Mädchen (15) leidet an lebensbedrohlichen Beschwerden: Fall deckt seltene Corona-Folgeerkrankung auf

Von: Martina Lippl

Ein dramatischer Fall deckt seltene Corona-Folgeerkrankung auf. (Symbolfoto) © AndreyPopov/imago

Zwei Wochen lag ihre leichte Corona-Infektion zurück. Plötzlich entwickelt eine 15-Jährige lebensbedrohliche Symptome. Die Patientin war ein Jahr in Behandlung.

Boston – Das Coronavirus ist tückisch. Eine Infektion kann sogar Folgen an Gehirn und Nieren hinterlassen – Stichwort Long Covid. In den USA ist ein Mädchen nach Corona plötzlich mit Atemnot in die Notaufnahme eingeliefert worden. Die 15-Jährige musste notoperiert werden. Erst nach unzähligen Test stellte sich heraus: Sie litt unter einer seltenen Corona-Folgeerkrankung – einer Stimmbandlähmung.

Mädchen (15) erkrankt an Corona – und leidet unter seltener Folgeerkrankung

Den dramatischen Fall der jungen Patientin beschreibt ein Forscher-Team in einer aktuellen Studie im Fachblatt Pediatrics. Die 15-Jährige war demnach vor Covid gesund gewesen. Dann stellte eine Corona-Infektion das Leben des Mädchens auf den Kopf.

Das Virus hatte Nerven in Mitleidenschaft gezogen und ihre Stimmbänder beidseitig gelähmt. Sie konnte nicht mehr richtig atmen. Es war offenbar eine Odyssee, bis fest stand, was hinter ihren Beschwerden steckte. Ein Jahr war das Mädchen in Behandlung.

Mögliche neurologische Komplikationen nach einer Corona-Infektion bei Kindern, wie Kopfschmerzen, Krampfanfälle sowie Schlaganfälle sind bekannt. Doch es kann auch zu auch neuropathische Folgeerkrankungen bei Kindern und Teenagern kommen, wie die wissenschaftliche Arbeit jetzt zeigt.

Neuropathien bei Sars-CoV-2-Infektionen

Zwar seien Neuropathien bekannte Folgen von Virusinfektionen, die auch nach Infektionen von Sars-CoV-2 auftreten. Der Fall der 15-Jährigen legt jedoch nahe, dass die Stimmbandlähmung eine zusätzliche neuropathische Folgeerscheinung des Virus sein könnte, so die Studienautorinnen und -autoren. Stimmbandlähmungen seien bei Erwachsenen nach einer Covid-Diagnose beobachtet, aber bei so jungen Menschen bisher noch nicht festgestellt worden.

Neuropathische Corona-Folgeerkrankungen sind selten – aktueller Fall zeigt mögliche Komplikationen

„Eine Stimmbandpathologie sollte bei der Erstellung einer Differenzialdiagnose für Kinder mit Stimm-, Schluck- oder Atembeschwerden nach einer SARS-CoV-2-Infektion eine wichtige Rolle spielen“, fordern die Forschenden. Spätestens dann, wenn bei jungen Patientinnen und Patienten nach einer Corona-Erkrankung Stimm-, Schluck- oder Atembeschwerden auftreten.

Spätfolgen nach milden Corona-Verlauf: 15-Jährige entwickelt lebensbedrohliche Beschwerden

Zurück zum Fall des 15-jährigen Mädchens. Bei der Jugendlichen traten nach einer Corona-Infektion Symptome wie Verstopfung, Fieber und Müdigkeit auf, berichtet das Forschungsteam in der Studiendokumentation. Ein Antigentest zu Hause fiel positiv aus. Die Beschwerden klangen dann nach fünf Tagen ab. Kurzatmigkeit und Atemnot machten sich demnach besonders bei Aktivität neun Tage nach dem positiven Corona-Test bemerkbar. Nach weiteren vier Tagen ging es der 15-Jährigen schlechter: Das Mädchen wurde mit Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert. Die Corona-Infektion lag zu dem Zeitpunkt zwei Wochen zurück. Der Corona-Test war negativ.

Neuropathie Eine periphere Neuropathie ist laut Definition eine Störung eines oder mehrerer peripherer Nerven (des Teils eines Nerven, der distal von Wurzel und Plexus liegt). Quelle: MSD Manual

Die Kehlkopfuntersuchung ergab anfangs eine paradoxe Stimmlippenbewegung (PVFM). Das Mädchen wurde zur ambulanten Logopädie überwiesen und klassisch behandelt. Der Zustand der Patientin besserte sich jedoch nicht. Im Gegenteil: zu Atemproblemen, waren Schwäche, Taubheits- und Kribbelgefühle sowie eine Gangunsicherheit hinzugekommen. Erst ein Luftröhrenschnitt (Tracheotomie) – ein operativer chirurgischer Eingriff – führte zur Erleichterung.

Langwierige Diagnose

Laut der Studiendokumentation wurden bei der Patientin zahlreiche Untersuchungen und verschiedenste Tests durchgeführt, um andere Ursachen für die Stimmlippenlähmung auszuschließen. Auch MRTs des Gehirns und der Wirbelsäule seien unauffällig gewesen. 13 Monate lang war die 15-Jährige auf eine Tracheotomie angewiesen.

Long Covid ist kein neuartiges Phänomen. Auch von anderen Virusinfekten erholen sich einige Patientinnen und Patienten erst nach langer Zeit. Eine Studie zeigt die Unterschiede.(ml)