Corona-Inzidenz: RKI meldet neuen Höchstwert - Mediziner warnt vor Masken-Aus

Von: Momir Takac, Martina Lippl

Das RKI meldet am Samstag neue Corona-Rekordwerte. Zeichnet sich eine Trendwende ab? Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Omikron auf dem Vormarsch - Mediziner warnt vor Masken-Aus (Update vom 12. März, 15.38 Uhr).

Drei Landkreise mit Inzidenz über 3.000 (Update vom 12. März, 8.29 Uhr).

Corona-Inzidenz: RKI meldet am Samstag (12. März) einen neuen Höchststand (Update vom 12. März, 8.14 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Coronavirus wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 12. März. 16.54 Uhr: Kurz vor den geplanten Corona-Lockerungen hat die Sieben-Tage-Inzidenz auch in Bayern hat ein neues Allzeithoch erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Samstag mit 1876,3 an. Der bisherige Höchststand stammt von Anfang Februar. Damals lag er bei 1840,4.

Die Inzidenz war im Freistaat seit Montag (7. März) täglich angestiegen, am Freitag betrug sie noch 1788,6. Bayern ist derzeit das Bundesland mit der dritthöchsten Corona-Inzidenz hinter Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 44.896 neue Infektionen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg um 42 auf insgesamt 21.877. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Corona-Inzidenz schießt durch die Decke - was wird aus dem Ende der Maskenpflicht?

Update vom 12. März, 15.32 Uhr: Die besonders hochansteckende Omikron-Variante BA.2 ist weiter auf dem Vormarsch. Mediziner warnen vor einem Ende der Maskenpflicht vor allem in Innenräumen. „Es wäre ein Fehler, dieses Mittel ohne Not aus der Hand zu geben“, sagte der Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung DIVI, Gernot Marx. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft können viele Kliniken bereits keine neuen Kranke mehr aufnehmen.

Mit Masken könne man sich und andere effektiv schützen, sagte Intensivmediziner Gernot den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Länder sollten deswegen auf jeden Fall auch nach dem 20. März an der Maskenpflicht in öffentlichen Räumen festhalten.

Corona in Deutschland: Lauterbach-Brief wirft Fragen auf

Update vom 12. März, 15.29 Uhr: Ein interner Brief an die Kassenärztliche Vereinigung sorgt für Wirbel. Lauterbach will laut Medienbericht den Kassenärzten offenbar die Corona-Sonderzahlungen streichen lassen. Ist der SPD-Politiker offenbar doch nicht so besorgt über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland?

Drei Landkreise über 3.000er-Inzidenz

Update vom 12. März, 8.26 Uhr: Das Infektionsgeschehen ist in einigen in Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen enorm. Die höchste 7-Tage-Inzidenz meldet derzeit der Schwarzwald-Baar-Kreis mit 3182,2, gefolgt vom Landkreis Haßberge mit 3050,7 und Eichsfeld.

LK Schwarzwald-Baar-Kreis (Baden-Württemberg): 3.182,2

LK Haßberge (Bayern): 3.005,1

LK Eichsfeld (Thüringen): 3005,1

Corona-Inzidenz erstmal bei knapp 1500

Update vom 12. März, 8.11 Uhr: Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz schnellt am Samstag auf 1496,0 (Vortag: 1439,0). 237.086 Corona-Neuinfektionen sind an das Robert-Koch-Institut gemeldet worden (Vorwoche: 192.210 Infektionen). Zudem wurden 249 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 255 Todesfälle.

Corona: Hospitalisierungs-Inzidenz erstmals bei 7,0

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 7,0 an (Donnerstag: 6,74). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Auf den Intensivstationen liegen derzeit 2.087 Covid-19-Patienten. Davon müssen 890 künstlich beatmet werden. Das geht aus den Daten des DIVI-Intensivregisters am Samstagmorgen hervor. Seit Wochen pendelt die Zahl der schwer kranken Corona-Patienten auf diesem hohen Niveau.

Corona-Fallzahlen: RKI meldet mehr als 237.000 Neuinfektionen am Samstag, 12. März 2022

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1496,0 237.086 Corona-Neuinfektionen sind binnen 24 Stunden beim RKI gemeldet worden. 249 weitere Todesfälle sind binnen eines Tages verzeichnet worden. Derzeit gibt es etwa laut RKI 3.595.500 aktive Corona-Fälle.

Das waren die News vom 11. März 2022

Bundesland beendet Maskenpflicht in Schulen

Update vom 11. März, 16.55 Uhr: Die Handhabung der Corona-Maßnahmen an Schulen war während den vergangenen zwei Jahren ein großes Politikum. Nun verständigten sich die Kultusminister auf einen stufenweisen Rückgang der Schutzmaßnahmen an den Bildungseinrichtungen bis spätestens Mai. Einschränkungen wie die Maskenpflicht oder anlasslose Tests sollen dabei „möglichst“ beendet werden, meinte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien am Freitag nach der zweitägigen Konferenz.

Wegen Corona: Grippewelle fällt erneut aus - Barmer-Chef warnt

Update vom 11. März, 12.25 Uhr: Die Grippewelle fällt zum zweiten Mal aus. Das teilte die Barmer am Freitag mit. In der 5. Kalenderwoche vom 30. Januar bis zum 5. Februar waren unter den Barmer-Versicherten 690 wegen Influenza krankgeschrieben (Vorjahr: 490). Damit 85 Prozent weniger als in den Jahren 2018 und 2020. In den Jahren habe die Zahl bei 3.750 bis 59.060 gelegen. Da das Immunsystem nun über zwei Jahre weniger trainiert wurde, wird der Grippeschutz vor allem im kommenden Herbst wichtig, mahnt der Barmer-Chef Christoph Straub.

Medien: Corona-Ausbruch bei Arminia - Spiel beim BVB gefährdet?

Update vom 11. März, 11.44 Uhr: Beim Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld wachsen nach Medieninformationen die Corona-Probleme. Demnach sollen mittlerweile auch eine Reihe von Profis positiv auf das Virus getestet worden sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Corona Inzidenz schießt nach oben – Lauterbach warnt vor einem schweren Herbst

Update vom 11. März, 10.07 Uhr: „Wir können nicht zufrieden sein, mit einer Situation, wenn mehr als 200 Menschen pro Tag sterben“, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Auf der Pressekonferenz in Berlin informiert Lauterbach mit RKI-Chef Lothar Wieler über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Die Omikron-Variante BA.2 sei infektiöser und auch gefährlich. Die Situation in den Kliniken sei alles andere als entspannt. Lauterbach mache sich Sorgen, dass die Todeszahlen schon angesichts der hohen Infektionszahlen weiter steigen. „Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung“, sagte Lauterbach.

Lauterbach warnt vor schweren Herbst

Lauterbach wehrt sich gegen Kritik zum neuen Corona-Fahrplan. Rechtssicherheit sei bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes wichtig. Deswegen sei auch wichtig, dass die Länder das Gesetz mit der Hotspot-Regelungen nutzen. „Wir sind wenige Tage davor, dieses Gesetz einzusetzen.“

Im Herbst sei die Corona-Welle ohne eine allgemeine Impfpflicht nicht in den Griff zu bekommen. Lauterbach verweist auf ein Gutachten des Virologen Christian Drosten. Es sei mit weiteren Coronavirus-Varianten zu rechnen. In Deutschland sei bei der hohen Zahl der Ungeimpften die Pandemie noch nicht vorbei.

Corona Inzidenz schießt nach oben – RKI verzeichnet 249 Tote

Update vom 11. März, 6.33 Uhr: Binnen eines Tages verzeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) 252.836 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus den Daten des Covid-19-Dashboards am Freitagmorgen hervor. Das sind 35.243 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 217.593 positive Tests gemeldet wurden. Zudem wurden 249 Todesfälle gemeldet. Damit starben bislang 125.272 Menschen in Deutschland mit oder an Corona. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt auf 1439,0 an (Vortag: 1388,5).

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1439,0 252.836 Corona-Neuinfektionen sind beim RKI gemeldet worden. 249 Todesfälle sind binnen eines Tages verzeichnet worden. Derzeit gibt es in Deutschland etwa 3.479.100 aktive Corona-Fälle.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt das RKI am Donnerstag mit 6,74 an (Mittwoch 6,62). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Scharfe Kritik am neuen Corona-Fahrplan

Update vom 11. März, 6.15 Uhr: Ab dem 20. März sollen fast alle Corona-Maßnahmen fallen. Die Kritik an dem neuen Corona-Fahrplan reißt nicht ab. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kritisiert die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes scharf. „Weitgehend flächendeckend verabredete Basisschutzmaßnahmen und bewährte Instrumente der Pandemiebekämpfung werden abgeschafft, stattdessen zeichnet der Entwurf einen Flickenteppich an Regeln vor, den die Menschen kaum verstehen werden“, sagte Wüst in der Welt.

Sechste Corona-Welle? Experte sieht „Corona-ist-vorbei“-Gefühl

Update vom 10. März, 17.05 Uhr: Befindet sich Deutschland in der sechsten Corona-Welle? Experten sind sich in dieser Frage nicht einig. Während der Bioinformatiker Lars Kaderali sie bejaht (siehe Erstmeldung), sind andere Wissenschaftler skeptisch. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, sieht in der Entwicklung eher einen „Höcker“ und keine ausgewachsene neue Welle. Der Epidemiologe Hajo Zeeb spricht von einer „nie ganz abgeflauten fünften Welle“.

Forscher um Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin hatten den neuerlichen Anstieg bereits vor gut zwei Wochen vorhergesagt. Sie rechnen damit, dass die Corona-Zahlen in den kommenden Wochen weiter steigen. „Bei uns im Modell ist der Scheitelpunkt der BA.2-Welle ungefähr Anfang April“, sagt Nagel.

Watzl rechnet nach dem Scheitelpunkt mit eher langsam sinkenden Inzidenzen, die bis zum Sommer auf einem höheren Niveau als im vergangenen Jahr verbleiben. Den Grund für den neuerlichen Anstieg der Corona-Zahlen sieht er in der Verbreitung des noch ansteckenderen Omikron-Subtyps BA.2. „Gleichzeitig herrscht bei vielen Menschen ein ‚Corona-ist-vorbei‘-Gefühl“, sagte Watzl.

Zeeb hofft auch eine Entwicklung wie in Dänemark, wo sich der Omikron-Subtyp BA.2 bereits früher ausgebreitet hatte als in Deutschland. Dort seien die Zahlen nur recht kurzfristig wieder angestiegen und zeigen seitdem einen deutlichen Abwärtstrend.

Lauterbach fordert mehr Corona-Impfungen, sonst drohen „im Herbst wieder erhebliche Probleme“

Update vom 10. März, 13.43 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ein schnelleres Tempo bei Corona-Impfungen gefordert und vor einem schwierigen Herbst gewarnt. Die Lücke sei so groß, „dass wir ohne eine deutliche Verbesserung der Impfbereitschaft und der Impfquoten im Herbst wieder erhebliche Probleme haben werden“, sagte der SPD-Politiker angesichts wieder steigender Infektionszahlen.

Dies zeige nun auch die wieder anwachsende Omikron-Welle, die größtenteils wohl durch die Untervariante BA.2 getrieben sei. Wenn dies nicht in den Griff komme, würden über viele Wochen hinweg jeden Tag 200 bis 300 Todesfälle zu beklagen sein. „Damit können wir uns nicht abfinden.“

Chefin der Kultusministerkonferenz gegen schnelle Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen

Update vom 10. März, 12.36 Uhr: In der Diskussion um die Streichung der meisten Corona-Lockerungen zum 20. März wurde eine Maßnahme stets kontrovers behandelt: die Maskenpflicht an Schulen. Einige Experten und Politiker forderten ein Ende, wiederum andere waren der Meinung, dass man sie nicht aufheben sollte.

Jetzt hat sich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz dazu geäußert. Karin Prien ist gegen eine schnelle Abschaffung. „Wenn es nach uns ginge, müsste auch die Möglichkeit, die Maske zu tragen, noch eine Weile fortbestehen“, sagte Prien vor einer KMK-Sitzung am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. „Hier ist die Gesetzeslage bisher unklar. Der Bund hat hier noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Darauf warten wir dringlich.“

Kaderali: „Omikron-Subtyp BA.2 noch infektiöser als ursprüngliche Variante“

Erstmeldung vom 10. März

Berlin - Dem Robert-Koch-Institut sind innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus, wie noch nie in der Pandemie gemeldet worden. Die Gesundheitsämter übermittelten 262.752 neue Fälle, wie das RKI am Donnerstagmorgen auf seinem Dashboard darstellte.

Binnen eines Tages verzeichnete das RKI 259 neue Todesfälle. Die Hospitalisierungsrate stieg von 6,15 am Dienstag auf 6,62 am Donnerstag.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die seit etwa einer Woche kontinuierlich ansteigt, machte einen Sprung auf 1.388,5. Am Vortag hatte sie bei 1.319,0, vor einer Woche bei 1.174,1 gelegen. Wegen begrenzter Kapazitäten bei den Gesundheitsämtern könnte die Zahl der Fälle noch deutlich höher sein.

Der Bioinformatiker Lars Kaderali, der auch Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung ist, sieht Deutschland gar bereits in der sechsten Welle. „Das liegt vor allem daran, dass der Omikron-Subtyp BA.2 noch infektiöser ist als die ursprüngliche Variante“, sagte der Wissenschaftler der Universität Greifswald der Deutschen Presse-Agentur. Dazu würden die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu Buche schlagen. „In Kombination führt das beides zu den steigenden Fallzahlen.“

Kaderali: Lauterbachs Corona-Annahme für den Sommer plausibel

Dennoch hält Kaderali die von der Bundesregierung angekündigten Corona-Lockerungen zum 20. März für vertretbar. „Bundesweit steigen die Corona-Zahlen zwar, die Situation in den Krankenhäusern ist aber noch undramatisch“, sagte er.

Hinsichtlich des erwarteten Abflachens der Infektionskurve im Sommer erklärte Kaderali: „Wahrscheinlich wird der saisonale Effekt nicht ausreichen, um die Inzidenz auf 0 runterzubringen.“ Die Annahme von Gesundheitsminister Lauterbach, wonach auch in den Sommermonaten eine Corona-Welle möglich ist, halte er für plausibel. Bereits die vollzogenen Lockerungen könnten dazu führen, dass „wir nochmal einen sehr, sehr starken Anstieg sehen und dann auch mit hohen Inzidenzen in den Sommer reingehen werden.“