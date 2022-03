Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen - Experte sieht Deutschland in der sechsten Welle

Von: Momir Takac

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Für den Bioinformatiker Lars Kaderali rollt bereits die sechste Welle.

Berlin - Dem Robert-Koch-Institut sind innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus, wie noch nie in der Pandemie gemeldet worden. Die Gesundheitsämter übermittelten 262.752 neue Fälle, wie das RKI am Donnerstagmorgen auf seinem Dashboard darstellte.

Binnen eines Tages verzeichnete das RKI 259 neue Todesfälle. Die Hospitalisierungsrate stieg von 6,15 am Dienstag auf 6,62 am Donnerstag.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die seit etwa einer Woche kontinuierlich ansteigt, machte einen Sprung auf 1.388,5. Am Vortag hatte sie bei 1.319,0, vor einer Woche bei 1.174,1 gelegen. Wegen begrenzter Kapazitäten bei den Gesundheitsämtern könnte die Zahl der Fälle noch deutlich höher sein.

Der Bioinformatiker Lars Kaderali, der auch Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung ist, sieht Deutschland gar bereits in der sechsten Welle. „Das liegt vor allem daran, dass der Omikron-Subtyp BA.2 noch infektiöser ist als die ursprüngliche Variante“, sagte der Wissenschaftler der Universität Greifswald der Deutschen Presse-Agentur. Dazu würden die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu Buche schlagen. „In Kombination führt das beides zu den steigenden Fallzahlen.“

Kaderali: Lauterbachs Corona-Annahme für den Sommer plausibel

Dennoch hält Kaderali die von der Bundesregierung angekündigten Corona-Lockerungen zum 20. März für vertretbar. „Bundesweit steigen die Corona-Zahlen zwar, die Situation in den Krankenhäusern ist aber noch undramatisch“, sagte er.

Hinsichtlich des erwarteten Abflachens der Infektionskurve im Sommer erklärte Kaderali: „Wahrscheinlich wird der saisonale Effekt nicht ausreichen, um die Inzidenz auf 0 runterzubringen.“ Die Annahme von Gesundheitsminister Lauterbach, wonach auch in den Sommermonaten eine Corona-Welle möglich ist, halte er für plausibel. Bereits die vollzogenen Lockerungen könnten dazu führen, dass „wir nochmal einen sehr, sehr starken Anstieg sehen und dann auch mit hohen Inzidenzen in den Sommer reingehen werden.“

