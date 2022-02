Corona in Deutschland: Große Mehrheit der Deutschen will „Freedom Day“ nicht feiern - Demos gegen Politik

Von: Marcus Giebel

Deutschland bleibt vorsichtig. Während andere Länder Corona beinahe schon mit Ignoranz zu strafen scheinen, dreht sich hierzulande weiter alles um neue Mutationen und Impfstoffe. Die Entwicklung im News-Ticker.

Deutschland scheint den Höhepunkt der Omikron-Welle überstanden zu haben - dennoch warnt das RKI weiterhin (siehe Ursprungsmeldung).

Überraschende Ergebnisse einer Umfrage zum so genannten „Freedom Day“ am 20. März (siehe Update vom 19. Februar, 17.05 Uhr).

In vielen deutschen Städten gingen wieder Gegner der Corona-Politik auf die Straße (siehe Update vom 19. Februar, 21.34 Uhr).

Update vom 19. Februar, 21.34 Uhr: Trotz angekündigter Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen versammelten sich in vielen deutschen Städten Gegner der Corona-Politik, um ihren Ärger kundzutun. In Frankfurt am Main gingen rund 3500 Menschen auf die Straße, angekündigt waren laut Polizei 1000. In Freiburg waren es rund 4500 Demonstrierende. Einige Kilometer nördlich, in Reutlingen, waren 7000 Teilnehmer angekündigt, nach dpa-Angaben versammelten sich einige Tausend, die Polizei machte dazu noch keine näheren Angaben.

Auch in Düsseldorf und Augsburg und einigen weiteren Städten waren Gegner der Corona-Politik unterwegs. Die Polizei berichtete jedoch zunächst von keinen größeren Zwischenfällen.

Corona-Lockerungen: Mehrheit der Deutschen will „Freedom Day“ nicht feiern

Update vom 19. Februar, 17.05 Uhr: Die Ergebnisse einer Umfrage zum sogenannten „Freedom Day“ im März überraschen. Ab dem 20. März sollen viele der momentan noch gültigen Corona-Schutzmaßnahmen fallen, doch die Bevölkerung zeigt sich vorsichtig. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den Spiegel ergab, dass die Mehrheit der Deutschen (etwa 70 Prozent) die Lockerungen eigentlich größtenteils begrüßt.

Skeptischer sehen die Befragten die Öffnung von Clubs und Diskotheken unter 2G-plus ab dem 4. März. Nur 55 Prozent halten dies für richtig. Den so genannten „Freedom Day“ richtig zu feiern, lehnen sogar 71 Prozent der Befragten ab.

Coronavirus: Notwendigkeit für Tests und Maskenpflicht an Schulen soll überprüft werden

Update vom 19. Februar, 9.00 Uhr: Anlasslose Corona-Tests sollen laut dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte an Schulen abgeschafft werden. Darüber hinaus fordert der Verband, auch die Maskenpflicht zu überprüfen. Bundessprecher Jakob Maske sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass Schulen und Kitas unabhängig vom Infektionsgeschehen offen bleiben müssten, da sich die älteren Arbeitsgruppen nun durch Impfungen schützen könnten.

Laut Jakob Maske sollte die 2G-Regel nur für Menschen ab 18 Jahren gelten. Der Mediziner machte außerdem darauf aufmerksam, dass während der Pandemie viele Entscheidungen getroffen wurden, die das Kindeswohl nicht berücksichtigt hätten. Schwere psychische Beeinträchtigungen und ein deutlicher Anstieg der sozialen Unterschiede seien die Konsequenzen.

RKI: Bundesweite 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Update vom 19. Februar, 8.45 Uhr: Laut den aktuellen Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Der Wert liegt am Samstag bei 1.350,4. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei einem Wert von 1474,3. Innerhalb eines Tages wurden dem RKI von den Gesundheitsämtern in Deutschland 189,105 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche lag der Wert bei 209.789 Infektionen. In den letzten 24 Stunden wurden dem RKI darüber hinaus 210 Todesfälle gemeldet. In der vorausgegangenen Woche waren es 198 Todesfälle.

Die Hospitalisierungsinzidenz gab das RKI am Freitag mit einem Wert von 6,24 an. Am Vortag lag dieser noch bei 5,97. Unter den mit Corona infizierten Patienten im Krankenhaus sind viele Menschen, die bereits an einer anderen Erkrankung leiden. Laut den Daten des DIVI-Intensivregisters am Samstag sind derzeit 2.370 Intensivbetten in Deutschland von Covid-19-Patienten belegt. 1.152 dieser Patienten müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl ist seit Anfang Februar gestiegen und bewegt sich seitdem auf diesem hohen Niveau.

Chef der WHO warnt: Pandemie nicht vorbei

Update vom 18. Februar, 22.25 Uhr: Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat davor gewarnt, die Corona-Pandemie voreilig für beendet zu erklären. In einigen Ländern gebe es eine hohe Impfquote verbunden mit einer geringeren Gefährlichkeit der Omikron-Variante, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Dies nähre das gefährliche Narrativ, dass die Pandemie vorbei sei.

„Aber das stimmt nicht“, betonte er. Nicht, wenn 70.000 Menschen pro Woche an einer vermeidbaren und behandelbaren Krankheit sterben. Nicht, wenn 83 Prozent der Bevölkerung Afrikas noch nicht einmal eine erste Impfdosis erhalten habe. Nicht, wenn Gesundheitssysteme noch immer unter der Zahl der Fälle ächzten. Und nicht, wenn es ein höchst übertragbares Virus gebe, das fast unkontrolliert zirkuliere. Die Bedingungen seien ideal, dass noch mehr übertragbare, gefährliche Varianten entstehen könnten, warnte der WHO-Generaldirektor.

Man könne die Pandemie aber als globale Gesundheits-Notsituation beenden. In dem Zusammenhang erneuerte Tedros das WHO-Ziel, insbesondere von den reichen Staaten 16 Milliarden Dollar einzusammeln, um damit Impfstoffe, Tests, Medikamente und Masken in ärmeren Ländern zielgerichtet zur Verfügung zu stellen.

Schreck bei Corona-Impfaktion: 88 Impflinge erhielten unbrauchbares Vakzin

Update vom 18. Februar, 17.56 Uhr: Unbrauchbarer Impfstoff: Diesen erhielten 88 Impflinge bei einer Aktion der Johanniter in Cuxhaven und Bad Bederkesa. Der Impfstoff von Biontech hatte 37 Stunden bei einer zu hohen Temperatur gelagert. Erkannt wurde die Problematik jedoch erst nach dem Impftermin. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Betroffenen ist durch diese unsachgemäße Verabreichung nicht zu befürchten. „Was wir nicht wissen, ist, ob und in welchem Umfang nun ein Impfschutz besteht“, sagt Dr. Kai Dehne, Leiter des Gesundheitsamtes bei Nord24. Die Betroffenen wurden informiert. Dehne geht davon aus, dass eine weitere Impfung nötig sein könnte.

Insgesamt gehen die Impfquoten aktuell zurück. Brandenburg schließt daher nun sogar Ende Februar die beiden überregionalen Impfstellen in der Potsdamer Metropolishalle und am Flughafen Schönefeld. Dort werden am 26. Februar die letzten Impfdosen verteilt. Allerdings gibt es weiterhin viele Impfangebote in Arztpraxen und kommunale Impfstellen, sowie mobile Impfangebote.

Corona-Pandemie: RKI nimmt 20 Länder von der Risikoliste

Update vom 18. Februar, 14.50 Uhr: Das Robert Koch-Institut streicht nach eigenen Angaben 20 Länder und Regionen von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Am Sonntag werden Spanien, Großbritannien und die USA dort nicht mehr auftauchen. Gleiches gilt für Irland, Tunesien oder Marokko. Damit würde nach einer Wiedereinreise nach einem Besuch in diesen Ländern etwa die Quarantänepflicht entfallen. Zuletzt standen mehr als 100 Länder auf der Liste, die etwa auf Inzidenzen fußt. Bund und Länder hatten darauf gepocht, die Einstufung zu überarbeiten, um Reisen ins Ausland zu erleichtern.

Erstmeldung vom 18. Februar:

München - Deutschland befindet sich weiter auf hoher See, was die Corona-Pandemie anbetrifft. Drei Wellen wurden gemeistert, die vierte und an den reinen Inzidenzen gemessen heftigste scheint so langsam abzuflauen. Lars Schaade, Vizepräsident des Robert Koch-Instituts (RKI) frohlockte immerhin: „Unsere Daten deuten darauf hin, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten ist.“

Das in dieser Krise obligatorische Aber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: „Allerdings ist der Scheitelpunkt für die Intensivstationen noch nicht erreicht.“ Auch bei den Todesfällen sehe die Behörde noch keinen sicheren Rückgang. Ins gleiche Horn blies auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach, demzufolge sich die Bundesrepublik „noch nicht wirklich in sicheren Gewässern“ befinde.

Corona-Pandemie: Mutiert Omikron zu BA.2? Impfquote nach wie vor zu niedrig

Grund dafür ist die Befürchtung einer weiteren Mutation, etwa der wohl ansteckenderen Omikron-Untervariante BA.2. Aber auch die nach wie vor zu niedrige Impfquote der vulnerablen Personengruppen, speziell der Über-60-Jährigen. Wobei zur Wahrheit eben auch gehört, dass niemand in Deutschland gesicherte Daten über die exakte Impfquote besitzt - schlicht deshalb, weil viele Immunisierungen nicht erfasst wurden. Daher veröffentlicht das RKI stets eine Mindestimpfquote.

Immerhin brachte Lauterbach gute Nachrichten für mRNA-Impfstoff-Muffel mit. Die erste Lieferung des mittlerweile EU-weit zugelassenen Novavax-Vakzins sei für Anfang kommender Woche geplant. „Wir erwarten am Montag 1,4 Millionen Dosen des Novavax-Impfstoffes, in der Woche darauf nochmal eine Million, dann mit einer gewissen Verzögerung weitere Chargen“, skizzierte der SPD-Politiker den Zeitplan. Noch immer sollen offiziellen Angaben zufolge knapp 20 Millionen Deutsche nicht gegen Covid-19 geimpft sein.

Das Zauberwort in der aktuellen Corona-Phase: Deutschland setzt auf die Booster-Impfung. © Sina Schuldt/dpa

Corona-Regeln: FDP will keine „Freiheitseinschränkungen auf Vorrat“

Dieser immensen Zahl zum Trotz werden fast alle Einschränkungen in gut einem Monat auslaufen. Dies unterstützt vor allem einer der Koalitionspartner öffentlich. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte im „ARD Morgenmagazin“, es werde danach noch „Testungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen“ geben, zudem eine Maskenpflicht in Innenräumen, aber auch in Bussen und Bahnen.

„Aber wir brauchen keinen breiten Instrumentenkasten mehr“, stellte Dürr klar: „Sollte sich die Lage ändern, sind wir jederzeit handlungsfähig.“ Er warnte jedoch vor „Freiheitseinschränkungen auf Vorrat. Die Menschen wollen zur Normalität zurückkehren.“ (mg)