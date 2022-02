Coronavirus: RKI meldet über 200.000 Neuinfektionen - Verteilung von Novavax startet heute

Von: Anna Lehmer

Eine Dosis des Novavax-Impfstoffs. © MIS/Imago Images

Das RKI meldet 210.743 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Verteilung von Novavax startet heute. Der News-Ticker.

RKI meldet 210.742 Neuinfektionen binnen eines Tages, die bundesweite Inzidenz ist erneut gesunken.

Corona-Krisenstabsleiter Breuer verschiebt das Impfziel auf April

Die Auslieferung des Impfstoffes Novavax beginnt heute.

München - Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 210.743 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Die bundesweite Inzidenz sinkt damit auf 1259,5, am Vortag hatte der Wert bei 1265,0 gelegen. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es 220.048 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge 226 Todesfälle verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen registriert worden, 122.371 Menschen sind dabei im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Coronavirus in Deutschland: Hospitalisierungs-Inzidenz leicht gestiegen

Als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung oder Lockerung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder im November die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz festgelegt. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen. Laut den aktuellsten RKI-Angaben lag die Hospitalisierungs-Inzidenz am Donnerstag bundesweit bei 6,27. Eine Woche zuvor hatte sie 6,23 betragen.

Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Infektionen deutlich höher liegen dürfte. Viele würden nicht erkannt werden, da die Kapazitäten von Gesundheitsämtern begrenzt sind. Infektionen könnten nur noch eingeschränkt nachverfolgt werden. Weil sich einige Menschen mehrfach ansteckten, lässt sich aus dieser Zahl nicht ermitteln, wie viele Menschen das Virus nachweislich schon in sich trugen.

Corona-Krisenstableiter Breuer verschiebt Impfziel auf April

General Carsten Breuer, Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, hat das ursprünglich für Ende Januar anvisierte Impfziel von 30 Millionen weiteren Impfungen auf Anfang April verschoben. "Wenn der Impffortschritt so weiter geht wie derzeit, dann käme man hochgerechnet auf Anfang April, bis die nächsten 30 Millionen Impfungen geschafft sind", sagte Breuer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Freitag.

Das im Januar gesetzte Ziel sah vor, dass mindestens 80 Prozent der Bevölkerung mit mindestens einer Impfung versehen werden sollten. Dieser angepeilten Zahl ist die Bundesregierung in den vergangenen vier Wochen kaum näher gekommen. Nach den letzten verfügbaren Daten vom Mittwoch steht der Anteil derzeit bei 76,3 Prozent der Bevölkerung. Ende Januar waren es 75,8 Prozent gewesen.

Impfskepsis bremst Bundesregierung aus: Impfziel nicht erreicht

Vor Weihnachten seien an einem Tag etwa 1,6 Millionen Menschen geimpft worden, sagte Breuer. "Wenn wir diesen Schwung hätten aufrechterhalten könnten, hätte man das Ziel Ende Januar erreichen können." Die impfskeptischen Gruppen wolle der Krisenstab mit einer möglichst einheitlichen Informationskampagne erreichen. Um den engen Kontakt mit den Ländern zu halten, hat Breuer zusätzlich zum Ressortkrisenstab zwischen Bundesgesundheitsministerium und Bundesinnenministerium einen Bund-Länder-Krisenstab eingerichtet. Ein gemeinsames Lagebild werde "immer zum Mittwoch hergestellt", sagte Breuer der "FAZ".

Niederlande hebt Corona-Beschränkungen auf

Ab Freitag gelten in den Niederlanden fast keine Corona-Beschränkungen mehr. Der Corona-Gesundheitspass wird abgeschafft, mit dem die Niederländer bisher nachweisen mussten, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Abstands- und Maskenpflicht wird ebenfalls an den meisten Orten ausgesetzt, sie gilt nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahnhöfen und Flughäfen. Außerdem entfallen sämtliche Beschränkungen der Öffnungszeiten von Bars und Nachtclubs.

Die Einreiseverbote für mehrere Nicht-EU-Länder werden aufgehoben. Reisende aus EU-Ländern müssen jedoch weiterhin einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen. In den Niederlanden hatte es wiederholt gewaltsame Proteste gegen die Corona-Restriktionen gegeben. Andere europäische Länder haben ebenfalls weitgehende Lockerungen angekündigt oder umgesetzt. In Deutschland sollen im Zuge eines Drei-Stufen-Plans am 20. März die allermeisten Corona-Restriktionen entfallen, berichtet die afp.

Novavax in Deutschland angekommen: Auslieferung erfolgt am Freitag

Am Donnerstag sind die ersten Lieferungen des neuen Corona-Impfstoffes des Herstellers Novavaxin Deutschland angekommen. Die Bundeswehr im niedersächsischen Quakenbrück hat die Ware angenommen. Die Verteilung des Impfstoffes ist für den heutigen Freitag anvisiert. Vorerst soll Novavax nur an die Länder gehen und nicht speziell an Arztpraxen. Die erste Lieferung sollte 1,4 Millionen Dosen umfassen.

Vorrangig werden Beschäftigte im Gesundheitswesen mit dem Mittel versorgt. Mit dem neuen Impfstoff erhofft sich die Regierung, eine Alternative für die bisherigen mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna anbieten zu können. So könnten die Menschen geimpft werden, die skeptisch den bereits angebotenen Mittel entgegen stehen. Der Bund geht davon aus, dass in der kommenden Woche mit Impfungen begonnen werden kann. Termine und den genauen Einsatz legen die Länder fest. Laut Bundesgesundheitsministerium soll Deutschland im ersten Quartal rund vier Millionen Dosen von Novavax erhalten. Von April bis Juni sollen bis zu 30 Millionen weitere Dosen folgen, so die dpa.