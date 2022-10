Lauterbach warnt: „Kombinierte Welle baut sich auf“ - er rechnet mit Rückkehr der Maskenpflicht

Von: Michelle Brey

Teilen

Karl Lauterbach sprach via Twitter von einer Doppelwelle aus Corona und der Influenza. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Winter naht, die Corona-Infektionszahlen steigen und hinzukommt die Influenza. Gesundheitsminister Lauterbach plädiert für die Grippe-Impfung.

Berlin/München - Das Infektionsgeschehen in Deutschland scheint wieder an Fahrt aufzunehmen. Die Coronavirus-Inzidenz schnellt bundesweit in die Höhe. Indes bereitet auch die Grippewelle Sorgen. Ein Grund für Gesundheitsminister Karl Lauterbach, einen Appell auszusprechen und die Rückkehr einer Schutzmaßnahme als unumgänglich zu bezeichnen. Ein Überblick.

Coronavirus in Deutschland: Inzidenz steigt bundesweit

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt wieder - und das nicht erst seit gestern. Am Dienstagmorgen (11. Oktober) gab das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert mit 787,5 an. Einen Blick zurückwerfend, lässt sich die Entwicklung darstellen:

Zeitpunkt Inzidenz Dienstag, 11. Oktober 2022 787,5 Tag zuvor 598,1 Vorwoche 374,0 Vormonat 220,9

Diese Angaben liefern jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild der tatsächlichen Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus. Insbesondere, weil bei weitem nicht alle Corona-Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen jedoch in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Infektionsgeschehen in Deutschland: Grippewelle im Herbst und Winter?

In den vergangenen beiden Wintern 2020 und 2021 ist die Grippesaison alles andere als normal verlaufen: Anders als vor der Coronapandemie kam es nicht wirklich zu Wellen. Maskenpflicht und Abstandsregeln wirkten sich auch auf die Grippe aus.

2022 zeigt sich bereits ein anderes Bild - nicht zuletzt durch das Oktoberfest. Eine Doppelwelle schwappt durch das Münchner Umland. Schon im Juni warnte SPD-Politiker Lauterbach vor einer „sehr gefährlichen Kombination“ bestehend aus dem Coronavirus und der Influenza und pochte auf Maßnahmen.

Nun, einige Monate später, schrieb er auf Twitter: „Im Moment baut sich eine kombinierte Welle von Covid und Grippe auf. Doppelter Schutz ist schlau.“ Daher sei es jetzt ein guter Zeitpunkt, um „die Grippeimpfung zu wählen“. Für Menschen über 60 Jahre gebe es eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO). Eine Kombination aus Grippeimpfung und der vierten Corona-Impfung sei „besonders sinnvoll“, so Lauterbach auf der Plattform.

Kommt die Corona-Maskenpflicht im Winter zurück?

Als „ein großes Problem im Winter“ beschrieb Lauterbach - ebenfalls via Twitter - Zusammenkünfte in Innenräumen. „Das Oktoberfest erinnert uns: schreien und rufen im Innenraum maximiert Aerosolübertragung von Corona“, schrieb er als Reaktion auf einen Tweet, der die Inzidenz-Entwicklung Bayerns und Münchens veranschaulichte.

„Ich rechne fest damit, dass wir an der Maskenpflicht im Innenraum nicht vorbeikommen“, fuhr er fort. Seit 1. Oktober gilt die FFP2-Maskenpflicht laut Infektionsschutzgesetz bundesweit einheitlich nur in Fernzügen und Fernbussen, Pflegeheimen, Kliniken und Arztpraxen. (mbr)