Corona-Chaos: Lauterbach verliert massiv an Rückhalt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war mit Vorschusslorbeeren sein Amt angetreten. © imago

Einmal hü, dann hott in der Corona-Politik - Gesundheitsminister Karl Lauterbach muss Federn lassen. In Umfragen stürzt der SPD-Politiker ab. Alle Infos in unserem Corona-News-Ticker.

Lauterbach verliert an Rückhalt in der Bevölkerung: Umfragewerte zeigen eindeutiges Bild.

Corona in Deutschland: Inzidenz laut RKI jetzt bei 1.098.

Dieser News-Ticker zur Corona-Lage in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin – Karl Lauterbach hat wohl eine schlechte Woche hinter sich. Die Corona-Impfpflicht ist gescheitert und bei der Isolations-Pflicht gab es vom SPD-Politiker ein schönes Hin und Her. Das hat Spuren hinterlassen. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat stark an Zuspruch in der Bevölkerung verloren.

Lauterbach: Mehrheit mit Corona-Politik unzufrieden

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild am Sonntag sind 55 Prozent der Menschen in Deutschland mit Lauterbachs Arbeit unzufrieden. Nur 36 Prozent sind zufrieden.

Beim Antritt der Ampel-Regierung im Dezember hatten demnach noch 53 Prozent erwartet, dass Lauterbach ein guter Minister wird. 26 Prozent dachten, er würde seinen Minister-Job schlecht machen.

Die Ablehnung der Impfpflicht ab 60 Jahren durch den Bundestag finden laut der Insa-Umfrage 47 Prozent der Befragten richtig, 46 Prozent halten die Entscheidung für falsch. Die Umfrage hatte Insa am Freitag 1003 Menschen befragt.

Im Bundestag war am Donnerstag ein Gesetzentwurf für eine Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren gescheitert, den auch Lauterbach unterstützt hatte. Am Mittwoch war der Gesundheitsminister von dem Vorhaben abgerückt, Corona-Infizierten künftig nur noch eine Empfehlung zur häuslichen Isolation zu geben. Damit gilt weiter eine Isolations-Pflicht.

Corona in Deutschland: RKI meldet Inzidenz von 1.098

Die Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt weiter. Der Wert liegt jetzt bei 1.098, teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen mit. Binnen eines Tages wurden demnach 55.471 Corona-Neuinfektionen und 36 weitere Todesfälle verzeichnet.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich 22.647.197 Menschen nachweislich mit Corona infiziert.

Bislang starben 131.715 Menschen in Verbindung mit Sars-CoV-2.

