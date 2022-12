Corona-Hammer in Österreich: Erste Schule führt Maskenpflicht wieder ein

Von: Martina Lippl

Teilen

Eine Maske liegt während des Unterrichts auf einem Federmäppchen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

In Österreich greift eine Volksschule jetzt wegen Corona zu drastischen Maßnahmen. Laut Medienbericht müssen alle Kinder wieder Maske tragen und sich testen lassen.

Wien – Im Augenblick scheint die Corona-Lage in Österreich nach Ansicht von Experten recht stabil. Eine Corona-Winterwelle bliebt bisher aus. Daten aus dem Abwasser deuten auf eine Stagnation des Infektionsgeschehens hin, teilt das österreichische Covid-Prognose-Konsortium in seinem aktuellen Bericht (20. Dezember) mit. In Schulen ist es jedoch zuletzt immer wieder zu Corona-Ausbrüchen gekommen, berichtet oe24.at. Jetzt gibt es offenbar einen besonders drastischen Fall: Eine Volksschule in Wien-Liesing führt demnach die Masken- und Testpflicht wieder ein.

Österreich: Schule greift wegen Corona durch – Schüler dürfen nur mit Test am Unterricht teilnehmen

Die Schule zieht in Sachen Corona vor dem Start in die Winterferien (ab 24. Dezember) die Reißleine. In einem Brief seien die Eltern über die Maßnahmen informiert worden. Beim „Weihnachtsingen“ sei eine Corona-positive Person dabei gewesen, dann habe es auch einen weiteren Fall in einer Sammelgruppe des Frühdienstes gegeben. Jetzt gelte für alle Kinder und Erwachsene im gesamten Schulhaus eine Maskenpflicht. Weiter soll bei allen Schülern am 21. und 23. Dezember ein Antigentest durchgeführt werden. Falls kein Einverständnis vorliege, müsse ein Testergebnis einer befugten Stelle vorgewiesen werden. Ohne Test darf ein Kind nicht am Unterricht teilnehmen, heißt es. Das Vorgehen sei mit der Bildungsbehörden abgesprochen worden.

Aktuelle Corona-Lage in Österreich

In Österreich liegt die 7-Tage-Inzidenz landesweit bei 377,8 und in Wien bei 597,7 (zum Vergleich: In Deutschland gibt das RKI den Wert mit 250,7 an). In Wien besteht weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Apotheken. Die Maßnahme wird wohl auch noch länger bestehen bleiben. In der österreichischen Hauptstadt schnellen die Grippefälle in die Höhe, berichtet das ORF. Es seien Rekordwerte, bei den seit 2009 erhobenen Daten. (ml)