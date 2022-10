Corona-Impfung auf Kaufland-Parkplatz: Bekannter Comiczeichner antwortet verwunderten Fans

Der deutsche Comiczeichner Ralph Ruthe ließ sich auf dem Kaufland-Parkplatz gegen Corona impfen. Er bekam den Omikron-Impfstoff – angesichts seines Alters reagierten einige Nutzer verwundert.

München – Die Corona-Herbstwelle hat Deutschland längst erreicht. Das Bundesland mit der höchsten Infektionsrate ist aktuell Bayern (14. Oktober). Um sich gegen das Coronavirus zu schützen, empfiehlt die Bundesregierung den Bürgern weiterhin, sich impfen zu lassen.

Corona in München: Mobile Impfteams in der Landeshauptstadt

Seit Mitte September ist es in nun auch möglich, sich mit dem neuen Omikron-Impfstoff impfen zu lassen. Da die Münchner als Impfmuffel gelten, bot die Stadt bereits vor der Wiesn den schützenden Piks an ungewöhnlichen Orten an. So sollte es einfacher werden, sich spontan für eine Impfung zu entscheiden.

Auf Supermarkt-Parkplatz: Comic-Zeichner holt sich Omikron-Impfung

Auch der Cartoonist, Comiczeichner und Autor Ralph Ruthe nutzte nun das Angebot eines solchen mobilen Impfteams. Auf einem Kaufland-Parkplatz in Bielefeld holte er sich den Booster – und teilte ein Beweisfoto auf Twitter. „War eine Impfaktion, ohne Termin“, erklärte er den Nutzern.

Zu seinem Beitrag schrieb der 50-Jährige: „Eben erstmal schön den Bi­oN­Tech Omicron BA.4/5-Impfstoff beim ASB aufm Kaufland-Parkplatz geballert, jetzt Hafermilch-Cappuccino, vielleicht gender ich gleich noch. Life is good.“ Ein anderer Nutzer meinte daraufhin: „Wie viel will man Menschen triggern. Ralph: Ja. Aber gleich noch gendern, da wirds wirklich wild.“

Entgegen STIKO-Empfehlung: Omikron-Impfung für 50-Jährigen

Einige Nutzer zeigten sich verwundert, dass Ruthe den Impfstoff überhaupt bekommen hat. Die STIKO sprach sich schließlich Ende September für eine vierte Impfung mit dem Omikron-Impfstoff in erster Linie für Personen ab dem Alter von 60 Jahren aus. Ein User fragte deshalb: „Wie bist du an die Impfung gekommen? Ich dachte, alle unter 60-Jährigen sind immer noch nicht für den 2. Booster berechtigt.“

Tatsächlich wird die Impfung aber niemandem verweigert. Die STIKO gibt lediglich Empfehlungen ab, die Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Impfstoff trifft letztlich aber jeder für sich. Auch ein Weilheimer Arzt entschied sich zur Wiesn-Zeit für Booster anstatt Bier – in den Kommentaren entbrannte daraufhin eine hitzige Diskussion. (mlh)