Lauterbach wirbt für vierte Impfung: Corona-Lage „in Europa schlechter als das Gefühl“

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Die Corona-Fallzahlen sind derzeit weiter auf Rekord-Niveau. Karl Lauterbach wirbt für die vierte Impfung für alle ab 60. Der News-Ticker zur Pandemie.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag erneut gestiegen (siehe Update vom 29. März, 09.00 Uhr).

Baden-Württemberg lässt am Samstag nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen auslaufen (siehe Update vom 29. März, 10.14 Uhr).

Karl Lauterbach dringt EU-weit auf die vierte Corona-Impfung für alle ab 60 (siehe Update vom 29. März, 10.48 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Corona-Situation in Deutschland wird laufend aktualisiert.

Update vom 29. März, 10.48 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dringt EU-weit auf die vierte Corona-Impfung für alle ab 60 Jahren. Am Rande von Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel sagte der SPD-Politiker am Dienstag: „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Covid-Pandemie nicht zu Ende ist in Europa. Wir haben sehr hohe Fallzahlen, wir haben leider auch sehr hohe Sterbezahlen“. Er wolle eine Diskussion anstoßen, „ob wir nicht eine europäische Empfehlung für die vierte Dosis der Impfung bekommen bei den Über-60-jährigen“.

In dieser Altersgruppe könne dadurch die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten Dosis noch einmal um 80 Prozent reduziert werden, wie Daten aus Israel ergeben hätten, sagte Lauterbach. „Die Lage ist in Europa, was die Pandemie angeht, schlechter als das Gefühl der Menschen“, so Lauterbach. Der Ukraine-Krieg ziehe zudem Aufmerksamkeit ab. Infrage für den zweiten „Booster“ nach einem Grundschutz komme der Impfstoff von Moderna oder Biontech/Pfizer. Die Forderung des Ministers bedeutet eine Absenkung der bisherigen Altersgrenze für die vierte Dosis von 70 auf 60 Jahre. Für Unter-60-Jährige könne die vierte Dosis dagegen nicht empfohlen werden, weil es dazu keine Daten gebe.

Baden-Württemberg lässt Corona-Schutzmaßnahmen auslaufen

Update vom 29. März, 10.14 Uhr: Nach über zwei Jahren Pandemie laufen an diesem Samstag in Baden-Württemberg nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen aus. Die Koalition aus Grünen und CDU verständigte sich am Dienstag darauf, die im Bundesgesetz noch vorgesehenen Hotspot-Regeln nicht anzuwenden. Hintergrund ist, dass Grün-Schwarz bezweifelt, dass die Regeln vor Gericht standhalten. Das bedeutet, dass von Sonntag an in Innenräumen keine Masken mehr getragen werden müssen und die Zugangsregeln wegfallen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) appellierte an die Menschen im Land, freiwillig in Innenräumen weiter Maske zu tragen. „Damit schützen wir nicht nur die eigene Gesundheit, sondern zeigen auch Solidarität in der Gemeinschaft“, teilte der Regierungschef mit.

Corona in Deutschland: Sonderregelungen für Kurzarbeit verlängert

Update vom 29. März, 09.44 Uhr: Die Sonderregelungen für die Kurzarbeit werden bis zum 30.06.2022 verlängert, das hat der Gesetzgeber beschlossen. Weiterhin sollen ein erleichterter Zugang zum Kurzarbeitergeld, der Anspruch auf erhöhte Leistungssätze sowie die Hinzuverdienstmöglichkeiten während der Kurzarbeit ermöglicht werden.

Laut Gesetzesänderung besteht Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als 10 Prozent haben. Bis Ende Juni wird zudem auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden verzichtet. Auch Beschäftigte in der Leiharbeit können unterstützt werden. Die Bezugsdauer wird für Beschäftigte, deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 entstanden ist, auf bis zu 28 Monate, längstens bis zum Ablauf des 30. Juni 2022, verlängert. Das Kurzarbeitergeld wird für Beschäftigte in Kurzarbeit, die einen Lohnausfall von mindestens 50 Prozent haben, bis Ende Juni weiterhin aufgestockt. Ab dem vierten Bezugsmonat - gerechnet ab März 2020 - auf 70 Prozent (77 Prozent für Personen mit Kindern) und ab dem siebten Monat auf 80 Prozent (87 Prozent für Personen mit Kindern) des entfallenen Nettoentgelts.

Auch bleibt es während der Kurzarbeit möglich, in einem seit Beginn der Kurzarbeit neu aufgenommen Minijob anrechnungsfrei hinzuzuverdienen. Die Sozialversicherungsbeiträge werden für die ausgefallenen Arbeitsstunden bis maximal Juli 2023 zur Hälfte erstattet, wenn die Kurzarbeit mit einer beruflichen Weiterbildung verbunden wird, die bestimme Voraussetzungen erfüllt.

Corona in Bayern: Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken

Update vom 29. März, 09.10 Uhr: In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut gab den Wert mit 2143,9 an. Am Montag waren es noch 2178,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gewesen, am Freitag war mit 2199,9 ein Höchstwert erreicht worden. Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten 37.042 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg um 53 auf insgesamt 22.447 seit Pandemiebeginn.

Auf Kreisebene wurden die höchsten bayerischen Inzidenzwerte in Franken registriert: Für die Stadt Coburg meldete das RKI den Wert mit 3347,0. Die tatsächlichen Infektionszahlen dürften nach Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) noch höher sein. Gründe sind die Dunkelziffer unerkannter Infektionen und Meldeverzögerungen bei den kommunalen Behörden.

RKI registriert 237 352 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1703,3

Update vom 29. März, 09.00 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag höher als am Vortag. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche mit 1703,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1700,6 gelegen. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages, die die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI meldeten, liegt bei 237 352. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.10 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 222 080 Ansteckungen.

Hendrik Wüst will weiterhin an Corona-Impfpflicht arbeiten

Update vom 28. März, 22.49 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst will weiterhin an einer Corona-Impfpflicht arbeiten. „Wir haben immer noch in Deutschland über zwei Millionen über 60-Jährige, die sich nicht haben impfen lassen“, sagte er der Rheinischen Post. Wenn viele dieser Ungeimpften gleichzeitig erkrankten oder wenn es im Herbst eine Virus-Variante gäbe, die schwerere Fälle verursacht, könnte es um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystem gehen, so Wüst.

Rechtssicher könne die Impflicht allerdings erst umgesetzt werden, wenn die Situation im Herbst geklärt ist. Dabei gehe es zum Beispiel um die dominierenden Varianten und verfügbare Impfstoffe. „Deswegen ist die Idee, alles vorzubereiten in einem Gesetz“, sagte Wüst. „Wir sollten jetzt im Bundestag nicht aufhören, an diesem Thema zu arbeiten.“

Update vom 28. März, 19.04 Uhr: Die Gesundheitsminister der Länder wollen die derzeitigen Quarantäne- und Isolationsregeln überprüfen lassen. Das Bundesgesundheitsministerium soll hierfür das Robert Koch-Institut beauftragen, bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Sachsen-Anhalt am Montag nach einer Videoschalte der Ressortchefs. Laut dem Beschluss soll geprüft werden, „ob und wie lange eine Absonderung von Infizierten und Kontaktpersonen in der aktuellen Pandemiephase“ angezeigt ist. Dazu soll sich das RKI mit den Ländern abstimmen

Rechtsgrundlage für Corona-Regeln läuft wie geplant aus

Update vom 28. März, 16.53 Uhr: Am kommenden Wochenende wird wie geplant die bisherige Rechtsgrundlage für viele bundesweit geltende Corona-Beschränkungen auslaufen, eine Verlängerung wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht geben. Ein Antrag mehrerer Bundesländer, darunter auch Bayern, das Infektionsschutzgesetz erneut entsprechend zu ändern, sei bei den Beratungen der Gesundheitsminister der Länder am Montag abgelehnt worden, sagte der SPD-Politiker in Berlin nach den Gesprächen.

Ab Sonntag sind nach dem kürzlich geänderten Infektionsschutzgesetz und einer Übergangsfrist Maskenpflichten nur noch begrenzt möglich, etwa in Kliniken oder Pflegeheimen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Masken in Geschäften oder Schulen und 2G- oder 3G-Zutrittsregeln, kann es zwar auch noch geben, aber nur noch regional, wenn das jeweilige Landesparlament eine besonders kritische Corona-Lage dort feststellt (Hotspot-Regel). Lauterbach verteidigte die Rechtslage: „Wenn es eine nationale Überforderung des Gesundheitssystems durch die Pandemie nicht gibt, sind auch nationale Regeln nicht mehr durchführbar.“ Er habe erneut an die Länder appelliert, Hotspot-Regelungen in Kraft zu setzen. Auch für ganze Bundesländer sei das möglich. Bisher sind nur aus Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg Pläne dafür bekannt.

Mecklenburg-Vorpommern will Auszubildende und Studenten in Kliniken einsetzen

Update vom 28. März, 15.38 Uhr: Im von Corona besonders hart getroffenen Mecklenburg-Vorpommern sollen nun auch Auszubildende in der Pflege und Studierende der Medizin in Krankenhäusern und Pflegeheimen eingesetzt werden können. Auch in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sollen Nachwuchskräfte helfen, wie Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) mitteilte. Die epidemische Lage im Land sei „sehr angespannt“, hieß es von der Regierung. Viele Kliniken sowie Alten- und Pflegeheime seien an der Überlastungsgrenze. Erstens gebe es mehr Patienten, zweitens hätten sich viele Beschäftigte infiziert, seien in Quarantäne oder müssten Kinder betreuen. Die Universitätsmedizin in Greifswald und Rostock richtet eine Jobbörse ein, um bei der Rekrutierung von Studierenden zu helfen.

Mecklenburg-Vorpommern hat laut Robert-Koch-Institut aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2367 - die höchste in Deutschland. Der Landtag beschloss in der vergangenen Woche, das gesamte Land bis Ende April zum Hotspot zu erklären, sodass die meisten Schutzmaßnahmen vorerst weiter gelten können.

Steinmeier sagt Polen-Reise wegen anhaltender Corona-Infektion ab

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist immer noch infiziert und kann deshalb nicht wie geplant nach Krakau reisen. © Kristin Schmidt/dpa

Update vom 28. März, 15.20 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen für Dienstag geplanten Besuch in Polen wegen seiner Corona-Infektion abgesagt. Ein PCR-Test des Bundespräsidenten sei am Montag noch positiv ausgefallen, sagte eine Sprecherin des Bundespräsidialamts in Berlin. Steinmeier bedauere die Absage sehr, da ihm die Reise besonders am Herzen gelegen habe. Der Besuch solle nachgeholt werden. Das Bundespräsidialamt hatte am Dienstag vergangener Woche mitgeteilt, dass sich Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender mit dem Virus infiziert hätten. Die Infektion verlaufe mild.

Steinmeiers Reiseplan hatte vorgesehen, dass er am Dienstag in die südpolnische Stadt Krakau reist. Dort hätte er ein Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge besuchen sollen, die wegen des Ukraine-Konfliktes aus ihrer Heimat geflohen sind. Außerdem war ein Gespräch mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda geplant.

FDP droht mit Klage, sollte ganz Bayern zum Corona-Hotspot erklärt werden

Update vom 28. März, 13.00 Uhr: Für den Fall der Einstufung von ganz Bayern zum Corona-Hotspot droht die FDP der Staatsregierung mit einem juristischen Nachspiel. „Die Debatte um einen bayernweiten Hotspot entbehrt jeder Substanz: Eine Gebietskörperschaft kann nur zum Hotspot erklärt werden, wenn dort eine gefährlichere Virusvariante auftaucht oder eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten droht. Diese Bedingungen sind bezogen auf Bayern nicht erfüllt“, sagte FDP-Landeschef Martin Hagen am Montag in München. Hohe Infektionszahlen allein reichten als Begründung nicht aus. „Sollte der Landtag dennoch entscheiden, Bayern zum Hotspot zu erklären, werden wir dagegen klagen.“

Das Kabinett muss am Dienstag über die künftigen Corona-Regeln für den Freistaat entscheiden. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte das geplante Ende der meisten Corona-Beschränkungen bereits wiederholt kritisiert und will die Maskenpflicht um vier Wochen verlängern. FDP-Chef Hagen hält die Kritik Holetscheks für falsch: „Das Infektionsschutzgesetz gilt, auch wenn es Herrn Holetschek nicht gefällt. Der Zeitpunkt für die Lockerungen ist genau richtig: Bundesweit ebbt das Infektionsgeschehen ab, die Infektionszahlen sinken, der R-Wert liegt heute bei 0,78. Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint überschritten.“ Trotz hoher Inzidenzen habe sich die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen in den vergangenen drei Monaten halbiert. Auch Bayerns Vize-Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hält es nicht für sinnvoll, ganz Bayern zum Corona-Hotspot zu erklären.

Rummenigge: Fußball muss aus Corona-Krise Lehren ziehen

Update vom 28. März, 12.56 Uhr: Der Profi-Fußball hat aus Sicht des langjährigen Münchner Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge nicht die nötigen Lehren aus der Corona-Krise gezogen. „Ich befürchte, wenn wir im Fußball in dieser Art und Weise weiter machen, die speziell im Spitzenbereich fast atemberaubend ist, wird dem Fußball irgendwann die Rechnung präsentiert werden“, meinte Rummenigge im Podcast „Tomorrow - der Business & Style Podcast“.

Ich befürchte, wenn wir im Fußfall in dieser Art und Weise weiter machen (...) wird dem Fußball irgendwann die Rechnung präsentiert werden.

Der 66-Jährige verwies dabei auf die teils horrenden Gehälter und Ablösesummen, die immer noch bezahlt werden. „Der Fußball ist nicht bereit, aus diesen Dingen gewisse Konsequenzen zu ziehen“, befand Rummenigge mit Blick auf die Pandemie, die auch den Fußball finanziell hart getroffen hat. Rummenigge hatte im Sommer 2021 nach zwei Jahrzehnten den Vorstandsvorsitz beim deutschen Rekordmeister FC Bayern an Oliver Kahn übergeben.

Senat nimmt Impfstatus von Geflüchteten in den Blick

Update vom 28. März, 12.54 Uhr: Der Berliner Senat nimmt den Impfstatus der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Blick. Geprüft werde derzeit gemeinsam mit anderen Beteiligten, inwieweit den Menschen neben Corona-Impfungen auch solche gegen andere Infektionskrankheiten angeboten werden können, sagte Gesundheitsstaatssekretär Thomas Götz am Montag im zuständigen Fachausschuss des Abgeordnetenhauses. Denn neben Corona sei der nötige Impfstatus bei vielen Neuankömmlingen auch zum Beispiel bei Mumps, Masern oder Röteln „nicht immer gegeben“.

Wichtig sei außerdem, Strukturen zur Diagnose und Behandlung von Tuberkulose aufzubauen, so Götz. Denn die Inzidenz bei dieser Krankheit sei in der Ukraine mit 42 Fällen pro 100 000 Einwohner deutlich höher als in Deutschland (5 Fälle). Das sei zwar kein dramatischer Wert, und Tuberkulose sei keine derart höchst infektiöse Erkrankung wie Covid-19. „Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas, dem man Rechnung tragen muss.“ Geprüft werde deshalb im Moment der Einsatz eines Röntgenbusses, um bei ukrainischen Geflüchteten Diagnosen zu ermöglichen.

AfD-Politiker von Pressekonferenz in Berlin wegen fehlendem 2G-Nachweis ausgeschlossen

Update vom 28. März, 12.49 Uhr: AfD-Chef Tino Chrupalla hat am Montag in Berlin nicht an einer Pressekonferenz seiner Partei zur Saarland-Wahl teilnehmen können, weil er an den geltenden Corona-Vorgaben scheiterte. Chrupalla habe bei der Überprüfung der 2G-Vorgaben keinen gültigen Nachweis erbringen können, teilte die Bundespressekonferenz mit. Er habe deshalb nicht in den Saal gelassen werden können. Die geltenden Corona-Regeln seien Chrupalla „im Vorfeld rechtzeitig bekannt gegeben“ worden.

Die Pressekonferenz fand deshalb nur mit dem saarländischen AfD-Landesvorsitzenden Christian Wirth statt. Ihm zufolge war Chrupalla nicht über die geltenden Regeln informiert. „Das ist deswegen schiefgelaufen, weil es in Sachsen andere Regeln gibt als in Berlin“, sagte er. „Und das ist schon ein bisschen kompliziert, wenn man quer durch Deutschland reist (...) und hat in jedem Bundesland eine andere Regelung. Das kann schon passieren. “Chrupalla lehnt eine Impfpflicht wie die AfD insgesamt ab. Er war Ende Oktober mit Corona infiziert. Genesenennachweise gelten seit Jahresbeginn lediglich für drei Monate. Nur bei einer gleichzeitig vorliegenden Impfung gilt er inzwischen wieder sechs Monate.

Über 800 Delikte im Januar und Februar hinsichtlich gefälschter Nachweise

Update vom 28. März, 11.13 Uhr: Die Bundespolizei hat im Januar und Februar insgesamt 827 Delikte im Zusammenhang mit der Nutzung gefälschter Impfnachweise beziehungsweise Test- und Genesenennachweise angezeigt. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 2700, wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam am Montag mitteilte. Seit Inkrafttreten der Coronavirus-Einreiseverordnung im Januar 2021 zeigte die Bundespolizei insgesamt 3524 solche Fälle an.

Die Coronavirus-Einreiseverordnung, die erstmalig am 14. Januar 2021 in Kraft trat, regelt unter anderem die Nachweispflicht für Impfungen, Tests und Genesenenstatus bei der Einreise in die Bundesrepublik. Haben Einreisende keinen oder einen unvollständig ausgefüllten Nachweis, begehen sie eine Ordnungswidrigkeit. Bei gefälschten Impfausweisen beziehungsweise Genesenen- oder Testnachweisen wird eine Straftat begangen. Unabhängig von den Einreisekontrollen fliegen in Deutschland immer wieder Fälle von gefälschten Corona-Gesundheitszeugnissen auf. Die Gesamtzahl der gefälschten Impfausweise und anderer Nachweise liegt also um ein Vielfaches höher als die Zahlen der Bundespolizei.

Impfpässe unter einer Lupe. © Stefan Puchner / dpa

Kinderärzte für Ende der Testpflicht an Schulen

Update vom 28. März, 10.47 Uhr: Trotz hoher Corona-Inzidenzen haben Kinderärzte in Deutschland ein Ende der Testpflicht an Schulen gefordert. „Die Testpflicht für Kinder ohne Symptome ist zu einer überflüssigen Zumutung geworden“, sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Es reiche vollkommen, Kinder mit Symptomen zu testen. Zum einen gebe es einen hohen Anteil falsch-positiver Testergebnisse, die zur Quarantäne ganzer Familien führten. Zum anderen erkrankten Kinder und Jugendliche nur extrem selten schwer an dem Virus. „Der ganze Zirkus wird nur veranstaltet, um die impfunwilligen Erwachsenen aus den Risikogruppen zu schützen“, kritisierte Fischbach.

Er mahnte, dass Schüler bei der Umsetzung des neuen Infektionsschutzgesetzes nicht vergessen werden dürften. Die Länder müssten sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin am sozialen Leben teilhaben können. Es dürfe „auf keinen Fall“ passieren, dass Kinder mit unvollständigem Impfschutz wegen der hohen Inzidenzen noch lange von Sport- oder Freizeitangeboten ausgeschlossen würden.

Maskenpflicht: Lauterbach appelliert an Supermärkte, Hausrecht durchzusetzen

Update vom 28. März, 9.57 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat nochmals appelliert, dass Supermärkte nach dem 2. April ihr Hausrecht nutzen, um die Maskenpflicht weiter durchzusetzen. Lauterbach selbst hätte eine bundesweite Fortführung der Maskenpflicht nur dann beschließen können, wenn auch für ganz Deutschland eine Gefährdung der gesundheitlichen Versorgung besteht - das ist aktuell aber nicht der Fall.

Mit der Maskenpflicht könne man „mit geringem Aufwand viel erreichen“. Dies sagte der Minister im Interview mit Bild TV. Für heute (28. März) erwartet er die Reaktion der Unternehmen auf seine Empfehlung. Außerdem appelliert Lauterbach erneut an die Länder, für Hotspots die Maskenpflicht zu beschließen. Schwellenwerte, ab wann eine Region ein Hotspot ist, sind im neuen Gesetz jedoch nicht beziffert. Generelle Voraussetzung ist, dass wegen besonders hoher Fallzahlen dort eine Überlastung der Klinikkapazitäten droht. Lauterbach ging auf die Kritik ein und nannte vier Kriterien dafür: Wenn Kliniken die Notfallversorgung nicht mehr leisten könnten, wenn sie planbare Eingriffe absagen oder in andere Häuser verlegen müssen sowie, wenn eine Mindest-Präsenz von Pflegekräften nicht möglich ist.

Der Bundesgesundheitsminister wirbt im Hinblick auf die Maskenpflicht nochmals um die Durchsetzung des Hausrechts in Supermärkten. © Kay Nietfeld/dpa

Inzidenz in Bayern geht über das Wochenende leicht zurück

Update vom 28. März, 9.52 Uhr: Die gemeldeten Corona-Infektionszahlen in Bayern sind über das Wochenende leicht zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut verzeichnete am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2178,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Am Freitag hatte der Wert bei einem Rekord von 2199,9 gelegen. Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten laut RKI 20 601 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg um 13 auf insgesamt 22 394 seit Pandemiebeginn.

Die tatsächlichen Infektionszahlen sind nach Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) noch höher. Gründe sind die Dunkelziffer unerkannter Infektionen und Meldeverzögerungen bei den kommunalen Behörden.

7-Tage-Inzidenz weiter auf hohem Niveau - fast 16 Millionen Genesene mittlerweile

Erstmeldung vom 28. März, 9.36 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau. Derzeit liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 1700,6 allerdings haben Baden-Württemberg und Brandenburg wie schon am Vortag praktisch keine Fälle gemeldet. In der Vorwoche lag der Wert leicht höher (1714,2). Die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Neuinfektionen binnen eines Tages gab das RKI mit 67 501 an (Vorwoche: 92 314). Laut RKI melden zunehmend weniger Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten. Insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn sollten tagesaktuelle Schwankungen daher nicht überbewertet werden.

Experten gehen ohnehin von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 20 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 13 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 20 323 779 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 15 873 400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 128 457.

(jb mit dpa)