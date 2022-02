Corona-Inzidenz sinkt: Novavax in Deutschland gestartet - Lauterbach warnt vor neuer Welle

Von: Anna Lehmer

Die Corona-Inzidenz geht leicht zurück. Novavax-Impfstoff steht bereit. Der Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt vor weiteren Lockerungen. Der News-Ticker.

RKI meldet eine Inzidenz von 1253 am Samstagmorgen (Update vom 26. Februar, 8.32 Uhr).

Karl Lauterbach warnt vor einer neuen Welle im Herbst und dem „Freedom Day“ in Deutschland. (siehe Update vom 25. Februar, 10.44 Uhr)

Novavax-Impfstoff wird nun auch in deutschen Impfzentren angeboten (Update vom 26. Februar, 19.25 Uhr).

Unser News-Ticker zu Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 26. Februar, 19.25 Uhr: In Hamburg, Schleswig-Holstein und im Saarland sind die ersten Dosen des neuen Corona-Impfstoffs von Novavax verabreicht worden. Im Impfzentrum Saarbrücken waren für den ersten Tag 70 Termine vereinbart, wie Daniel Schappert vom Regionalverband sagte. Bis zum Nachmittag wurden nach seinen Angaben 50 Impfungen gesetzt. Es hätten vier Impfzentren im Saarland bei der Impfung am Samstag mit Novavax mitgemacht, schätzungsweise 250 Termine für Erstimpfungen sind bereits vergeben worden.

In Hamburg teilte die Gesundheitsbehörde mit, dass Novavax ab sofort bei den städtischen Impfangeboten gespritzt werde - nach Online-Terminvereinbarung oder im Rahmen der offenen Impfaktionen. Zunächst stünden rund 33.000 Impfstoffdosen zur Verfügung. In Schleswig-Holstein waren in den Impfstellen in Kiel, Lübeck, Neumünster, Itzehoe und Prisdorf nach Angaben des Gesundheitsministeriums ebenfalls Impfungen ohne Anmeldung möglich.

Die ersten Lieferungen des Präparats waren am Donnerstag bei der Bundeswehr im niedersächsischen Quakenbrück angekommen, am Freitag begann die Auslieferung an die Länder. Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich dafür ausgesprochen, das Vakzin zunächst vorrangig ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen anzubieten. In der Branche greift ab dem 15. März eine einrichtungsbezogene Impflicht.

Corona in Deutschland: Weiter mehr als 2.200 Patienten mit Corona auf den Intensivstationen

Update vom 26. Februar, 12.55 Uhr: Die Omikron-Welle in Deutschland lässt aktuell nach. Bei der Inzidenz gibt es in den Bundesländern massive Unterschiede. Sachsen-Anhalt weist mit 1.788,7 den höchsten Wert auf, gefolgt von Bayern (1.708,2) und Baden-Württemberg (1.444,2). In Hamburg ist die 7-Tage-Inzidenz mit 583,9 am niedrigsten.

Update vom 26. Februar, 10.59 Uhr: Auf den Intensivstationen in Deutschland liegen 2.228 Covid-19-Patienten. Davon müssen 1.025 künstlich beatmet werden. Das geht aus den Daten des DIVI-Intensivregisters am Samstag hervor. Die Zahl der Intensivpatienten pendelt seit Ende Januar auf diesem Niveau. Die Altersgruppe der über 60-Jährigen macht dabei den größten Anteil aus. Wie aus den DIVI-Daten hervorgeht, nimmt allerdings die Zahl der Patienten über 80 Jahre seit Anfang Februar deutlich zu (19,7 Prozent).

Fläschchen mit dem Impfstoff Nuvaxovid des Pharmaunternehmens Novavax. © Guido Kirchner/dpa

Corona: Inzidenz sinkt leicht

Update vom 26. Februar, 8.32 Uhr: Die bundesweite Corona-Inzidenz sinkt weiter auf 1253,3. Das geht aus den Daten des Covid-19-Dashboards am Samstagmorgen hervor (Vortag: 1259,5, Vorwoche: 1350,4). In den vergangenen 24 Stunden wurden 175.833 Corona-Neuinfektionen beim Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet (Vorwoche: 189.105). Die Dunkelziffer dürfte hier nach Ansicht von Experten allerdings viel höher liegen. 250 Todesfälle von Corona-Infizierten wurden zudem binnen 24 Stunden verzeichnet.

Novavax-Impfungen beginnen am Samstag in ersten Bundesländern

Update vom 26. Februar, 8 Uhr: Der Novavax-Impfstoff geht an den Start. In Hamburg, Schleswig-Holstein und im Saarland wird der neue Impfstofftyp in den Impfzentren angeboten. Beschäftigte im Gesundheitswesen haben Priorität. In der Branche greift ab dem 15. März eine einrichtungsbezogene Impfpflicht.

Corona-Kommission kritisiert Schwedens Sonderweg

Update vom 25. Februar, 16.38 Uhr: Die Corona-Kommission ist zum Entschluss gekommen, dass Schweden mit zu wenigen Maßnahmen und zu spät auf die Corona-Krise reagiert hat. Das Land hätte schon zu Pandemiebeginn im Februar und März 2020 härtere Maßnahmen ergreifen sollen, schrieb die Kommission in ihrem am Freitag veröffentlichten Abschlussbericht. Besonders der Schutz der Älteren habe in zu geringem Maße stattgefunden. Im Frühjahr 2020 hätten zeitweise die Sterblichkeitsraten in Schweden zu den höchsten in ganz Europa gezählt, so die Kommission. Zugleich betrachtete sie den Sonderweg Schwedens mit Ratschlägen und Empfehlungen, die die Menschen freiwillig befolgen sollten, als richtig. „Das bedeutete, dass die Bürger mehr von ihrer persönlichen Freiheit behalten haben als in vielen anderen Ländern.“

Bayern und Österreich gehen Seite an Seite gegen Long-Covid vor

Update vom 25. Februar, 15.35 Uhr: Bayern und Österreich wollen im Kampf gegen Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung gemeinsame Sache machen. Dies vereinbarten Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und sein österreichischer Amtskollege Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitag in Wien. „Ich bin überzeugt, dass wir gegenseitig voneinander viel lernen können. Wir setzen nicht nur auf interdisziplinäre, sondern auf internationale Zusammenarbeit. Ziel ist es, dass die Menschen eine gute Therapie finden - egal ob in Bayern oder Österreich“, sagte Holetschek. Das Virus würde nicht an den Landesgrenzen halt machen, auch betreffe Long-Covid österreichische und bayerische Patienten gleichermaßen.

Novavax-Impfstoff steht in den Startlöchern

Update vom 25. Februar, 14.54 Uhr: In Deutschland steht der Start der Corona-Impfungen mit dem Präparat von Novavax bevor. In mehreren Ländern wie Hamburg oder dem Saarland sind die Impfungen bereits von diesem Samstag an möglich, zum Teil auch ohne Termin, wie die Gesundheitsbehörden beider Länder am Freitag mitteilten. Nach Angaben der dpa soll in den meisten anderen Ländern die Novavax-Impfungen in der nächsten Woche beginnen.

Das Mittel mit dem Namen Nuvaxovid ist den Angaben zufolge für Menschen ab 18 Jahren zugelassen. Die Ständige Impfkommission empfehle zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen, hieß es. Das Präparat sei für eine Grundimmunisierung geeignet, aber bisher nicht für Auffrischungsimpfungen zugelassen.

Regierung streicht erneut zahlreiche Länder von Corona-Risikoliste

Update vom 25. Februar, 14:52 Uhr: Die Bundesregierung streicht an diesem Sonntag fast 40 Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete, darunter EU-Staaten wie unter anderen Italien, Polen und Belgien. Für Reisende, die aus Ländern kommen, die nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft werden, erleichtert sich die Rückkehr nach Deutschland. Neu als Hochrisikogebiete eingestuft wird kein Land.

Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach, RKI-Chef Lothar Wieler und KBV-Chef Andreas Gassen

Update vom 25. Februar, 10:58 Uhr: RKI-Chef Lothar Wieler weißt darauf hin, dass eine vierte Impfung – eine Auffrischungsimpfung – von der Ständigen Impfkommission für bestimmte Personengruppen empfohlen wird. Der Abstand zwischen den Impfungen sei dabei aber zu berücksichtigen. Frühestens drei Monate nach der ersten „Booster“-Impfung und mit einem mRNA-Impfstoff könne die vierte Dosis verabreicht werden. Auch für Mitarbeitende in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen sei die zweite Auffrischungsimpfung frühestens sechs Monate nach der ersten empfohlen. KBV-Chef Andreas Gassen betont, wie wichtig eine Impfung sei. Bürgertests sollten seiner Meinung nach überdacht werden, da diese Antigentests bei Omikron kaum funktionierten.

Update vom 25. Februar, 10:44 Uhr: Ein Ende der Pandemie in Deutschland ist für Karl Lauterbach (SPD) noch nicht in Sicht. Eindrücklich warnt er vor einem „Freedom Day“, an dem alle Corona-Restriktionen fallen würden. In den Niederlanden wurden bereits jegliche Schutzmaßnahmen fallen gelassen. Dass das auch in Deutschland bald durchgeführt werden könnte, ist für Lauterbach kaum vorstellbar. Er rief dazu auf, weiterhin vorsichtig zu sein. Es gebe „sehr hohe Fallzahlen, die wir vielleicht sogar unterschätzen“. Er appelliere deshalb an die Regierungschefs der Länder, bei Lockerungen auf keinen Fall über das bereits Beschlossene hinauszugehen. „Wir haben keinen Spielraum für die Beschleunigung der Öffnung“, sagte der Minister.

Der Höhepunkt der aktuellen Welle sei bereits erreicht worden, so Lauterbach. Die neue Subvariante von Omikron scheine zwar nicht schwerer zu verlaufen, aber ansteckender zu sein. In Deutschland mache die Omikron-Variante BA.2 derzeit etwa 16 bis 17 Prozent der Fälle aus. Wenn Deutschland nicht Vorsicht walten lasse, könnten die Fallzahlen wieder steigen. Lauterbach kündigt ein neues Infektionsschutzgesetz mit Blick auf den nächsten Herbst an. Er erwartet eine neue Welle.

Update vom 25. Februar, 10.33 Uhr: Mit Blick auf die Ukraine eröffnet Karl Lauterbach die Pressekonferenz. Den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilte der Gesundheitsminister scharf. Wladimir Putin gefährde Menschenleben in einer Zeit, „in der wir noch mitten

in der Corona-Pandemie sind“, so Lauterbach. „Die Welt hat wirklich Besseres zu tun, als sich mit den

Großmachtfantasien von Putin zu beschäftigen“, sagte er: „Wir müssen

den Klimawandel bekämpfen, wir müssen die Pandemie bekämpfen, wir

müssen neue Pandemien verhindern.“ Ein Angriff von Russland sei dementsprechend „„bestürzend,

narzisstisch und in keiner Weise akzeptabel“. Besonders die Kinder in der Ukraine täten ihm leid, da ihnen ein Teil ihrer Kindheit genommen werden würde.

Update vom 25. Februar, 10.00 Uhr: Deutschland hat die Omikron-Welle laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor einer Woche überwunden. Am heutigen Freitag geben Lauterbach und KBV-Chef Andreas Gassen eine Pressekonferenz in Berlin. Lauterbach äußerte sich im Vorfeld kritisch zu Lockerungen und setzt weiterhin auf die Impfpflicht. Andreas Gassen warnte vor Versorgungsengpässe aufgrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die ab dem 15. März eingeführt werden soll.

Corona in Deutschland: Inzidenz erneut gesunken

Erstmeldung vom 25. Februar: München - Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 210.743 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Die bundesweite Inzidenz sinkt damit auf 1259,5, am Vortag hatte der Wert bei 1265,0 gelegen. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es 220.048 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge 226 Todesfälle verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen registriert worden, 122.371 Menschen sind dabei im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

RKI: Hospitalisierungs-Inzidenz leicht gestiegen

Seit einigen Tagen scheint sich die Corona-Lage hierzulande etwas zu entspannen. Lockerungen sind für den 4. März geplant. Als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung oder Lockerung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder im November die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz festgelegt. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen. Laut den aktuellsten RKI-Angaben lag die Hospitalisierungs-Inzidenz am Donnerstag bundesweit bei 6,27. Eine Woche zuvor hatte sie 6,23 betragen.

Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Infektionen deutlich höher liegen dürfte. Viele würden nicht erkannt werden, da die Kapazitäten von Gesundheitsämtern begrenzt sind. Infektionen könnten nur noch eingeschränkt nachverfolgt werden. Weil sich einige Menschen mehrfach ansteckten, lässt sich aus dieser Zahl nicht ermitteln, wie viele Menschen das Virus nachweislich schon in sich trugen.

Corona-Krisenstableiter Breuer verschiebt Impfziel auf April

General Carsten Breuer, Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, hat das ursprünglich für Ende Januar anvisierte Impfziel von 30 Millionen weiteren Impfungen auf Anfang April verschoben. "Wenn der Impffortschritt so weiter geht wie derzeit, dann käme man hochgerechnet auf Anfang April, bis die nächsten 30 Millionen Impfungen geschafft sind", sagte Breuer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Freitag.

Das im Januar gesetzte Ziel sah vor, dass mindestens 80 Prozent der Bevölkerung mit mindestens einer Impfung versehen werden sollten. Dieser angepeilten Zahl ist die Bundesregierung in den vergangenen vier Wochen kaum näher gekommen. Nach den letzten verfügbaren Daten vom Mittwoch steht der Anteil derzeit bei 76,3 Prozent der Bevölkerung. Ende Januar waren es 75,8 Prozent gewesen.

Impfskepsis bremst Bundesregierung aus: Impfziel nicht erreicht

Vor Weihnachten seien an einem Tag etwa 1,6 Millionen Menschen geimpft worden, sagte Breuer. "Wenn wir diesen Schwung hätten aufrechterhalten könnten, hätte man das Ziel Ende Januar erreichen können." Die impfskeptischen Gruppen wolle der Krisenstab mit einer möglichst einheitlichen Informationskampagne erreichen. Um den engen Kontakt mit den Ländern zu halten, hat Breuer zusätzlich zum Ressortkrisenstab zwischen Bundesgesundheitsministerium und Bundesinnenministerium einen Bund-Länder-Krisenstab eingerichtet. Ein gemeinsames Lagebild werde "immer zum Mittwoch hergestellt", sagte Breuer der "FAZ".

Niederlande hebt Corona-Beschränkungen auf

Ab Freitag gelten in den Niederlanden fast keine Corona-Beschränkungen mehr. Der Corona-Gesundheitspass wird abgeschafft, mit dem die Niederländer bisher nachweisen mussten, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Abstands- und Maskenpflicht wird ebenfalls an den meisten Orten ausgesetzt, sie gilt nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahnhöfen und Flughäfen. Außerdem entfallen sämtliche Beschränkungen der Öffnungszeiten von Bars und Nachtclubs.

Die Einreiseverbote für mehrere Nicht-EU-Länder werden aufgehoben. Reisende aus EU-Ländern müssen jedoch weiterhin einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen. Immer wieder gab es in den Niederlanden gewaltsame Proteste gegen die Corona-Beschränkungen. Für Deutschland ist im Zuge eines Drei-Stufen-Plans der 20. März als der Tag geplant, an dem die meisten Corona-Restriktionen entfallen sollen, berichtet die afp.

Novavax in Deutschland angekommen: Auslieferung erfolgt am Freitag

Am Donnerstag sind die ersten Lieferungen des neuen Corona-Impfstoffes des Herstellers Novavaxin Deutschland angekommen. Die Bundeswehr im niedersächsischen Quakenbrück hat die Ware angenommen, die Verteilung des Impfstoffes ist für den heutigen Freitag anvisiert. Vorerst soll Novavax nur an die Impfzentren der Länder gehen und nicht speziell an Arztpraxen. Die erste Lieferung sollte 1,4 Millionen Dosen umfassen.

Vorrangig werden Beschäftigte im Gesundheitswesen mit dem Mittel versorgt. Mit dem neuen Impfstoff erhofft sich die Regierung, eine Alternative für die bisherigen mRNA-Impfstoffe von Biontech* und Moderna* anbieten zu können. So könnten die Menschen geimpft werden, die skeptisch den bereits angebotenen Mittel entgegen stehen. Der Bund geht davon aus, dass in der kommenden Woche mit Impfungen begonnen werden kann. Termine und den genauen Einsatz legen die Länder fest. Laut Bundesgesundheitsministerium soll Deutschland im ersten Quartal rund vier Millionen Dosen von Novavax erhalten. Von April bis Juni sollen bis zu 30 Millionen weitere Dosen folgen, so die dpa. *Merkur.de ist ein Angebot der IPPEN.MEDIA