Corona: PCR-Tests erreichen Rekordhoch: Mehr als jedes zweite Ergebnis positiv

Von: Jennifer Battaglia, Marcus Giebel

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 8. März, 17.35 Uhr: Mehr als jeder zweite PCR-Test war deutschlandweit vergangene Woche positiv, das teilte der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (kurz: ALM) in einer Pressemitteilung mit. Mit 51,9 Prozent erreicht der Anteil positiver PCR-Tests damit ein Rekordhoch. Dies hänge unter anderem mit dem „hohen Infektionsgeschehen“ zusammen, so ein ALM-Sprecher. Bei hoher Positivrate müsse man außerdem von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. „Die ersten Sonnenstrahlen des nahenden Frühlings dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Pandemie leider noch immer nicht vorüber ist“, sagte der 1. Vorsitzende des Berufsverbandes, Michael Müller.

Die Auslastung der Labore in Bezug auf PCR-Tests ist laut ALM mit durchschnittlich 63 Prozent aktuell niedrig. Im Vergleich zur Vorwoche ließen sich erneut weniger Menschen testen.

Corona: Moderna will in 92 ärmeren Ländern auf Patente für Impfstoff verzichten

Update vom 8. März, 14.30 Uhr: Endlich einmal gute Nachrichten in der Corona-Krise! Wie der US-Konzern Moderna mitteilt, werde er in 92 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen dauerhaft auf den Patentschutz seines Corona-Impfstoffes verzichten. Damit darf das Vakzin in diesen Ländern auch von anderen Unternehmen produziert und vertrieben werden. Einzige Voraussetzung sei, dass die Impfstoffe nur zu Verwendung in diesen Ländern hergestellt werden.

Dabei handelt es sich um Länder, in denen Gavi, die Impfallianz aus Regierungen, Firmen, Stiftungen und UN-Organisationen, das Covax-Programm durchführt. Wie Moderna ankündigte, sei der Plan, in diesen Nationen „nie“ die Patente durchzusetzen. Der Wirtschaftswoche sagte Konzernchef Stephen Hoge: „Für die Nutzung der Patente verlangt Moderna kein Geld. Wir machen damit keinen Gewinn - im Gegenteil.“

Update vom 8. März, 12.25 Uhr: Ein 31-Jähriger wurde in den USA zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt, weil er sich unrechtmäßig Corona-Hilfe überweisen ließ und einen Großteil des so ergaunerten Geldes für den Kauf einer Pokémon-Sammelkarte ausgab. Der Mann aus dem US-Bundesstaat Georgia erhielt demnach 85.000 US-Dollar (etwa 78.000 Euro) Unterstützung, nachdem er im Sommer 2020 einen Antrag auf ein staatliches Corona-Hilfsdarlehen für Kleinunternehmen gestellt hatte. Knapp 58.000 US-Dollar (gut 53.000 Euro) gab er für das Sammelstück aus.

Nun muss er neben der Haft das komplette Darlehen zurückzahlen und obendrein 10.000 US-Dollar (rund 9000 Euro) Strafe abdrücken. In seinem Antrag hatte er angegeben, dass sein Betrieb in dem Jahr vor dem Pandemie-Ausbruch zehn Angestellte und einen Bruttoumsatz von 235.000 Dollar (215.000 Euro) gehabt habe.

Erfreuen sich großer Beliebtheit: Für Pokémon-Karten übertreten manche Menschen das Gesetz. © IMAGO / ZUMA Wire

Corona-Krise: Zahlen zu Maskeneinkäufen im letzten Jahr veröffentlicht - mehr als 800 Millionen Euro wert

Update vom 8. März, 9.55 Uhr: Im vergangenen Jahr hat die Bundesrepublik 3,8 Milliarden Schutzmasken, vor allem aus China gekauft, 72,3 Prozent davon allein in den ersten drei Monaten. Das geht aus einer Erklärung des Statistischen Bundesamtes hervor. Der Gesamtwert beläuft sich demnach auf 841,3 Millionen Euro. Damit seien pro Einwohner 46 Masken importiert worden, die durchschnittlichen Kosten belaufen sich auf 22 Cent.

84,6 Prozent der Einfuhren stammen - wie das Virus - aus China. Konkreter: 3,2 Milliarden Masken im Wert von 691 Millionen Euro. Dahinter folgen das Vereinigte Königreich (173 Millionen Masken für 56 Millionen Euro) und die Türkei (159 Millionen Masken für 24 Millionen Euro).



Auf der anderen Seite exportierte Deutschland 669 Millionen filtrierende Halbmasken, die einen Wert von 285 Millionen Euro hatten. Die beiden vorrangigen Abnehmer waren Österreich mit 119 Millionen Masken für 61,3 Millionen Euro und Polen mit 100 Millionen Masken für 18,4 Millionen Euro.



Daran kommt in diesen Zeiten niemand vorbei: Schutzmasken sind in der Pandemie Pflicht. © Marijan Murat/dpa

Erstmeldung: München - Der Ukraine-Krieg stellt die Corona-Krise mehr und mehr in den Schatten. Selbst in Deutschland, wo noch immer verhältnismäßig viele Einschränkungen gelten. Nach aktuellem Stand soll die vom Bundestag festgestellte „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ zum 19. März auslaufen, eine öffentliche Debatte um eine erneute Verlängerung fand bislang nicht statt - mutmaßlich auch, weil dafür aktuell die Bühne fehlt.

Dabei steigen zumindest die Inzidenzen - auf die auch nach zwei Jahren Pandemie noch immer täglich geschaut wird - wieder an. Noch immer meldet das Robert Koch-Institut (RKI) in 24 Stunden sechsstellige Zahlen an Neuinfektionen. Die seit Monaten überforderten Gesundheitsämter haben längst kapituliert, Nachverfolgungen finden - wenn überhaupt - nur noch sporadisch statt.

Für Bayern weist das RKI eine Inzidenz von 1560,4 an - ein leichter Anstieg zum Vortag, aber ein Rückgang im Vergleich zu den 1684,4 eine Woche zuvor. 26.580 Neuinfektionen wurden demnach im Freistaat gemeldet, 68 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.



Von flächendeckender Entspannung kann also noch nicht die Rede sein. Immerhin soll ja der Frühling die Zeit einläuten, in der trotz Sars-CoV-2 wieder ein normaleres Zusammenleben möglich ist. (mg)