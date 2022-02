Corona: Vierte Welle in Deutschland – Prognose, Maßnahmen, Delta-Variante

Seit rund zwei Jahren hält das Coronavirus SARS-CoV2 die Welt in Atem. Die Erkrankungen treten seitdem in Deutschland wellenweise auf: Je nach Jahreszeit und aktuell verbreiteter Virusvariante steigen und fallen die Infektionszahlen. Bereits im Spätsommer 2021 startete Deutschland in die vierte Welle, die im Januar 2022 bisher nicht ihren Höhepunkt erreichte. Die Delta-Variante geht nahtlos in Omikron über und die Zahlen steigen rasant.

Berlin – Seit rund zwei Jahren versucht Deutschland die Corona-Pandemie zu beherrschen und die Zahl der Toten gering zu halten. Ein weiteres Ziel der Maßnahmen besteht darin, eine Überlastung der Intensivstationen mit Corona-Patienten zu verhindern. Seit dem ersten Auftreten der durch das Coronavirus SARS-CoV2 verursachten Erkrankung COVID-19 sind rund zwei Jahre vergangen. Seitdem ist das Virus mehrfach mutiert und die Ursprungsvariante wurde von neuen, infektiöseren Versionen verdrängt. Mittlerweile kämpft Deutschland gegen die vierte Welle, in dieser bestimmen die Varianten Delta und Omikron das Geschehen.

Corona: Die vierte Welle in Deutschland

Die vierte Welle begann nach einer recht kurzen Entspannung im Sommer im August des Jahres 2021. (RKI, 20.08.2021) Dabei waren besonders die Jüngeren betroffen. Ende August steckten sich durchschnittlich pro Woche 115 von 100.000 Einwohner zwischen 15 und 34 Jahren mit dem Coronavirus an. Bei den bereits in großer Zahl geimpften Bürgern über 60 Jahre erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz dagegen nur einen Wert von 17. Die Unterschiede waren bundesweit sehr groß. So erreichte Nordrhein-Westfalen zu diesem Zeitpunkt rund zehnmal so hohe Zahlen wie Sachsen-Anhalt. Der Impfschutz wirkte gut, sogenannte Impfdurchbrüche wurden wenige gemeldet. In den Krankenhäusern machten an Corona Erkrankte nur einen kleinen Teil aus, und dieser bestand in erster Linie aus jüngeren, ungeimpften Patienten. (RKI Bericht, 27.08.2021)

Da mittlerweile die anfälligsten Gruppen der Bevölkerung Zugang zur Schutzimpfung hatten, konnten Wahlkampf und Regierungswechsel den Beschluss weiterer Maßnahmen bremsen und den Fokus auf andere Themen lenken. Die Zahlen stiegen stetig weiter an. Experten rufen zum Impfen auf. Es zeichnet sich ab, dass die zweifache Impfung bei Älteren nach einer gewissen Zeit nur noch einen geringen Schutz gegen eine Coronainfektion mit der Delta-Variante und nahezu gar keinen gegen Omikron bietet.

Corona: Maßnahmen gegen die vierte Welle

Nachdem im Oktober und November die Zahlen rapide stiegen, galt für immer mehr Orte die 3G-Regel. In vielen Innenräumen mussten Besucher eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

Geimpft

Getestet

Genesen

Im Zuge der starken Verbreitung der Omikron-Variante wurden diese Maßnahmen unzureichend. Schnell entwickelte sich daraus im Dezember die 2G-Regel (02.12.2021, Beschluss von Bund und Ländern), jetzt haben zu vielen Bereichen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang. Zu Beginn 2022 wurden die Maßnahmen weiter verschärft. In den meisten Bundesländern gilt seit diesem Zeitpunkt in der Gastronomie 2G+. Das bedeutet, es dürfen nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen negativen Coronatest ein Lokal betreten. Deutschland macht dabei Ausnahmen für Geboosterte, die bereits ihre dritte Impfung erhalten haben: Diesen müssen keinen Test vorlegen. Zu den Maßnahmen gehören auch Kontaktbeschränkungen. Geimpfte und Genesene dürfen sich mit maximal zehn anderen geimpften Personen treffen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf höchsten zwei Personen treffen. Damit die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante nicht die wichtige Infrastruktur lahmlegt, werden die Quarantäneregeln angepasst. Für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen ist ab dem 15. März 2022 eine einrichtungsbezogene Impfpflicht vorgesehen.

Corona, vierte Welle: Prognose zur Entwicklung in Deutschland

Die vierte Welle der Corona-Pandemie in Deutschland begann mit der Ausbreitung der Delta-Variante. Diese war für Antikörper, ob durch eine vorherige Corona-Infektion oder durch Impfung erworben, schlechter erkennbar. Sie galt als ansteckender und potenziell gefährlicher für schwerwiegende Krankheitsverläufe. Mittlerweile herrscht Omikron vor und verdrängt Delta. Die Variante ist extrem ansteckend, dafür scheinen die Verläufe milder zu sein. Gesundheitsminister Karl Lauterbach erwartete am 19.01.2022 ein Abklingen ab Mitte Februar 2022.