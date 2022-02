„Epidemiologisch undenkbar, dass ...“: Lauterbach erwartet neue Corona-Mutationen - Inzidenz auf Höchstwert

Klinik-Inzidenz sinkt

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Momir Takac schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Gesundheitsminister Lauterbach rechnet fest mit neuen Mutationen des Coronavirus. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen Höchstwert. Corona-News im Ticker.

Karl Lauterbach erwartet, dass sich neue Mutationen des Coronavirus entwickeln. „Im Moment hat das Virus die besten Bedingungen, sich weiterzuentwickeln. Dass bei diesen hohen Infektionszahlen keine Mutationen entstehen, ist epidemiologisch undenkbar“, sagte der Bundesgesundheitsminister dem Stern.

„Wir können nur hoffen, dass die neuen harmloser sind“, ergänzte Lauterbach, der selbst Epidemiologe ist. Zuvor hatte bereits der Virologe Christian Drosten vor einer Super-Variante aus Delta und Omikron gewarnt. Trotz seiner Mutmaßung blickt Lauterbach optimistisch in die Zukunft. „Wir werden einen Super-Sommer haben, wie im letzten Jahr auch“, sagte der SPD-Politiker dem Magazin weiter. Heute äußern sich Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler zur aktuellen Corona-Lage.

Corona-Inzidenz auf neuem Höchstwert - Hospitalisierungsrate sinkt

Die Corona-Zahlen entwickeln sich aktuell jedoch noch nicht positiv. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag auf den neuen Höchstwert von 1441. Am Montag hatte sie bei 1426 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland ermittelten dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 169.571 Neuinfektionen mit dem Coronavirus - nach 95.267 am Montag und 162.613 am Dienstag vergangener Woche.

Immerhin sank die Hospitalisierungsrate in Deutschland. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 5,41 an. Am Sonntag hatte sie bei 5,63 gelegen.

Rubriklistenbild: © Kay Nietfeld/dpa