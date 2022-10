Corona-Regeln im Supermarkt und im Discounter - das gilt aktuell

Von: Ines Baur

Noch baumelt die FFP2-Maske im Einkaufswagen, statt auf Nase und Mund. Das kann sich je nach Einschätzung der jeweiligen Landesregierung ändern. © IMAGO/Rolf Poss

Steigende Inzidenzen könnten eine Maskenpflicht in Innenräumen bald wieder nötig machen. Das wäre dann auch Thema für Supermärkte und Discounter. Doch was gilt aktuell?

München - Bis jetzt ist es jedem selbst überlassen, das Maskentragen im Supermarkt oder Discounter. Die Maskenpflicht gilt derzeit unter anderem im ÖPNV, in Arztpraxen und vulnerablen Einrichtungen wie Kliniken. Das könnte sich ob steigender Inzidenzen aber bald ändern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appellierte bereits via Twitter nach zwei Wochen Oktoberfest: „Hier ist kein Platz für Schadenfreude. Aber das Oktoberfest erinnert uns: Schreien und rufen im Innenraum maximiert Aerosolübertragung von Corona.“ Im Winter könne das ein großes Problem werden. Lauterbach rechne fest damit, dass man an der Maskenpflicht im Innenraum nicht vorbeikommen wird.

Maskenpflicht auch bald wieder im Supermarkt?

Der Bundesgesundheitsminister ist demnach eher für das Tragen von Masken im Supermarkt. Die Kundschaft kann bisher selbst entscheiden, ob sie Mund und Nase bedeckt oder nicht. Doch was sagen eigentlich die Supermärkte selbst dazu?

Aldi, Rewe, Edeka und die Schwarz-Gruppe, dazu gehören Lidl und Kaufland, erklären auf Nachfrage von Ruhr24, dass man sich an den Corona-Regeln orientiere, die in den jeweiligen Bundesländern gelten. Das bedeutet für die Kundschaft von Aldi & Co, dass erst einmal alles so bleibt, wie es ist. Maskentragen ist freiwillig. Rücksicht auf seine Mitmenschen nehmen und auf ausreichend Abstand sollte jeder selbst achten.

Ähnliches sagt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der hat sich gegen die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen ausgesprochen. „Da bin ich derzeit zurückhaltend. Jeder kann sich doch schützen, indem er freiwillig eine Maske aufzieht und sich impfen lässt“, sagte der CSU-Vorsitzende der Bild am Sonntag.

Maskenpflicht und andere Corona-Regelungen sind schnell umzusetzen

So heißt es, abwarten und Tee trinken. Die Supermärkte und Discounter beobachten die Entwicklungen genau, sie sind vorbereitet. Seit Pandemiebeginn sind Desinfektionsanlagen ohnehin in nahezu jedem Supermarkt aufgestellt. Plexiglas-Trennwände bei den meisten Kassen und Frischetheken wurden oft nicht abgebaut. Die mögliche Einführung von konsequenteren Corona-Schutzmaßnahmen - wie eben die Maskenpflicht - ist demnach schnell umsetzbar.

Auch Discounter Aldi Nord versichert laut echo24, man könne „durch die Erfahrungen aus den vergangenen zwei Jahren (...) diverse Maßnahmen kurzfristig umsetzen“. Entscheidet sich eine Landesregierung für eine Maskenpflicht, wird der Einkauf Im Lebensmittelhandel wohl wieder mit Maske stattfinden müssen.