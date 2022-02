Coronavirus: Maske, Impfungen und steigende Temperaturen - so normal könnte der Sommer werden

Von: Yasina Hipp

Experten zufolge könnte der diesjährige Sommer weitestgehend normal verlaufen. © picture alliance/dpa/Markus Scholz

Die Politik kündigte weitreichende Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen in den kommenden Wochen an. Der Sommer könnte also fast normal verlaufen - das meinen Experten dazu.

Berlin - Nach zwei Jahren Corona-Pandemie, scheint nun endlich ein Ende in Sicht. Am 20. März fallen deutschlandweit fast alle der momentan noch gültigen Schutzmaßnahmen*. Vor allem für Geimpfte und Genesene könnte das Leben ab dem 20. März wieder nahezu normal werden. Einzig das Maskentragen bleibt bestehen. Mit Blick Richtung Sommer könnten die Regeln sogar noch lockerer werden, auch für Ungeimpfte. In den Sommermonaten könnten also wieder Feste, Partys, Konzerte und Festivals möglich sein. Aber: Was sagen die Experten dazu? Wird es ein Sommer, ähnlich wie vor der Pandemie?

Coronavirus: Ungeimpfte Menschen verzögern das Ende der Pandemie

Aus Sicht des Virologen Klaus Stöhr ist die Pandemie dann beendet, wenn die Auswirkungen einer Corona-Infektion* beispielsweise denen einer Grippe gleichen würden. Bei vielen geimpften Personen ist dies schon so. Ungeimpfte gefährden seiner Ansicht nach vor allem vorerkrankte und ältere Menschen, so dass sie sich immer noch anstecken und schwer erkranken können. Auch der Berliner Virologe Christian Drosten* meinte bereits im Januar, dass Ungeimpfte das Ende der Pandemie in Deutschland hinauszögern würden.

Coronavirus: Hohe Impfquote und wärmeres Wetter für einen guten Sommer

Im Hinblick auf den Sommer setzen die Wissenschaftler auf steigende Temperaturen und eine steigende Impfquote. Fred Zepp, Mitglied der Ständigen Impfkommission (StiKo)*, sagte im ZDF dazu: „Zum anderen werden wir dann hoffentlich mehr als 85 bis 90 Prozent der Menschen geimpft haben. Jeder Geimpfte hat damit in jedem Fall eine Teilimmunität, die hilft, eine anschließende Infektion mit dem Wildvirus besser zu überstehen.“ Derzeit liegt die Impfquote der zweifach Geimpften bei rund 75 Prozent (Stand: 18. Februar 2022).

Der Berliner Infektiologie Leif Erik Sander sagte bereits im Januar gegenüber dem Spiegel: „Ich erwarte im Sommer deutliche Entspannung – und mit guter Vorbereitung auch einen deutlich besseren Herbst.“ Auch er setzt dabei auf eine hohe Impfquote und angepasste Impfstoffe.

Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) gibt sich in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung deutlich optimistischer als die Wissenschaftler: „Ich bin ganz sicher, dass wir einen sehr, sehr freien Sommer erleben werden. Der Herbst wird bestimmt noch mal anstrengender, ich glaube aber, er wird weniger schwierig als der jetzige.“

Coronavirus: Eine Maßnahme könnte erhalten bleiben

Viele Experten sind sich aber vor allem über eine Maßnahme einig: die Maskenpflicht. Das Tragen von medizinischen Masken erachten unter anderem die Epidemiologen Hajo Zeeb, Timo Ulrichs und der Immunologe Carsten Watzl weiterhin für sinnvoll. Virologe Hendrik Streeck setzt sich hingegen für einen „Sommer- und Winter-Modus“* ein. Im Sommer könnte dann, seiner Ansicht nach, sogar auf die Maske verzichtet werden, im Winter müsse sie dann wieder getragen werden.

Experten aus Großbritannien blicken bereits auch auf den kommenden Herbst und Winter. Sie stellten vier Szenarien* auf, die auch für Deutschland interessant sein könnten. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA