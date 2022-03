Corona: Zahlen zu Maskeneinkäufen im letzten Jahr veröffentlicht - mehr als 800 Millionen Euro wert

Von: Marcus Giebel

Die Corona-Pandemie geht demnächst in ihr drittes Jahr. Doch mehr und mehr scheint das Virus seinen Schrecken zu verlieren. Die nackten Zahlen sprechen eine andere Sprache. Der News-Ticker.

Deutschland steuert wohl auf das Ende der „epidemischen Lage nationaler Tragweite“ zu.

Zum Ende des zweiten Pandemie-Jahres steigen die Zahlen wieder (siehe Ursprungsmeldung).

2021 hat Deutschland fast vier Milliarden Schutzmasken importiert (siehe Update vom 8. März, 9.55 Uhr).

Update vom 8. März, 9.55 Uhr: Im vergangenen Jahr hat die Bundesrepublik 3,8 Milliarden Schutzmasken, vor allem aus China gekauft, 72,3 Prozent davon allein in den ersten drei Monaten. Das geht aus einer Erklärung des Statistischen Bundesamtes hervor. Der Gesamtwert beläuft sich demnach auf 841,3 Millionen Euro. Damit seien pro Einwohner 46 Masken importiert worden, die durchschnittlichen Kosten belaufen sich auf 22 Cent.

84,6 Prozent der Einfuhren stammen - wie das Virus - aus China. Konkreter: 3,2 Milliarden Masken im Wert von 691 Millionen Euro. Dahinter folgen das Vereinigte Königreich (173 Millionen Masken für 56 Millionen Euro) und die Türkei (159 Millionen Masken für 24 Millionen Euro).



Auf der anderen Seite exportierte Deutschland 669 Millionen filtrierende Halbmasken, die einen Wert von 285 Millionen Euro hatten. Die beiden vorrangigen Abnehmer waren Österreich mit 119 Millionen Masken für 61,3 Millionen Euro und Polen mit 100 Millionen Masken für 18,4 Millionen Euro.



Erstmeldung: München - Der Ukraine-Krieg stellt die Corona-Krise mehr und mehr in den Schatten. Selbst in Deutschland, wo noch immer verhältnismäßig viele Einschränkungen gelten. Nach aktuellem Stand soll die vom Bundestag festgestellte „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ zum 19. März auslaufen, eine öffentliche Debatte um eine erneute Verlängerung fand bislang nicht statt - mutmaßlich auch, weil dafür aktuell die Bühne fehlt.

Dabei steigen zumindest die Inzidenzen - auf die auch nach zwei Jahren Pandemie noch immer täglich geschaut wird - wieder an. Noch immer meldet das Robert Koch-Institut (RKI) in 24 Stunden sechsstellige Zahlen an Neuinfektionen. Die seit Monaten überforderten Gesundheitsämter haben längst kapituliert, Nachverfolgungen finden - wenn überhaupt - nur noch sporadisch statt.

Für Bayern weist das RKI eine Inzidenz von 1560,4 an - ein leichter Anstieg zum Vortag, aber ein Rückgang im Vergleich zu den 1684,4 eine Woche zuvor. 26.580 Neuinfektionen wurden demnach im Freistaat gemeldet, 68 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.



Von flächendeckender Entspannung kann also noch nicht die Rede sein. Immerhin soll ja der Frühling die Zeit einläuten, in der trotz Sars-CoV-2 wieder ein normaleres Zusammenleben möglich ist. (mg)