdem dieser sich skeptisch zu dem Vorhaben geäußert hatte. „Rechtlich sauber zu Ende gedacht“ seien Buschmanns Einlassungen nicht, sagte Wiese den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). Zudem müsse „dem Kollegen Buschmann“ klar sein: „Nur wer jetzt die Impfquote für den kommenden Herbst/Winter erhöht, wird auch dann weiterhin eine Öffnungsperspektive haben.“

Der Justizminister hatte dem Spiegel mit Blick auf eine allgemeine Impfpflicht gesagt: „In meinen Augen können nur gewichtige Rechtsgüter der Allgemeinheit wie die Abwehr einer Überlastung des öffentlichen Gesundheitssystems einen solchen Eingriff rechtfertigen. Ob das derzeit tatsächlich noch eine drohende Gefahr ist, daran kann man zweifeln.“ Aber selbst wenn man diese unterstelle, ergebe sich die Frage: „Brauchen wir dafür eine Pflicht ab 18? Wäre eine Impfpflicht ab 50 Jahren nicht genauso effektiv?“

Wiese gehört zu den Initiatoren eines Antrags für eine Impfpflicht für Erwachsene, die auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anstrebt. „Unser Gesetzentwurf einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren ist verfassungsgemäß“, betonte der Fraktionsvize. „Dies haben wir in einer Vielzahl von Expertengesprächen, sowie im Gespräch mit den Ministerien abgeprüft. Daher sollte sich Justizminister Buschmann bei der Bewertung von Gruppenanträgen von Abgeordneten des Deutschen Bundestages zurückhalten. Sie scheinen auch eher dem FDP-internen Diskurs mit Wolfgang Kubicki geschuldet zu sein.“

Corona in Deutschland: Leichter Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz

Erstmeldung vom 21. Februar: München - Die Corona-Zahlen steigen wieder: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat nach einem mehrtägigen Rückgang wieder einen leichten Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1346,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1346,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1459,8 (Vormonat: 706,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 73.867 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 76 465 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte es eine größere Zahl von Menschen geben, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Binnen 24 Stunden wurden deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 22 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 42 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 13.636 .93 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. (cg mit dpa)

