„Einzigartige Konstellation“: Forscher finden neue Corona-Mutationen im Abwasser - Tiere als Überträger?

Von: Franziska Schwarz

Im Abwasser von New York City (Symbolbild) wurden neue Corona-Varianten nachgewiesen. © Xinhua/Shen Hong/Imago

Auch in der Kanalisation wird dem Erreger nachgegangen. Neue Befunde aus New York sorgen jetzt nicht für Alarm, aber doch für erhöhte Aufmerksamkeit.

New York City - Nicht nur die Stadt München untersucht das Abwasser auf die Omikron-Variante. Viele Städte weltweit verfolgen so das vom Menschen ausgeschiedene Corona-Virus für mögliche neue Erkenntnisse. Auch in den USA. Forscher in New York City bereiten jetzt Mutationen Sorge, die gegen bestimmte Impfstoffe resistent werden könnten.

„Wir sind auf Virus-Fragmente gestoßen, die eine einzigartige Konstellation von Mutationen aufweisen“, zitiert „Tagesschau“-Korrespondentin Anja Passenheim den Virologen John Dennehy in einem Bericht vom 9. Februar. Diese Struktur sei noch nirgends weltweit gesehen worden.

Seit gut einem Jahr untersuchen Dennehy und sein Team von der City University of New York die Corona-Spuren in der Kanalisation. „Die Daten geben uns Anhaltspunkte, wie sich Omikron verbreitet“, twitterte die Uni jüngst:

New York City: Forscher untersuchen Corona-Partikel in Abwasser

Kann man sich also über das Abwasser anstecken? Die Mikrobiologin Monica Trujillo beschwichtigt laut dem Bericht: „Es gibt überhaupt keinen Beweis dafür, dass die Virus-Partikel, die wir aus dem Abwasser isoliert haben, in irgendeiner Form infektiös sind.“ Sie seien bislang in noch keinem getesteten Patienten nachgewiesen worden, sagte Michael Lanza, ein Sprecher der Stadt, zu dem Thema der New York Times.

Dennoch horcht das Team auf. Die unbekannte neue Variante teile einige Mutationen mit Omikron. Die Forscher schließen nicht aus, dass die jetzt entdeckten Corona-Mutationen in Zukunft fähig sein könnten, menschliche Immunisierungen zu umgehen.

Neue Corona-Mutationen in NYCs: Hunde und Katzen wohl keine Überträger

„Wir haben Mutationen entdeckt, die Resistenzen gegen Antikörper oder bestimmte Impfstoffe entwickelt haben“, sagte Trujillo. Die bisherigen Befunde deuteten jedoch noch nicht darauf hin.

Obwohl das Forscherteam 5000 Abwasserproben weltweit untersuchte, fand sie die neue Mutation nur im New Yorker Abwasser, und auch hier nur in einigen Stadtteilen, berichtet die „Tagesschau“. Die New York Times schreibt hingegen, Forscher hätten auch in einer Kanalisation im US-Bundesstaat Kalifornien ähnliche Mutationen gefunden.

Die Wissenschaflter tippen aktuell auf Tiere als Überträger. Katzen und Hunde schlössen sie zur Zeit aber aus.