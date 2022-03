Österreichischer Biologe warnt vor nächstem Virus-Problem: „I mog nimmer“

Nach der Corona-Pandemie bereitet Experten eine Influenza-Mutation Sorge. (Symbolbild) © Jens Kalaene/ dpa

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, doch Experten befürchten schon das nächste Problem. Eine Mutation des Influenza-Virus breitet sich rasant in Dänemark aus.

Kopenhagen/ Wien - Die Zahl der Coronavirus-Infizierten ist so hoch wie nie zuvor. Trotzdem lassen viele Länder langsam die Corona-Maßnahmen fallen - auch Deutschland. Doch Experten warnen schon vor dem nächsten Problem, das mit einem Virus einhergehen könnte: Nach dem Corona-Virus scheinen auch Mutationen der Influenza Probleme zu machen.

Nach Corona: Influenza-Mutation rast über Dänemark

Der „Freedom Day“ ist in Deutschland noch gar nicht eingetreten, doch ein anderes Virus macht Experten bereits Sorgen: Die Zahl der Influenza-Infektionen steigt in Dänemark rasant an. Wie das Statens Serum Institut des dänischen Gesundheitsdienstes berichtet, stieg die Zahl der Infizierten im Vergleich zu Vorjahren stark an - sogar im Vergleich zu Rekordjahren wie 2018/2019.

Ein Grund dafür könnte die Aufhebung der Corona-Regeln im Land sein: Diese sorgten in den vergangenen zwei Jahre auch in Deutschland für weniger Grippe-Fälle. Doch in Dänemark wurden die Corona-Maßnahmen im März beendet. Der österreichische Molekularbiologe Ulrich Elling hat noch eine andere Vermutung. Auf Twitter schätzt er, dass das Virus so schnell mutierte, dass die Grippe-Impfung nicht mehr wirkt.

Versagt die Impfung? Influenza-Mutation bereitet Experten Sorge

„Der Saisoneffekt wird hoffentlich helfen, dann kommt es halt im Herbst“, schreibt der Experte. Für Deutschland kann das Robert-Koch-Institut Entwarnung geben: Zwar ist die Zahl der Erkrankungen in manchen Gebieten Deutschlands erhöht, doch insgesamt ist das Infektionsgeschehen seit Anfang des Jahres weitgehend stabil. „Die Influenza-Aktivität in Deutschland zeigt einen leicht steigenden Trend. Eine Grippewelle auf Bevölkerungsebene hat bisher nicht begonnen“, heißt es auf der Website des RKI weiter.

Laut Elling könnten sich Deutschland und Österreich dann aber im Herbst auf eine Grippewelle einstellen. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind die Nerven dafür nur noch schwach. „I mog nimmer“, meint auch der österreichische Biologe mit Hinblick auf die Influenza-Mutation. Damit könnte auch das Risiko für Doppelinfektionen mit Corona und der Grippe steigen*. (sf) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA