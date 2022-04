Corona-Inzidenz weiter im Sinkflug - Impfstoff wird „in nicht wenigen Fällen“ vernichtet

Teilen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war mit Vorschusslorbeeren sein Amt angetreten. © imago

Inzidenz weiter im Sinkflug. Gesundheitsminister Karl Lauterbach muss Federn lassen. In Umfragen stürzt der SPD-Politiker ab. Alle Infos in unserem Corona-News-Ticker.

Update vom 11. April, 6.15 Uhr: Die Inzidenz ist erneut gesunken und liegt bei 1080,0. Das geht aus dem Covid-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montagfrüh hervor. Binnen 24 Stunden wurden demnach 30.789 Corona-Neuinfektionen und weitere 13 Corona-Todesfälle verzeichnet.

Die Corona-Zahlen nehmen weiter ab. Allerdings sind die Werte am Montag erfahrungsgemäß niedrig. Im Laufe des Tages kommt es dann zu oft zu Nachmeldungen aus verschiedenen Bundesländern.

Corona-Impfstoffe müssen teils vernichtet werden - Hausärztechef fordert Spende an Drittländer

Update vom 10. April, 18.31 Uhr: Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass in Deutschland Corona-Impfstoff „in nicht wenigen Fällen“ vernichtet wird. Wie das Ministerium laut Welt angab, sind auch die aktuell benutzten Mehrdosenbehältnisse dafür verantwortlich. Nach deren Öffnung muss gemäß den Zulassungsbestimmungen der Corona-Impfstoff innerhalb weniger Stunden komplett verbraucht werden.

„Bei der derzeitigen Geschwindigkeit der Impfkampagne ist nicht davon auszugehen, dass sich vor Ort in jedem Fall eine hinreichende Anzahl zu impfender Personen findet, um die in einem Mehrdosenbehältnis verfügbaren Impfdosen in Gänze aufzubrauchen“, ließ das Ministerium mitteilen. „Ein Verwurf von Impfstoff dürfte in diesem Fall derzeit in nicht wenigen Fällen erfolgen.“ Nur 38.000 Impfdosen waren nach Angaben des RKI-Impfdashboards am Freitag (8. April) verimpft worden.

Laut dem Welt-Bericht liegen dem Gesundheitsministerium Informationen vor, wonach auch im zentralen Impfstofflager des Bundes Dosen vernichtet werden mussten. Zu den Gründen zählen „Bruch bei Kommissionierung, Beschädigungen beim Transport (z. B. Erschütterungen, Unfälle), Flüssigkeitsverluste und das erreichte Verfallsdatum“.

Derweil forderte der Deutsche Hausärzteverband, dass man den hierzulande überschüssigen Corona-Impfstoff „vorausschauend“ an Drittländer, die Bedarf haben, abgeben sollte. „Aktuell sehen wir leider sehr wenig Nachfrage nach Impfterminen“, äußerte sich der Bundesvorsitzende Ulrich Weigeldt gegenüber der Welt. Deshalb sei es dringend nötig, alles dafür zu tun, „dass so wenig Impfstoff wie möglich abläuft und am Ende vernichtet werden muss“. Wie teuer das Vernichten des Impfstoffes ist kann nur abgeschätz werden.

Wegen Corona OP verschoben: 60 Prozent der deutschen Kliniken können nicht planmäßig operieren

Update vom 10. April, 13.34 Uhr: Ein Großteil der deutschen Krankenhäuser in Deutschland ist am Limit. 60 Prozent der Kliniken müssen geplante Operationen verschieben, teilt der Verband leitender Krankenhausärzte (VLK) mit. In drei von zehn Krankenhäusern müssten zudem Patienten verlegt werden, und das auch aus großen Kliniken. Laut einer Umfrage unter den Mitgliedern sei sogar in zwei von zehn Kliniken die Notfallversorgung gefährdet. Massive coronabedingte Personalausfälle und die Zahl der Covid-Patienten führe weiter zu einer „angespannten Situation“.

Kaum Nachfrage nach Corona-Impfstoff: 77 Millionen Dosen liegen auf Halde

Update vom 10. April, 11.47 Uhr: Deutschland versinkt im Corona-Impfstoff. 77 Millionen Dosen Corona-Impfstoff liegen auf Halde. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte am Samstag einen Bericht der Welt am Sonntag, wonach zum Stichtag 4. April diese Anzahl an Dosen im zentralen Lager des Bundes vorrätig waren. Bis Ende Juni werden mehr als 10 Millionen Dosen ihr Verfallsdatum erreichen. Im dritten Quartal sind es 50 Millionen. Das geht aus außerdem aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Dabei nimmt das Impftempo weiter ab. Am Freitag waren es gerade 38.000 verabreichte Impfdosen, wie aus den aktuellen Daten des Impfdashboards hervorgeht. Nach dem Aus für die Impfpflicht wird die Nachfrage wohl weiter abnehmen.

Bei dem Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer drohen Ende Juni 2,2 Millionen Dosen in den Müll zu wandern, berichtet businessinsider.de. Von den fünf bis 11-Jährigen (5,3 Millionen) sind laut dem Gesundheitsministerium in Deutschland 1,2 Millionen (19 Prozent) vollständig geimpft. In der Altersgruppe 12 bis 17 Jahren (4,5 Millionen) sind 63 Prozent vollständig geimpft.

Corona-Chaos: Lauterbach verliert massiv an Rückhalt

Erstmeldung vom 10. April 2022

Berlin – Karl Lauterbach hat wohl eine schlechte Woche hinter sich. Die Corona-Impfpflicht ist gescheitert und bei der Isolations-Pflicht gab es vom SPD-Politiker ein schönes Hin und Her. Das hat Spuren hinterlassen. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat stark an Zuspruch in der Bevölkerung verloren.

Lauterbach verliert an Rückhalt: Mehrheit der Bevölkerung mit Corona-Politik unzufrieden

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild am Sonntag sind 55 Prozent der Menschen in Deutschland mit Lauterbachs Arbeit unzufrieden. Nur 36 Prozent sind zufrieden.

Beim Antritt der Ampel-Regierung im Dezember hatten demnach noch 53 Prozent erwartet, dass Lauterbach ein guter Minister wird. 26 Prozent dachten, er würde seinen Minister-Job schlecht machen.

Die Ablehnung der Impfpflicht ab 60 Jahren durch den Bundestag finden laut der Insa-Umfrage 47 Prozent der Befragten richtig, 46 Prozent halten die Entscheidung für falsch. Die Umfrage hatte Insa am Freitag 1003 Menschen befragt.

Im Bundestag war am Donnerstag ein Gesetzentwurf für eine Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren gescheitert, den auch Lauterbach unterstützt hatte. Am Mittwoch war der Gesundheitsminister von dem Vorhaben abgerückt, Corona-Infizierten künftig nur noch eine Empfehlung zur häuslichen Isolation zu geben. Damit gilt weiter eine Isolations-Pflicht.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war mit Vorschusslorbeeren sein Amt angetreten. © imago

Corona in Deutschland: RKI meldet Inzidenz von 1.098

Die Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt weiter. Der Wert liegt jetzt bei 1.098, teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen mit. Binnen eines Tages wurden demnach 55.471 Corona-Neuinfektionen und 36 weitere Todesfälle verzeichnet.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich 22.647.197 Menschen nachweislich mit Corona infiziert.

Bislang starben 131.715 Menschen in Verbindung mit Sars-CoV-2.

Unseren Corona-News-Ticker bis zum 10. April können Sie hier nachlesen. (afp/ml) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA