Corona in Deutschland: Lauterbachs Hotspot-Ansage – „Niemand darf die beleidigte Leberwurst spielen“

Von: Kai Hartwig

Die Corona-Zahlen in Deutschland bleiben hoch. Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt die Gründe, warum trotzdem Lockerungen kommen. Der News-Ticker.

Corona-Pandemie in Deutschland : Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erstmals seit Längerem leicht.

: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erstmals seit Längerem leicht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach appelliert an die Bundesländer, von der Hotspot-Regelung im Bedarfsfall Gebrauch zu machen.

Der SPD-Politiker erklärt, warum es für die neuen Maßnahmen „Grenzen“ gab.

Berlin – In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der bundesweite Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen (21. März) bei 1714,2 (Vortag: 1708,7). In der Bundesrepublik wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 13 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 19).

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem RKI innrhalb eines Tages insgesamt 92.314 Corona-Neuinfektionen (Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr). Eine Woche zuvor waren es mit 92.378 Ansteckungen geringfügig mehr. Experten sind sich sicher, dass eine hohe Zahl an Fällen von den RKI-Daten nicht erfasst werden. Einer der Gründe für diesen Umstand sind die begrenzten Kapazitäten der Gesundheitsämter. Dadurch können Kontakte oft nur noch eingeschränkt nachverfolgt werden.

Corona in Deutschland: Zahl der infizierten Personen in Kliniken steigen an

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag (18. März) mit 7,81 an (Vortag: 7,58). Unter den Patientinnen und Patienten sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. An Wochenenden wird der Wert nicht mitgeteilt.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach setzt sich für die Umsetzung der Hotspot-Regelung ein. © Michele Tantussi/dpa

Corona in Deutschland: Lauterbach erklärt Gründe für Lockerungen trotz hoher Zahlen

Seit 20. März gelten in Deutschland neue Corona-Regeln. Allerdings können die Bundesländer die alten Schutzmaßnahmen übergangsweise für zwei Wochen bis zum 2. April aufrechterhalten. Dazu müssen sie von der Hotspot-Regelung Gebrauch machen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach appellierte an die Länder, dies im Bedarfsfall auch zu umzusetzen. „Jetzt darf niemand, ich sag mal, die beleidigte Leberwurst spielen und macht sich nicht zum Hotspot, wo es notwendig ist“, sagte er dem Tagesspiegel.

Lauterbach räumte aber auch ein, dass es sich bei den Lockerungen „um eine juristische, nicht um eine pandemische Einschätzung“ handele. Der SPD-Politiker hätte sich persönlich auch weniger liberale Corona-Maßnahmen vorstellen können. Er musste aber einen Kompromiss finden. „Natürlich ist es aus medizinischer Sicht traurig und bitter, wenn Menschen schwer erkranken oder sterben. Ich versuche das zu verhindern, wo ich kann“, meinte Lauterbach: „Aber das hat rechtliche Grenzen.“ (kh/dpa/afp)