Läutet die Omikron-Welle das Ende von Corona ein? Experten bezweifeln das.

Berlin - Derzeit schießen die Infektionszahlen durch die neue Omikron-Variante in die Höhe. Dennoch sehen einige Experten, darunter der Virologe Klaus Stöhr, das Ende der Pandemie kommen. Andere Experten hingegen bezweifeln dieses Szenario. Ihrer Meinung nach könnte die Delta-Variante zurückkehren.

Was kommt nach Omikron? Virologin hält Delta-Rückkehr für möglich

Zuletzt machten Experten Hoffnung: Die Omikron-Variante könnte das Ende von Corona bedeuten. Demzufolge würde nach Omikron ein endemischer Zustand herrschen, in dem Corona zwar weiterhin präsent ist, jedoch nicht mehr so gefährlich für die Gesamtbevölkerung wäre.

Nun äußerten Experten Zweifel an dieser Theorie, die Hoffnung auf ein baldiges Pandemie-Ende machte. Es sei absolut möglich, dass nach dem Abflachen der aktuellen Welle Delta zurückkommt, sagte Ulrike Protzer, Leiterin des Instituts für Virologie an der TU München, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Delta-Rückkehr: Einmalige Infektion sorgt nicht für dauerhafte Immunität

Wie hart eine solche neue Delta-Welle Ungeimpfte treffen würde, die von einer Omikron-Infektion genesen seien, könne man derzeit noch nicht genau sagen, so die Virologin. Aber von anderen Viren aus der Corona-Familie sei bekannt, dass eine einmalige Infektion nicht für dauerhafte Immunität ausreiche. Impfungen seien nach wie vor wichtig, da der Schutz nur neun Monate, maximal ein Jahr halte, so Protzer.

Virologin erwägt vierte Impfdosis gegen neue Varianten

Die Immunität nach einer Infektion mit Omikron sei wohl weniger gut, als nach einer Delta-Infektion. Jedoch könne das Immunsystem mit den neuen Varianten, die nach Omikron kommen könnten, gut umgehen - sofern man geimpft ist und vielleicht zusätzlich eine Infektion hatte, so Protzer gegenüber den Funke-Zeitungen. Bei Risikogruppen sollte in jedem Fall erwogen werden, ob im Herbst eine vierte Impfdosis nötig sei.

Coronavirus: Es braucht einen ähnlichen Umgang wie mit der Grippe

Ähnlich wie Protzer ist auch Gérard Krause skeptisch. Krause ist Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Er teilt die Euphorie nicht, dass Omikron uns jetzt in die Endemie führt, sagte er gegenüber Funke. Die Frage, wann die Pandemie vorbei sein wird, sei eine Frage nach dem Umgang mit dem Erreger. Über die Fragen: Wie viele Erkrankungen sind wir bereit zu akzeptieren, wie viele können wir verhindern und um welchen Preis, müsse es eine gesellschaftliche Verständigung geben.

Orientieren könne man sich Krause zufolge am Umgang mit der Grippe. Mit ihr hätten wir uns offensichtlich arrangiert, so Krause zu den Funke-Zeitungen. Genau so könnten wir uns auch mit Covid arrangieren. Denn: Die Verluste einer mittleren Influenza-Saison seien wir als Gesellschaft offenbar bereit hinzunehmen.

