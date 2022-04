Corona-Nachweise für Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Österreich, Türkei oder Frankreich?

Von: Stella Henrich

Wer Urlaub in Europa machen will, muss seinen Corona Impf- oder Genesenennachweis zeigen. Dafür gelten diverse Corona-Regeln innerhalb der EU.

München - Wer verreisen will, braucht weiterhin in vielen Ländern einen Nachweis über seinen Corona-Immunitätsstatus. Wie lange welche Impfung gilt und wann ein Reisender seinen Schutz auffrischen lassen muss, ist deshalb in einem Impfzertifikat festgehalten. Ein solches Zertifikat erhält jeder Geimpfte - auch digital nach einer Covid-Infektion oder einer Impfung.

Wie lange dieses Zertifikat gültig ist, hat eine Kommission der Europäischen Union (EU) festgelegt. Die Fristen gelten also einheitlich in allen Mitgliedstaaten sowie in Island, Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz. Sie können in jedem dieser Länder ausgestellt und vorgelegt werden. Damit will die EU die Reisefreizügigkeit innerhalb der Länder während der Corona-Pandemie erleichtern.

Corona: Das gilt für zweimal Geimpfte und zusätzlich Geboosterte

Wer zwei Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten hat, dessen Immunstatus ist für neun Monate gültig - auch beim Urlaub im europäischen Ausland. Danach gelten Reisende in allen EU-Staaten als ungeimpft. Neben dem medizinischen Vorteil und dem besseren Schutz empfiehlt sich deswegen auch aus einem ganz praktischen Grund eine Booster-Impfung*, rät die EU nach Angaben von Focus online.

Für zusätzlich Geboosterte ist ihr Immunstatus bislang ohne zeitliche Einschränkung gültig - auch beim Urlaub im europäischen Ausland. Denn anders als die zweifache Impfung, läuft die Booster-Impfung laut aktuellen EU-Regeln vorerst nicht ab. „Zertifikate für Auffrischungsimpfungen haben keine Höchstgeltungsdauer“, zitiert das Onlineportal die EU-Vorschrift weiter. Allerdings behalte es sich die Kommission vor, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse irgendwann doch noch eine Mindestlaufzeit einzuführen.

Zudem empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) allen Risikogruppen, sich nach der ersten Auffrischungsimpfung ein zweites Mal boostern zu lassen. Dazu zählen zum einen Menschen ab 70 Jahren, zum anderen Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches Personal. Relevant für die Einreise in das europäische Ausland ist die vierte Impfung bisher aber nicht.

Der Impfstatus von Genesenen ist für sechs Monate gültig. Das gilt auch beim Urlaub im europäischen Ausland.

Corona: Welche Nachweise Reisende in den Urlaubsländern benötigen

Welchen Nachweise Reisende mit sich führen müssen, entscheiden die Urlaubsländer selbst. Dazu ein Überblick zu den beliebtesten Reisezielen:

Italien: Vor der Einreise ist eine Online-Anmeldung erforderlich, so Focus Online. Daneben wird der Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines Negativtests (PCR-Test nicht älter als 72 Stunden, Schnelltest nicht älter als 48 Stunden) verlangt. Ohne Nachweis ist eine Quarantäne von fünf Tagen vorgesehen. Kinder unter sechs Jahren müssen keinen Nachweis vorzeigen.

Vor der Einreise ist eine Online-Anmeldung erforderlich, so Focus Online. Daneben wird der Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines Negativtests (PCR-Test nicht älter als 72 Stunden, Schnelltest nicht älter als 48 Stunden) verlangt. Ohne Nachweis ist eine Quarantäne von fünf Tagen vorgesehen. Kinder unter sechs Jahren müssen keinen Nachweis vorzeigen. Spanien: Urlauber müssen sich nicht mehr vor der Reise auf der Internetseite „Spain Travel Health-Portal“ anmelden, wenn sie ein EU-Impfzertifikat vorweisen können. Ungeimpfte müssen eine Testung oder Genesung nachweisen. Ein PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden, ein Antigentest nicht älter als 24 Stunden sein.

Urlauber müssen sich nicht mehr vor der Reise auf der Internetseite „Spain Travel Health-Portal“ anmelden, wenn sie ein EU-Impfzertifikat vorweisen können. Ungeimpfte müssen eine Testung oder Genesung nachweisen. Ein PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden, ein Antigentest nicht älter als 24 Stunden sein. Portugal: Die Reiseanmeldung für alle über zwölf Jahre erfolgt über das Portal „Passenger Locator Form - Flight Information“. Für die Einreise nach Portugal ist für Personen ohne digitales EU-Zertifikat ein PCR-Test beziehungsweise Antigen-Test verpflichtend.

Die Reiseanmeldung für alle über zwölf Jahre erfolgt über das Portal „Passenger Locator Form - Flight Information“. Für die Einreise nach Portugal ist für Personen ohne digitales EU-Zertifikat ein PCR-Test beziehungsweise Antigen-Test verpflichtend. Österreich : Wer in den Nachbarstaat einreisen will, für den gilt weiter die 3G-Regel. Jeder muss also geimpft, genesen oder getestet sein. Ausnahmen gelten für Kinder bis zum Alter von 12 Jahren. Das Nachbarland Schweiz erlaubt es Reisenden aus EU-Staaten sogar ohne Auflagen in die Schweiz einzureisen.

: Wer in den Nachbarstaat einreisen will, für den gilt weiter die 3G-Regel. Jeder muss also geimpft, genesen oder getestet sein. Ausnahmen gelten für Kinder bis zum Alter von 12 Jahren. Das Nachbarland erlaubt es Reisenden aus EU-Staaten sogar ohne Auflagen in die Schweiz einzureisen. Frankreich : Für Geimpfte gelten keine Auflagen, es muss lediglich ein gültiger Impfnachweis vorgelegt werden. Nichtgeimpfte müssen in Frankreich* einen negativen PCR-Test, einen Schnelltest oder einen Genesenennachweis vorlegen.

: Für Geimpfte gelten keine Auflagen, es muss lediglich ein gültiger Impfnachweis vorgelegt werden. Nichtgeimpfte müssen in Frankreich* einen negativen PCR-Test, einen Schnelltest oder einen Genesenennachweis vorlegen. Griechenland: Eine Online-Anmeldepflicht gibt es nicht mehr. Urlauber, die über ein in der EU anerkanntes Covid-Impfzertifikat verfügen, können nach Griechenland einreisen. Einreisen sind auch mit einem bis zu 72 Stunden alten negativen PCR-Test möglich oder mit einem Rapid-Test, der binnen 24 Stunden vor der Ankunft negativ ausgefallen ist.

Eine Online-Anmeldepflicht gibt es nicht mehr. Urlauber, die über ein in der EU anerkanntes Covid-Impfzertifikat verfügen, können nach Griechenland einreisen. Einreisen sind auch mit einem bis zu 72 Stunden alten negativen PCR-Test möglich oder mit einem Rapid-Test, der binnen 24 Stunden vor der Ankunft negativ ausgefallen ist. Türkei: Reisende haben drei Möglichkeiten: Sie müssen mindestens zweimal geimpft sein, eine Genesenen-Bescheinigung vorlegen, die nicht älter als sechs Monate ist, oder ein negatives Testergebnis vorzeigen. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Regelung ausgenommen.

