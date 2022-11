411 Tage positiv: Mann nach Dauer-Corona-Infektion geheilt

Von: Stella Henrich

Teilen

Ein Brite wurde seine Corona-Infektion einfach nicht los. Mehr als 400 Tage kämpfte er gegen das Virus. Eine spezielle genetische Analyse brachte den Durchbruch. Jetzt gilt der Mann als geheilt.

London ‒ Dank einer speziellen genetischen Analyse gilt ein 59 Jahre alter Brite inzwischen als geheilt. Der Mann war mehr als ein Jahr an dem Corona-Virus erkrankt. Vor der Erkrankung wurde ihm eine Niere transplantiert. Nach der Operation war sein Test immer wieder positiv ausgefallen und das über einen Zeitraum von insgesamt 411 Tagen, berichtet das Netzwerk Deutschland und beruft sich dabei auf eine Studie, die jetzt erstmals in der Fachzeitschrift „Clinical Infectious Diseases“ veröffentlicht wurde.

Offenbar haben die Medikamente, die verhindert haben, dass sein Körper das neue Organ abstößt, sein Immunsystem stark geschwächt. Das hatte zur Folge, dass der Patient von Dezember 2020 bis Januar 2022 positiv auf Corona getestet wurde. Zwischenzeitlich hatte er drei Impfungen gegen das Virus erhalten. Ohne erkennbaren Erfolg.

3D-Illustration des Corona-Virus. (Symbolbild) © IMAGO

Brite nach 411 Tagen geheilt: Mit Virus-Variante aus Wuhan infiziert

Verblüffte Ärzte führten eine genetische Analyse des Virus durch. Sie stellten fest, dass er sich mit einer Variante des ursprünglichen Virus infiziert hatte, das erstmals in Wuhan (China) entdeckt wurde und in Großbritannien bis Ende 2020 dominant war, berichtet Bloomberg und beruft sich auf Einzelheiten der Studie. Das eigene Virus des Patienten wurde ebenfalls mehrfach mutiert. Ärzte, die die Variante analysierten, nutzten die Ergebnisse, um eine maßgeschneiderte Behandlung für seinen Stamm zu verschreiben. Zwei Monate später – insgesamt 411 Tage nach seinem ersten positiven Test – war die Infektion abgeklungen.

„Einige neue Varianten des Virus sind gegen alle in Großbritannien und Europa verfügbaren Antikörperbehandlungen resistent“, sagte der leitende Forscher Luke B. Snell, Experte für Infektionskrankheiten beim NHS Foundation Trust von Guy’s und St. Thomas in London, der sich auf die Entwicklung von Krankheitserregern spezialisiert hat. „Einige Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind immer noch dem Risiko ausgesetzt, schwer zu erkranken und sich dauerhaft zu infizieren. Wir arbeiten immer noch daran, den besten Weg zu verstehen, um sie zu behandeln“, so Snell bei Bloomberg.

Die längste aufgezeichnete Covid-Infektion beträgt laut dem Journal 505 Tage. Der Patient überlebte nicht.