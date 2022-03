Corona: Inzidenz weiter auf hohem Niveau - Lauterbach benennt vier Kriterien für Hotspot-Regionen

Von: Jennifer Battaglia

Die Corona-Fallzahlen sind derzeit weiter auf Rekord-Niveau. Dennoch ist die Inzidenz in Bayern über das Wochenende leicht gefallen. Der News-Ticker zur Pandemie.

Hinsichtlich der Maskenpflicht wirbt Bundesgesundheitsminister Lauterbach darum, dass Supermärkte diese durch ihr Hausrecht nach dem 2. April durchsetzen. (siehe Update 28. März, 9.57 Uhr)

In Deutschland gibt es laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) seit Beginn der Pandemie fast 16 Millionen Genesene (siehe Erstmeldung vom 28. März, 9.36 Uhr)

Die 7-Tage-Inzidenz bleibt weiter auf hohem Niveau. Das RKI meldet einen Wert von 1700,6. (siehe Erstmeldung vom 28. März, 9.36 Uhr)

Update vom 28. März, 11.13 Uhr: Die Bundespolizei hat im Januar und Februar insgesamt 827 Delikte im Zusammenhang mit der Nutzung gefälschter Impfnachweise beziehungsweise Test- und Genesenennachweise angezeigt. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 2700, wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam am Montag mitteilte. Seit Inkrafttreten der Coronavirus-Einreiseverordnung im Januar 2021 zeigte die Bundespolizei insgesamt 3524 solche Fälle an.

Die Coronavirus-Einreiseverordnung, die erstmalig am 14. Januar 2021 in Kraft trat, regelt unter anderem die Nachweispflicht für Impfungen, Tests und Genesenenstatus bei der Einreise in die Bundesrepublik. Haben Einreisende keinen oder einen unvollständig ausgefüllten Nachweis, begehen sie eine Ordnungswidrigkeit. Bei gefälschten Impfausweisen beziehungsweise Genesenen- oder Testnachweisen wird eine Straftat begangen. Unabhängig von den Einreisekontrollen fliegen in Deutschland immer wieder Fälle von gefälschten Corona-Gesundheitszeugnissen auf. Die Gesamtzahl der gefälschten Impfausweise und anderer Nachweise liegt also um ein Vielfaches höher als die Zahlen der Bundespolizei.

Kinderärzte für Ende der Testpflicht an Schulen

Update vom 28. März, 10.47 Uhr: Trotz hoher Corona-Inzidenzen haben Kinderärzte in Deutschland ein Ende der Testpflicht an Schulen gefordert. „Die Testpflicht für Kinder ohne Symptome ist zu einer überflüssigen Zumutung geworden“, sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Es reiche vollkommen, Kinder mit Symptomen zu testen. Zum einen gebe es einen hohen Anteil falsch-positiver Testergebnisse, die zur Quarantäne ganzer Familien führten. Zum anderen erkrankten Kinder und Jugendliche nur extrem selten schwer an dem Virus. „Der ganze Zirkus wird nur veranstaltet, um die impfunwilligen Erwachsenen aus den Risikogruppen zu schützen“, kritisierte Fischbach.

Er mahnte, dass Schüler bei der Umsetzung des neuen Infektionsschutzgesetzes nicht vergessen werden dürften. Die Länder müssten sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin am sozialen Leben teilhaben können. Es dürfe „auf keinen Fall“ passieren, dass Kinder mit unvollständigem Impfschutz wegen der hohen Inzidenzen noch lange von Sport- oder Freizeitangeboten ausgeschlossen würden.

Maskenpflicht: Lauterbach appelliert an Supermärkte, Hausrecht durchzusetzen

Update vom 28. März, 9.57 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat nochmals appelliert, dass Supermärkte nach dem 2. April ihr Hausrecht nutzen, um die Maskenpflicht weiter durchzusetzen. Lauterbach selbst hätte eine bundesweite Fortführung der Maskenpflicht nur dann beschließen können, wenn auch für ganz Deutschland eine Gefährdung der gesundheitlichen Versorgung besteht - das ist aktuell aber nicht der Fall.

Mit der Maskenpflicht könne man „mit geringem Aufwand viel erreichen“. Dies sagte der Minister im Interview mit Bild TV. Für heute (28. März) erwartet er die Reaktion der Unternehmen auf seine Empfehlung. Außerdem appelliert Lauterbach erneut an die Länder, für Hotspots die Maskenpflicht zu beschließen. Schwellenwerte, ab wann eine Region ein Hotspot ist, sind im neuen Gesetz jedoch nicht beziffert. Generelle Voraussetzung ist, dass wegen besonders hoher Fallzahlen dort eine Überlastung der Klinikkapazitäten droht. Lauterbach ging auf die Kritik ein und nannte vier Kriterien dafür: Wenn Kliniken die Notfallversorgung nicht mehr leisten könnten, wenn sie planbare Eingriffe absagen oder in andere Häuser verlegen müssen sowie, wenn eine Mindest-Präsenz von Pflegekräften nicht möglich ist.

Der Bundesgesundheitsminister wirbt im Hinblick auf die Maskenpflicht nochmals um die Durchsetzung des Hausrechts in Supermärkten. © Kay Nietfeld/dpa

Inzidenz in Bayern geht über das Wochenende leicht zurück

Update vom 28. März, 9.52 Uhr: Die gemeldeten Corona-Infektionszahlen in Bayern sind über das Wochenende leicht zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut verzeichnete am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2178,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Am Freitag hatte der Wert bei einem Rekord von 2199,9 gelegen. Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten laut RKI 20 601 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg um 13 auf insgesamt 22 394 seit Pandemiebeginn.

Die tatsächlichen Infektionszahlen sind nach Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) noch höher. Gründe sind die Dunkelziffer unerkannter Infektionen und Meldeverzögerungen bei den kommunalen Behörden.

7-Tage-Inzidenz weiter auf hohem Niveau - fast 16 Millionen Genesene mittlerweile

Erstmeldung vom 28. März, 9.36 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau. Derzeit liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 1700,6 allerdings haben Baden-Württemberg und Brandenburg wie schon am Vortag praktisch keine Fälle gemeldet. In der Vorwoche lag der Wert leicht höher (1714,2). Die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Neuinfektionen binnen eines Tages gab das RKI mit 67 501 an (Vorwoche: 92 314). Laut RKI melden zunehmend weniger Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten. Insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn sollten tagesaktuelle Schwankungen daher nicht überbewertet werden.

Experten gehen ohnehin von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 20 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 13 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 20 323 779 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 15 873 400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 128 457.

