RKI meldet steigende Corona-Zahlen – Krankenhäuser mit Personalsorgen: „Von Entlastung kann keine Rede sein“

Von: Patrick Huljina

Berlin - Die Omikron-Welle rollt weiterhin über Deutschland hinweg. Auch am Mittwoch (23. März) meldete das Robert Koch-Institut (RKI) erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt derzeit bei 1734,2. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1733,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1607,1 (Vormonat: 1278,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 283.732 neue Infektionen mit dem Coronavirus.

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 329 Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die Hospitalisierungs-Inzidenz – die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – gab das RKI zuletzt am Dienstag mit 7,08 an (Montag: 7,36).

Corona: Personalsorgen in Krankenhäusern – „Von Entlastung kann absolut keine Rede sein“

Weil viele Mitarbeiter während der aktuellen Omikron-Welle krank sind oder sich isolieren, wird in einigen Krankenhäusern in Deutschland die Personaldecke dünn. „Die aktuelle Situation der Krankenhäuser ist vielleicht nicht mehr so angespannt wie beispielsweise im Dezember 2021, von einer Entlastung kann aber absolut keine Rede sein“, erklärte Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), der dpa.

Viele Operationen mussten Einwag zufolge in den vergangenen Monaten zum Teil mehrfach verschoben werden. „Die Kliniken versuchen, wo immer möglich, diese Patienten jetzt zu behandeln.“ In dieser Situation rücke der Zeitpunkt, zu dem die Krankenhäuser wieder in den Normalbetrieb übergehen können, in weite Ferne.

BaWü: Neuer Höchstwert bei Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen

Wegen des generellen Fachkräftemangels geht Einwag davon aus, dass schon in „normalen Zeiten“ 10 bis 15 Prozent der Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg faktisch nicht zur Verfügung stehen. „Hinzu kommen noch die Personalausfälle aufgrund von Krankmeldungen durch Omikron-Infektionen.“

In Baden-Württemberg nehme die Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen zu, erklärte Einwag. Mit 2110 Corona-Patienten sei ihm zufolge am Dienstag (22. März) ein neuer Höchstwert erreicht worden. „Diese Patientinnen und Patienten sind sehr aufwändig in der Behandlung und Pflege, denn egal, ob sie sich mit oder wegen Corona im Krankenhaus befinden, müssen sie genau beobachtet werden“, so der Experte. Die Patienten müssen isoliert werden und die Mitarbeiter umfangreiche persönliche Schutzausrüstung anlegen. (ph mit dpa)