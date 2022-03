Wieder deutlich weniger Corona-Infektionen in Deutschland - Bayern startet stufenweise Impfpflicht

Von: Kai Hartwig

Die Corona-Inzidenz sinkt in Deutschland. In Bayern startet die Umsetzung der Pflege-Impfplicht. Ein beliebtes Urlaubsland lockert fast alle Beschränkungen. Der News-Ticker.

Das RKI meldet am Dienstagmorgen (01. März) eine Corona-Inzidenz von 1213,0 (siehe Update vom 01. März, 09.29 Uhr).

Bayern startet die Umsetzung der Impfpflicht in der Pflege (siehe Update vom 01. März, 9.26 Uhr).

Das beliebte Urlaubsland Mallorca lockert fast alle Corona-Beschränkungen (siehe Update vom 01. März, 22.26 Uhr).

Dieser News-Ticker ist beendet. Die Fortsetzung ab dem 2. März 2022 finden Sie hier.

Corona: Beliebtes Urlaubsland Mallorca lockert fast alle Beschränkungen

Update vom 1. März, 22.27 Uhr: Reiseheimkehrer haben es bald leichter. Schon ab Donnerstag stehen Lockerungen an (siehe Update vom 1. März, 16.21 Uhr). Doch auch ein beliebtes, deutsches Urlaubsziel lockert nun. Mallorca hat die meisten der noch geltenden Corona-Einschränkungen aufgehoben. Dies ging aus einer am Dienstag im Amtsblatt der Balearen-Insel veröffentlichten Anordnung hervor. Nur die weiterhin in ganz Spanien geltende Maskenpflicht in Innenräumen sowie das Rauchverbot in den Außenbereichen von Gaststätten bleiben am beliebtesten ausländischen Urlaubsziel der Deutschen bestehen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug auf den Balearen zuletzt 170, nachdem dieser Wert vor einem Monat noch bei mehr als 1400 gelegen hatte. Zum Vergleich: Deutschland lag am Dienstag, 1. März, bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1213.

Virologe Drosten spricht über zukünftige Corona-Lage: „Keinen infektionsfreien Sommer“

Update vom 1. März, 21.25 Uhr: Die Inzidenzen in Deutschland sinken, doch wie wird der Sommer? Virologe Christian Drosten glaubt, dass man sich auch in den warmen Monaten mit der Omikron-Variante des Virus wird anstecken können. Das sagte der Professor an der Charité im Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. Der Impffortschritt sei nicht ausreichend und die Infektionstätigkeit durch Omikron weiter hoch. „Deshalb gehe ich davon aus, dass es keinen infektionsfreien Sommer geben wird“, so Drosten.

In Südafrika sei die Omikron-Welle mitten im Hochsommer beispielsweise stark gestiegen. Von einer „ungebändigten“ Welle geht Drosten nicht aus, aber „man wird sich auch im Sommer mit diesem Omikron-Virus anstecken können“. Entsprechend halte er es auch in den warmen Monaten für ratsam, in Innenräumen Masken zu tragen. Besonders das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen sei auf lange Sicht „die effizienteste Maßnahme überhaupt“. Weiter sieht Drosten eine weitere Winterwelle nach dem Sommer kommen - seiner Hoffnung nach ohne schwere Krankheitslast in der Bevölkerung, aber der Gefahr von Arbeitsausfällen im großen Stil.

Deutschland will internationale Corona-Impfquote von 70 Prozent erreichen

Update vom 01. März, 19.45 Uhr: Deutschland ist aktuell der zweitgrößte Geber bei der globalen Impf-Initiative. Die Budnesregierung plant mit weiteren 1,5 Milliarden US-Dollar für den internationalen Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das sei „durchaus zu verstehen als eine Einladung an andere, ebenfalls sich verstärkt zu beteiligen an der globalen Impfkampagne“, sagte Finanzminister Christian Lindner am Dienstag nach Gesprächen mit den G7-Finanzministern in Berlin. Deutschland werde seiner Verantwortung und Führungsrolle als G7-Präsidentschaft gerecht.

Weitere 224 Millionen Euro sollen Entwicklungsländern bei der Logistik helfen, „damit aus Impfstoff auch Impfungen werden“. Ziel ist eine globale Impfquote von 70 Prozent, von der man derzeit aber noch weit entfernt ist.

Corona-Regeln: Erleichterungen für Einreise schon ab Donnerstag

Update vom 01. März, 16.21 Uhr: Urlaubsrückkehrer können ab Donnerstag wieder leichter nach Deutschland einreisen. Die neuen Corona-Regeln sollen besonders den Familien mit Kindern zugutekommen, das sieht eine nun vom Bundeskabinett gebilligte neue Einreiseverordnung vor, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage der dpa mitteilte. Als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen bei der Einreise nach Deutschland sollen nur noch Länder eingestuft werden, in denen Virusvarianten mit „besorgniserregenderen Eigenschaften“ grassieren als die hier dominierende Omikron-Variante. Die Neuregelungen sollen bereits ab diesem Donnerstag greifen, wie das Ministerium bekannt gab.

Für Kinder unter 12 Jahren soll es möglich werden, sich nach Rückkehr aus Hochrisikogebieten direkt aus einer sonst anstehenden Quarantäne frei zu testen. Bisher gilt: Wer aus solchen Gebieten kommt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach Einreise mit einem negativen Test daraus befreien. Für Kinder unter 6 Jahren endet die Absonderung fünf Tage nach der Einreise automatisch - aber ohne Möglichkeit, sich früher frei zu testen, so die dpa.

Coronavirus: Trend zu weniger PCR-Tests setzt sich fort

Update vom 01. März, 12.36 Uhr: Die Lage in Deutschlands Laboren entspannt sich immer mehr, der Trend zu weniger PCR-Tests auf das Coronavirus setzt sich fort. Nach Verbandsangaben habe die Auslastung vergangene Woche im bundesweiten Durchschnitt bei 67 Prozent gelegen. Das sei „eine signifikante Entlastung“, teilte der Verband Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag mit. Die Angaben stammen von rund 180 Laboren und repräsentieren nach eigenen Angaben den Großteil des aktuellen Corona-Testgeschehens in Deutschland. Die Kapazitäten waren im Januar und Anfang Februar teils mit Werten von über 90 Prozent annähernd ausgeschöpft, berichtet die dpa.

Insgesamt sind laut ALM vorige Woche rund 1,8 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden - der mit Abstand niedrigste Wert seit Wochen. Die sinkenden Testzahlen werten die Labore jedoch nicht als sicheren Hinweis auf ein nachlassendes Infektionsgeschehen. Die Rate positiver Tests liege mit rund 45 Prozent unverändert hoch, hieß es. Das deutet auf eine hohe Zahl unerkannter Fälle hin, die auch nicht in die Statistik des Robert Koch-Instituts einfließen.

Berichten zufolge: Hongkong erwägt harten Corona-Lockdown

Update vom 01. März, 10.33 Uhr: Laut eines Medienberichts der „South China Morning Post“ erwägt die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong einen neuntägigen Lockdown. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine mit dem Vorgang vertraute Quelle. Wegen explodierender Corona-Zahlen werden demnach Einschränkungen ab Mitte März erwartet, wenn in der 7,5-Millionen-Einwohner-Metropole ein Massentest der gesamten Bevölkerung beginnen soll. Jeder Bewohner Hongkongs soll drei Mal getestet werden. Wie genau der Lockdown aussehen wird, ist der Quelle unbekannt. Es sollen Szenarien diskutiert werden, indem Supermärkte geöffnet sind, um Lebensmittel kaufen zu können.

Immer wieder wurden in den letzten Wochen in Hongkong neue Rekordwerte gemeldet. Täglich infizierten sich zuletzt mehrere Zehntausend, nachdem zwei Jahre weitgehend erfolgreich Vorbeugungen gegen das Virus getroffen wurden.

Novavax-Impfungen starten voraussichtlich am Mittwoch

Update vom 01. März, 10.28 Uhr: Die ersten Corona-Impfungen mit dem neuen Impfstoff von Novavax werden voraussichtlich an diesem Mittwoch in Bayern verabreicht. Die Impfzentren seien vorbereitet, die ersten Dosen des Impfstoffs sollten am Mittwoch dort ankommen, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Sie betonte: „Da die Liefermenge zunächst begrenzt ist, steht er als erstes all denjenigen zur Verfügung, die sich beruflich um die besonders vulnerablen Gruppen kümmern.“ Die Terminvergabe liege in der Verantwortung der Impfzentren.

Corona: RKI meldet nur leichten Rückgang der Infektionszahlen

Update vom 01. März, 09.29 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet erneut einen Rückgang der gemeldeten Infektionszahlen. Demnach haben sich binnen eines Tages 122.111 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, das sind 3.791 weniger als noch vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit auf 1213,0. Zum Vergleich: Am Vortag wurde der Wert mit 1238,2 angegeben. 235 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus, womit sich die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Todesfälle auf 122.937 erhöht.

Experten gehen von vielen Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten von Gesundheitsämtern und Testzentren, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem werden viele Infektionen nicht mehr mittels PCR-Test bestätigt - diese fließen damit nicht in offizielle Statistiken ein.

Bayern: Impfpflicht in der Pflege wird stufenweise umgesetzt

Update vom 01. März, 09.26 Uhr: Die Umsetzung der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitssektor startet in Bayern ab heute. Wer ab 16. März eine Stelle in der Pflege und Gesundheitswesen antritt, muss einen Corona-Immunitätsnachweis vorlegen, das sieht das bayerische Gesundheitsministerium vor. Auf ungeimpfte Kräfte komme ein „gestuftes Verwaltungsverfahren“ zu, lautet das Konzept für die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Freistaat. Minister Klaus Holetschek (CSU) setze dabei auf eine „pragmatische Umsetzung mit Augenmaß“.

Konkret bedeutet das, dass Einrichtungen die noch Ungeimpften und solche, die keinen gültigen

Genesenenstatus oder ein ärztliches Attest vorlegen können, melden müssen. Das Gesundheitsamt werde sie dann zu einer Impfberatung auffordern und anschließend zur Vorlage der gesetzlich festgelegten Nachweise. Bleibt dies weiterhin aus, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet, hieß es. Letzte Konsequenz sei ein Betretungsverbot, so Holetschek.

Der Minister betonte: „Hierbei wird im Einzelfall jeweils auch die Einrichtung angehört werden, um bei der Entscheidung den Aspekt der Versorgungssicherheit angemessen berücksichtigen zu können. Denn eine planbare Versorgung von Patienten und Bewohnern von Einrichtungen muss stets gewährleistet bleiben.“

Update vom 28. Februar, 20.24 Uhr: Nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten sind am Wochenende die ersten Impfdosen des Nuvaxovid-Impfstoffes in Hessen eingetroffen. Momentan stünden 4500 Dosen des proteinbasierten Impfstoffes zur Verfügung, insgesamt würden 105.000 Novavax-Dosen erwartet, sagte eine Sprecherin des Landkreises Groß-Gerau. Derzeit wird der Impfstoff in drei Impfstellen in Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen und Rüsselsheim angeboten, das Angebot soll aber noch ausgeweitet werden.

Der Impfstoff gilt als Hoffnungsträger, denn er könnte eine Alternative für Impfskeptiker darstellen. Diese stehen der mRNA-Technik, auf der etwa Moderna und Pfizer basieren, oftmals skeptisch gegenüber. Ein großer Ansturm auf den proteinbasierten sogenannten „Totimpfstoff“ konnte allerdings zunächst nicht beobachtet werden. Das Angebot richte sich vor allem an Angestellte in Pflegeberufen. In Hessen ist etwa jeder zehnte Beschäftigte in Pflegeberufen ungeimpft, wie aus Angaben des hessischen Sozialministeriums hervorgeht. Bis zum 15. März müssen Pflegekräfte und Angestellte in Gesundheitsberufen entweder einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können.

Corona-Impfquote in Deutschland nach wie vor unter 80 Prozent

Update vom 28. Februar, 14.05 Uhr: Die Corona-Impfquote liegt in Deutschland nach wie vor deutlich unter 80 Prozent. Laut Daten des Robert Koch-Instituts (Stand: 28. Februar, 10.07 Uhr) sind mittlerweile 75,4 Prozent der Bundesbürger (62,7 Millionen) grundimmunisiert. Dafür sind meist zwei Spritzen nötig. Insgesamt 56,9 Prozent (47,3 Millionen) haben bereits eine Auffrischungsimpfung, also den Booster, bekommen. Nur einmal geimpft sind 76,3 Prozent (63,4 Millionen).

Laut Impfdashboard sind 23,7 Prozent der Bevölkerung (19,7 Millionen Menschen) immer noch ungeimpft. Allerdings fallen hierunter auch 4,8 Prozent (vier Millionen) der Bundesbürger im Alter von vier Jahren oder jünger. Für sie ist bislang noch kein Impfstoff zugelassen.

Das RKI weist schon länger darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Das Institut geht von einer um bis zu fünf Prozent höheren Impfquote aus, als diese auf dem Dashboard angegeben ist.

Bei den Erstimpfungen kamen nach RKI-Datensatz (Stand: 28. Februar, 10.07 Uhr) am Sonntag (27. Februar) in ganz Deutschland nur etwa 1.000 Dosen hinzu. Insgesamt wurden demnach rund 12.000 Impfdosen verabreicht (Vorwoche: 26.800).

Corona in Deutschland: Baden-Württembergs Innenminister Strobl nach Infektion in Klinik

Update vom 28. Februar, 11.48 Uhr: Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl befindet sich wegen seiner Corona-Infektion im Krankenhaus. „Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl hat sich als Vorsichtsmaßnahme im Zusammenhang mit seiner Corona-Infektion ins Krankenhaus begeben“, gab ein Sprecher des Innenministeriums am Montag (28. Februar) bekannt. „Mit Blick auf die Wahrung seiner Privatsphäre bitten wir, von Nachfragen abzusehen.“

Vor einer Woche war die Corona-Infektion des baden-württembergischen CDU-Landeschefs durch einen PCR-Test bestätigt worden. Zunächst hieß es, Strobl habe lediglich milde Erkältungssymptome. Eine CDU-Sprecherin hatte damals betont, der Christdemokrat sei voll arbeitsfähig und gehe seinen Aufgaben aus dem Homeoffice nach.

Corona in Deutschland: Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle steigt

Erstmeldung vom 28. Februar, 10.11 Uhr: München – In Deutschland ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen (28. Februar) bei 1238,2 (Vortag: 1240,3). Eine Woche zuvor lag die bundesweite Inzidenz bei 1346,8 (Vormonat: 1073,0).

Dem RKI wurden durch die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 106.200 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr am 28. Februar wiedergeben (Vorwoche: 73.867).

Viele Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Grund dafür könnten unter anderem die begrenzten Kapazitäten von Gesundheitsämtern sein, zumeist werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Außerdem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion mit dem Coronavirus nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird. Diese Infektionen werden damit nicht Teil der offiziellen Statistiken.

Deutschlandweit wurden laut RKI binnen 24 Stunden 24 Todesfälle verzeichnet, vor einer Woche waren es 22 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 14.745.107 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag (28. Februar) mit 11.010.700 an. An oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Corona-Infektion sind 122.702 Menschen gestorben.

Der Corona-Impfstoff Nuvaxovid des Unternehmens Novavax steht einigen Bundesländern zur Verfügung. © Martin Schutt/dpa

Corona in Deutschland: Weitere Bundesländer bieten Novavax-Impfungen an

Unterdessen in weiteren Bundesländern Menschen mit dem neuen Corona-Impfstoff Nuvaxovid von Novavax immunisieren lassen. Ab Montag (28. Februar) wird das Vakzin auch in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Berlin und einem Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern angeboten.

Seit 26. Februar war der Novavax-Impfstoff bereits in Hamburg, Schleswig-Holstein, dem Saarland und Teilen von Nordrhein-Westfalen Impfwilligen bereitgestellt worden. Auch in den übrigen Bundesländern sollen im Wochenverlauf Impfungen mit dem Vakzin von Novavax möglich sein. (kh/dpa)