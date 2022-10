Virologe Stöhr exklusiv: Corona-Zahlen explodieren – Experte zweifelt trotzdem an „Wiesn-Effekt“

Von: Katharina Brumbauer

Die Corona-Zahlen gehen nach oben. Virologe Klaus Stöhr will da aber keinen „zu großen Zusammenhang“ mit dem Oktoberfest herstellen. Der Experte äußert nun eine eindeutige Winter-Prognose.

München – Es schnieft und hustet in den U-Bahnen und in den Geschäften. München erlebt in diesem Herbst wieder eine Krankheitswelle. Auch die Corona-Inzidenz macht einen gewaltigen Sprung nach oben. Laut Dashboard des Robert-Koch-Instituts lag sie am 11. Oktober bei 1497. Für Deutschland meldete das RKI am Mittwoch mehr als 136.000 neue Corona-Fälle. Der Virologe Klaus Stöhr will da aber keinen „zu großen Zusammenhang“ mit dem Oktoberfest herstellen. „Ich wäre vorsichtig mit Begriffen wie Wiesn-Effekt“, betont er im Gespräch mit dem Münchner Merkur von IPPEN.MEDIA. „Bis zum vergangenen Wochenende hatten wir in Stuttgart eine ähnliche Veranstaltung.“ In der baden-württembergischen Landeshauptstadt stieg bis Sonntag auch ein großes Volksfest, der Cannstatter Wasen. „Und wir haben in Stuttgart eine der niedrigsten Inzidenzen in ganz Deutschland.“

Vielmehr zeige sich gerade ein für den Herbst und Winter normaler Anstieg von Atemwegserkrankungen. „Die Zunahme ist auch wie sonst in den Bundesländern unterschiedlich ausgeprägt.“ Schwere Corona-Fälle, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, werde es auch in diesem Winter geben. Anfällig sind nach Einschätzung Stöhrs, genau wie bei der Influenza, vor allem immungeschwächte und ältere Personen. Vor allem diejenigen über 60, die noch keine Impfung erhalten haben.

Virologe Klaus Stöhr zweifelt an einem „Wiesn-Effekt“ der Corona-Zahlen und gibt einen Ausblick auf den Winter. © Sven Hoppe/dpa (Montage)

Virologe Stöhr gibt Corona-Prognose: „Situation nicht vergleichbar mit den letzten beiden Wintern“

Ein Großteil der Bevölkerung habe durch Impfung oder eine Infektion mit Covid-19 eine Immunität erhalten. „Es wird weiterhin schwere Verläufe geben, weil noch viele Menschen keine natürliche Immunität erlangt haben.“ Die Krankenhäuser werden, so Stöhr, stärker belastet sein, als in Jahren vor der Pandemie. „Die Situation wird angespannt werden, aber trotz weit weniger Maßnahmen nicht vergleichbar sein mit den letzten beiden Wintern.“

Corona-Prognosen für den Winter: Andere Experten widersprechen Stöhr

So widerspricht Stöhr, der Mitglied im Sachverständigenrat zur Evaluation der Corona-Maßnahmen ist, Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker hatte sich mit Blick auf die Coronasituation in München besorgt gezeigt und von einer möglichen Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen gesprochen. Zurückhaltender als Stöhr äußerte sich vor kurzem im Gespräch mit dem Münchner Merkur auch Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik. Es gebe nicht nur immer noch schwere Corona-Fälle. „Auch das Risiko für Post-Covid ist nicht zu verharmlosen“, warnte Wendtner.

Und Isabella Eckerle, Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten der Medizinfachrichtung an den Universitätskliniken in Genf, zeigte sich auf Twitter über Stöhrs aktuelle Einschätzung der Corona-Lage verwundert.

Der Virologe hält für den kommenden Winter Maßnahmen nur nötig, wenn das Allgemeinwohl gefährdet ist, die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze kommen. „Nur dann sollte der Staat reagieren und sind Maßnahmen sinnvoll.“ In der Vergangenheit hätten Lockdowns, Schließungen von Einrichtungen und Präventionsmaßnahmen ohne Zweifel geholfen, sehr viele Corona-Todesfälle zu verhindern und Zeit zu gewinnen, bis Impfstoffe für alle zur Verfügung standen. „Nun hat sich die Situation gewandelt“, sagt Stöhr. „Die Politik muss schnell festlegen, ab welchen Grenzwerten von Erkrankungen und Todesfällen wieder Normalität einziehen muss.“

Aussagen wie diese, so betont Eckerle, stehen im Gegensatz zu den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Und die Virologin wirft die Frage auf, warum Stöhr, der jahrelang für die WHO unter anderem in der Impfstoffentwicklung gearbeitet hat und deren Globales Influenzaprogramm leitete, die Corona-Lage so ganz anders bewertet als sein ehemaliger Arbeitgeber.

Virologe Stöhr: Griff zu Maßnahmen „keine epidemiologische Entscheidung, sondern politische“

Maßnahmen machten, so Stöhr, nur Sinn, wenn sie ein konkretes Ziel haben. Etwa die Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Gegenwärtig entschieden die einzelnen Bundesländer jedoch „nach Gusto oder eigener Risikoeinschätzung“. Stöhr hält das für problematisch. „Damit holen Sie die Menschen nicht ab, erklären Sie jemandem mal, dass er in Bayern Maske tragen muss, aber in Hamburg beispielsweise nicht.“ In vergleichbarer Corona-Lage sollten auch gleiche Maßnahmen in allen Bundesländern gelten. Der Griff zu Präventions-Maßnahmen sei letztlich „keine epidemiologische Entscheidung, sondern eine politische.“