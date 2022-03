„Karnevalseffekt“, Personalausfälle: Experten mit Corona-Kritik - Lage in Krankenhäusern immer schlechter

Von: Kai Hartwig

Am Dienstag wurden mehr als 220.000 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet. In den Krankenhäusern ist die Lage wegen vieler Personalausfälle kritisch. Der News-Ticker.

Corona-Pandemie in Deutschland : Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt (siehe Update vom 22. März, 6.27 Uhr).

: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt (siehe Update vom 22. März, 6.27 Uhr). Der Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann (Die Grünen), hält es für unsicher, ob sich eine allgemeine Impfpflicht durchsetzen wird (siehe Update vom 21. März, 21.45 Uhr).

Omikron sorgt für Personalausfälle in Krankenhäusern: Viele arbeiten am Limit, ein Experte äußert Kritik (siehe Update vom 22. März, 9.48 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie wird fortlaufend aktualisiert

Update vom 22. März, 9.48 Uhr: Die Omikron-Welle sorgt für einen massiven Personalausfall in den Krankenhäusern in Deutschland. „Eine hohe Zahl von positiv getestetem Personal ist für viele Krankenhäuser sehr belastend“, sagte der Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung DIVI, Gernot Marx, der Augsburger Allgemeinen. „So geben derzeit auch wieder 518 von 1320 Intensivstationen an, in einem eingeschränkten Betrieb zu arbeiten.“ In NRW habe man „sehr deutlich einen Karnevalseffekt gespürt“.

Die gleichen Sorgen macht sich der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß. „Wir haben flächendeckend ein Problem mit Personalausfällen durch Quarantäne und Isolation“, sagte Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Eine aktuelle Umfrage des DKI zeigt, dass 75 Prozent der Krankenhäuser nicht mehr in der Lage sind, ihr normales Leistungsangebot anzubieten. Und ausschlaggebend dafür sind die Personalausfälle.“ Die hohen Inzidenzen ließen auch in den kommenden Wochen kein Durchatmen erwarten. Einzig positiv sei, dass die Belegung auf den Intensivstationen nicht weiter steigt.

Gaß warnte vor finanziellen Folgen für die Krankenhäuser durch Einschränkungen bei der Regelversorgung. Der Bund wolle zwar die Unterstützung für die Krankenhäuser aufrechterhalten: Die sogenannte Freihaltepauschale soll bis Mitte April sowie die Versorgungspauschale als Zuschlag für die Behandlung von Covid-Patienten bis Ende Juni weiter gezahlt werden. Doch das reiche nicht. „Ich kann die Politik und den Bundesgesundheitsminister nur dringend auffordern, auch über den April hinaus Klarheit zu schaffen, und das nicht nur für einen Monat, sondern langfristig“, sagte Gaß. Die Krankenhäuser würden in jedem Monat eine Milliarde Euro durch den Wegfall des bisherigen Rettungsschirms verlieren.

Über 220.000 Neuinfektionen an einem Tag: Experten rechnen mit noch mehr Corona-Fällen

Update vom 22. März, 6.27 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Dienstagmorgen mit 1733,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte er bei 1714,2 gelegen. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 1585,4, im Vormonat bei 1306,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 222.080 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 198.888 Ansteckungen.

Experten gehen aber von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Corona in Deutschland: Die aktuellen Zahlen

222.080 Neuansteckungen binnen eines Tages

264 Todesfälle in 24 Stunden

Corona-Zahlen: Fast 19 Millionen Infektionen in Deutschland

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 18.994.411 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 14.904.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 127.193.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Montag mit 7,36 an (Sonntag: 7,62). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Impfpflicht - Kretschmann unsicher: „Daran darf man - wie es so aussieht - einige Zweifel haben“

Update vom 21. März, 21.37 Uhr: Die Meinungen im Bundestag zur allgemeinen Impfpflicht gegen Corona gehen aktuell stark auseinander. Der Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann (Die Grünen), hält es für unsicher, ob sich eine allgemeine Impfpflicht durchsetzen wird. „Daran darf man - wie es so aussieht - einige Zweifel haben“, sagte der Kretschmann am Montagabend im SWR-Fernsehen. „Es sieht im Moment nicht so aus, als ob sich der Bundestag da auf eine Linie einigen kann. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Der Grünen-Politiker hatte sich mitten in der vierten Welle der Corona-Pandemie Ende November für eine rasche Umsetzung der allgemeinen Impfpflicht ausgesprochen.

Corona-Bürgertests bleiben bis Ende Mai kostenlos

Update vom 21. März, 18.57 Uhr: Am 31. März läuft die aktuelle Testverordnung aus. Dennoch sollen Corona-Bürgertests bis vorerst Ende Mai weiterhin kostenlos bleiben. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Montag mit. Eine entsprechende Verordnung werde vorbereitet. Angesichts zuletzt wieder gestiegener Corona-Inzidenzen einigten sich Gesundheits- und Finanzministerium darauf, die Finanzierung der Tests durch den Bund vorerst weitere zwei Monate zu gewährleisten.

Vierte und fünfte Corona-Welle verursachen Arbeitsausfall von 383 Millionen Stunden

Update vom 21. März, 15.39 Uhr: Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat am Montag (21. März) eine Studie veröffentlicht. Demnach hatten die vierte und fünfte Corona-Welle einen Arbeitsausfall von schätzungsweise 383 Millionen Stunden zur Folge.

Dadurch verringerte sich die Arbeitszeit pro Erwerbstätigen von Oktober 2021 bis Februar 2022 wegen erhöhten Krankenstands und Quarantänemaßnahmen um 8,4 Stunden. Dies bedeutet im Vergleich zu den fünf Monaten vor der Corona-Krise einen Rückgang des Arbeitsvolumens um 1,5 Prozent. Dabei sind die Arbeitszeitausfälle aufgrund von Kurzarbeit, Kündigungen oder unterbliebenen Einstellungen in dieser Statistik nicht enthalten.

Während in der zweiten Corona-Welle hauptsächlich geschlossene Schulen und Kitas für die Arbeitsausfälle verantwortlich gewesen sind, waren dies in der vierten und fünften Welle vorwiegend krankheitsbedingte Abwesenheiten vom Arbeitsplatz.

Corona in Deutschland: Kein Papier! Krankenkassen können Impfpflicht nicht kommunizieren

Update vom 21. März, 13.13 Uhr: Eine Stellungnahme des bundesweiten Verbands der Krankenkassen zu einer möglichen allgemeinen Corona-Impfpflicht hat am Montag (21. März) für Wirbel gesorgt. Der GKV-Spitzenverband gab in dem Dokument einer Expertenanhörung des Bundestags an, dass es bei einer Umsetzung der Impfpflicht ab 18 Jahre Probleme geben könne. Dabei wurde auch konkret ein akuter Papiermangel in Europa benannt.

Der Verband argumentierte, dass die Krankenkassen „keine Gesundheits- oder Ordnungsbehörden“ seien. Daher sehe man sich nicht imstande, die vorgesehenen Informations-Anschreiben an die Versicherten bis zum 15. Mai im gesetzten Zeitrahmen zu versenden. Für die geschätzt 60 Millionen Schreiben genügend Papier beschaffen zu können, sah der GKV-Spitzenverband als kaum lösbares Problem an.

Nach Bekanntwerden des Vorgangs wurde unter dem Hashtag #Papiermangel im Netz munter diskutiert. Ist der GKV-Spitzenverband also gegen die Corona-Impfpflicht? Der Verband sah sich offenbar zu einer Reaktion gezwungen. „Wir haben uns in unserer Stellungnahme an keiner Stelle gegen die Einführung einer Impfpflicht ausgesprochen“, bekräftigte die Vorstandsvorsitzende Doris Pfeiffer. Man habe lediglich auf zu erwartende praktische Schwierigkeiten bei der geplante Umsetzung durch die Krankenkassen hingewiesen, führte sie weiter aus.

Corona in Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz geht wieder leicht nach oben

Erstmeldung vom 21. März, 10.24 Uhr: Berlin – In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der bundesweite Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen (21. März) bei 1714,2 (Vortag: 1708,7). In der Bundesrepublik wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 13 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 19).

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem RKI innrhalb eines Tages insgesamt 92.314 Corona-Neuinfektionen (Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr). Eine Woche zuvor waren es mit 92.378 Ansteckungen geringfügig mehr. Experten sind sich sicher, dass eine hohe Zahl an Fällen von den RKI-Daten nicht erfasst werden. Einer der Gründe für diesen Umstand sind die begrenzten Kapazitäten der Gesundheitsämter. Dadurch können Kontakte oft nur noch eingeschränkt nachverfolgt werden.

Corona in Deutschland: Zahl der infizierten Personen in Kliniken steigen an

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag (18. März) mit 7,81 an (Vortag: 7,58). Unter den Patientinnen und Patienten sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. An Wochenenden wird der Wert nicht mitgeteilt.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach setzt sich für die Umsetzung der Hotspot-Regelung ein. © Michele Tantussi/dpa

Corona in Deutschland: Lauterbach erklärt Gründe für Lockerungen trotz hoher Zahlen

Seit 20. März gelten in Deutschland neue Corona-Regeln. Allerdings können die Bundesländer die alten Schutzmaßnahmen übergangsweise für zwei Wochen bis zum 2. April aufrechterhalten. Dazu müssen sie von der Hotspot-Regelung Gebrauch machen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach appellierte an die Länder, dies im Bedarfsfall auch zu umzusetzen. „Jetzt darf niemand, ich sag mal, die beleidigte Leberwurst spielen und macht sich nicht zum Hotspot, wo es notwendig ist“, sagte er dem Tagesspiegel.

Lauterbach räumte aber auch ein, dass es sich bei den Lockerungen „um eine juristische, nicht um eine pandemische Einschätzung“ handele. Der SPD-Politiker hätte sich persönlich auch weniger liberale Corona-Maßnahmen vorstellen können. Er musste aber einen Kompromiss finden. „Natürlich ist es aus medizinischer Sicht traurig und bitter, wenn Menschen schwer erkranken oder sterben. Ich versuche das zu verhindern, wo ich kann“, meinte Lauterbach: „Aber das hat rechtliche Grenzen.“ (kh/dpa/afp)