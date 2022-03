Corona-Zahlen steigen - Grünen-Politiker fordert Änderung an neuem Infektionsschutzgesetz

Von: Kai Hartwig

Laut RKI-Daten steigen die Corona-Zahlen weiter. Trotzdem sollen ab 20. März einige Corona-Maßnahmen entfallen. Das sorgt für Kritik. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Die Corona-Inzidenz steigt laut Robert Koch-Institut auf 1.543,0.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant dennoch Lockerungen ab 20. März.

Von Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen sowie Patientenschützern gibt es Kritik.

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie in Deutschland wird laufend aktualisiert.

München – In Deutschland sollen am 20. März die bisherigen Corona-Auflagen entfallen. Bereits vier Tage zuvor berät der Bundestag über Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Doch der Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) ist äußerst umstritten.

„Wenn das Gesetz so verabschiedet wird, wie es vom Bundeskabinett eingebracht wurde, macht es alle Arbeit der letzten zwei Jahre obsolet“, kritisierte Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz, die geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Brysch sprach sich für eine Nachbesserung, insbesondere bei der Maskenpflicht aus.

Corona in Deutschland: Gesundheitsminister Lauterbach plant neues Infektionsschutzgesetz

Lauterbach und Buschmann planen bundesweit einen deutlich verringerten Basisschutz. So soll etwa die Maskenpflicht nur noch in Pflegeheimen, Kliniken, Bus und Bahn sowie Zügen und Flugzeugen bestehen bleiben. Verpflichtende Corona-Tests würde es nur in Heimen und Schulen geben.

Die Maskenpflicht soll ab 20. März teilweise entfallen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Damit die Bundesländer weiterhin die Möglichkeit haben, auf eine sich verschlechternde Corona-Lage zu reagieren, soll die Hotspot-Regelung als Instrument dienen. Mit ihr können die Länder Corona-Auflagen für jeweils auszurufende Hotspots beschließen.

An der Wirksamkeit dieser Sonderregel wachsen jedoch die Zweifel, auch angesichts der rasanten Ausbreitung des Virus in den vergangenen Tagen. Am Montagmorgen (14. März) meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 1.543,0. Eine Woche zuvor hatte diese noch 1.259,2 betragen. Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages war laut RKI-Daten mit 92.378 deutlich höher als in der Vorwoche (78.428).

Corona in Deutschland: Entwurf zu neuem Infektionsschutzgesetz spaltet Ampel-Parteien

Selbst unter Mitgliedern der Ampel-Parteien herrscht Uneinigkeit, ob das (geplante) neue Infektionsschutzgesetz in seiner jetzigen Form hilfreich ist. „Ich werbe sehr dafür, den Gesetzentwurf zur Reform des Infektionsschutzgesetzes noch einmal anzupassen und die Maskenpflicht in Innenräumen als Basisschutzmaßnahme beizubehalten“, sagte Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Aus den Reihen der FDP kam dagegen Zustimmung für den Gesetzesentwurf. Der Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen am 20. März sei ein großer Erfolg nach zwei Jahren Pandemie, befand der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der Rheinischen Post.

Bei der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag (17. März) die Lage mit Länderchefs beraten. Ebenfalls an dem Tag diskutieren die Abgeordneten im Bundestag erstmals über Anträge zu einer allgemeinen Impfpflicht. Gesundheitsminister Lauterbach will die Befürworter der Impfpflicht einen. Start der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken ist bereits am Dienstag (15. März). Bis dahin müssen diese Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können.

Zudem soll künftig ein geringerer Corona-Arbeitsschutz gelten. Dazu will das Kabinett am Mittwoch (16. März) eine Verordnung des Sozialministeriums beschließen, nach der die Arbeitgeber weitgehend selbst bestimmen können, welche Auflagen im Betrieb noch gelten sollen. (kh/dpa)